अंक ज्योतिष: अपनी मर्जी के मालिक होते हैं इस मूलांक जातक, किस्मत देती है साथ!
अंक ज्योतिष के अनुसार हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के स्वभाव व व्यक्तित्व के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। हर एक मूलांक का किसी ना किसी ग्रह से संबंध होता है। इन ग्रहों का प्रभाव इन मूलांक के लोगों पर पड़ता है। कुछ मूलांक के लोग किस्मत के काफी धनी होते हैं।
हम बात कर रहे हैं, मूलांक 7 की। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों को जन्म किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 होता है और इस मूलांक स्वामी ग्रह केतु है। केतु के प्रभाव की वजह से इस मूलांक के लोग काफी रहस्यमयी होते हैं। लेकिन ये काफी बुद्धिमान और क्रिएटिव होते हैं। इन लोगों को समाज में अपनी खास पहचान बनाना बखूबी आता है।
आध्यात्मिक होत हैं मूलांक 7 के लोग
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 7 के जातक आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे लोगों की आध्यात्मिक विषयों में बहुत गहरी सोच होती है। इस मूलांक के लोगों के अंदर दूसरों को पहचानने की अच्छी खासियत होती है। ये लोग दूसरों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं।
किस्मत के धनी
मूलांक 7 के लोग किस्मत के मामले में तेज है। किस्मत इनता हमेशा साथ देती हैं। यही वजह है कि इनके जीवन में जल्दी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। इन्हें हर सुख सुविधा मिलती है। हालांकि ये काफी मेहनती भी होते हैं। किसी भी काम को तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसे पूरा ना कर लें।
अपनी मर्जी के मालिक होते हैं
मूलांक 7 के लोग अपने जीवन में बाहरी दखलअंदाजी नहीं चाहते हैं। ये अपना फैसला खुद लेते हैं। हालांकि कभी-कभी जल्दबाजी में ये गलत निर्णय के शिकार हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि ये काफी सोच-समझकर ही कोई फैसला लेते हैं। भगवान पर इन्हें काफी भरोसा रहता है। इसलिए इनका झुकाव आध्यात्मिकता पर अधिक होता है। हालांकि इन्हें दिखावा पसंद नहीं है।
मूलांक 7 वालो के लिए उपाय
मूलांक 7 के लोग कुछ उपाय से और भी सुखी हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें रोज ध्यान करना चाहिए। योग करें और मेडिटेशन। ध्यान करने से आपके पुराने विचार दिमाग से बाहर हो जाएंगे।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
