मूलांक 8 राशिफल 5 जुलाई 2026: जिम्मेदारी के साथ उठाएं हर कदम, आज शनि दिलाएंगे सफलता
5 जुलाई 2026 मूलांक 8 राशिफल: आज जिम्मेदारी के साथ कदम उठाएं, अधूरे काम पूरे करने का सही समय है। शनि की कृपा से करियर, रिश्ते, धन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानिए विस्तार से।
Numerology Horoscope Today: आज 5 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 8 वाले लोगों के लिए शनि की धीमी लेकिन मजबूत ऊर्जा से भरा है। शनि आपको जल्दबाजी से बचाकर जिम्मेदारी से काम निपटाने की याद दिला रहे हैं। दिन में हलचल भले ही ज्यादा हो, लेकिन असली फायदा उन्हीं को मिलेगा, जो काम को क्रम से और धैर्यपूर्वक पूरा करेंगे। अधूरे पड़े काम, पुरानी फाइलें या लंबित जिम्मेदारियां आज निपटाने का अच्छा समय है। शनि आपको बारीकी से काम करने की शक्ति दे रहे हैं।
मूलांक 8 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपका शांत और गंभीर अंदाज सामने वाले को थोड़ा अजीब भी लग सकता है। आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले पूरी स्थिति समझना चाहेंगे। परिवार में कोई पुरानी बात या जिम्मेदारी फिर से सामने आ सकती है। वहां आपकी जिम्मेदारी भरी शैली काम आएगी। प्रेम संबंध में आपके साथी को आपके व्यवहार से ज्यादा आपके शब्दों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चुप रहकर सब कुछ संभालने की कोशिश करेंगे, तो गलतफहमी बढ़ सकती है। इसलिए आज कम बोलें, लेकिन जो बोलें वह साफ और ईमानदार हो। शनि आपको सिखा रहे हैं कि वादा कम करें और निभाएं ज्यादा। इससे रिश्तों में गहराई और भरोसा बढ़ेगा।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज आपकी सबसे बड़ी ताकत व्यवस्थित और क्रमबद्ध सोच रहेगी। दिन में कई छोटे-छोटे काम एक साथ आ सकते हैं, लेकिन शनि आपको सलाह दे रहे हैं कि पहले पुराने काम निपटा लें। ऑफिस में रिपोर्ट, आवेदन, बिल या जरूरी कागजात की जांच खुद करने से फायदा होगा। छात्रों को अधूरे असाइनमेंट या पुराने नोट्स को दोबारा देखना चाहिए। बिजनेस में नए आइडिया से ज्यादा लंबित काम पूरा करना आज ज्यादा लाभकारी रहेगा। शनि की ऊर्जा आपको याद दिला रही है कि मेहनत का फल कभी-कभी देर से आता है, लेकिन वह टिकाऊ और मजबूत होता है। इसलिए आज धैर्य बनाए रखें और काम को आधा-अधूरा ना छोड़ें।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सावधानी और स्पष्टता आपके पक्ष में रहेगी। कोई पुराना भुगतान, लंबित हिसाब या बैंक संबंधी काम दोबारा जांच लें। मूलांक 8 की ऊर्जा आपको बता रही है कि छोटी रकम भी हो तो उसका हिसाब जरूर रखें। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बैलेंस चेक करते रहें। शनि आपको सिखा रहे हैं कि लिखित रिकॉर्ड रखना बेहतर है। सिर्फ याद पर भरोसा ना करें। आज कोई नया निवेश करने की बजाय पुरानी योजनाओं को मजबूत करने पर ध्यान दें। सही समय पर सही कदम उठाने से भविष्य में स्थिरता मिलेगी।
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मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
आज थकान जिम्मेदारियों के बोझ से ज्यादा महसूस हो सकती है। लंबे समय तक एक जगह बैठकर काम करने से गर्दन, कंधे या पीठ में जकड़न हो सकती है। बीच-बीच में उठकर हल्की सैर करें और पानी ज्यादा पिएं। भारी भोजन की जगह सादा और हल्का खाना लें। शनि आपको सिखा रहे हैं कि शरीर और मन दोनों को संतुलन में रखना जरूरी है। ज्यादा सोचने से बचें और जरूरी कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर करें। शाम को थोड़ा अकेला समय निकालकर मन को शांत करें। इससे आपका पूरा दिन बेहतर गुजरेगा।
कुल मिलाकर आज का दिन जिम्मेदारी निभाने और अधूरे काम पूरे करने वाला है। शनि की कृपा से मेहनत का फल मिलेगा। सधे कदम उठाएं तो सफलता आपके साथ रहेगी।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: बिना पढ़े किसी कागज पर सहमति ना दें। अधूरे कामों की सूची मन में ही ना रखें। एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाने से चूक हो सकती है।
आज की सलाह: पहले जांच करें, फिर ही अगले काम पर बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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