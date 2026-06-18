मूलांक 7 अंक ज्योतिष 18 जून: केतु की वजह से बढ़ेगी लापरवाही, कल के लिए ना टालें जरूरी काम, जानें आज की सलाह
Mulank 7 Ank Jyotish Today: आज मूलांक 7 वालों का पूरा दिन केतु से प्रभावित रहेगा। लापरवाही ना करें और ना ही किसी भी जरूरी काम को कल या परसों के लिए ना टालें।
Aaj Ka Mulank 7 Rashifal: मन में हल्की ताजगी रहेगी और आप अपने तरीके से दिन को आसान बनाना चाहेंगे। 18 जून 2026 का मूलांक 9 बाहर की रफ्तार बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 7 आपके भीतर केतु वाली दूरी और समझ को जगा रहा है। यही वजह है कि जिम्मेदारियों से थोड़ा हटकर सांस लेने का मन करेगा। इसमें बुराई नहीं है, पर पूरी तरह ढील देने से बाद में काम सिर पर चढ़ सकता है। अंक 7 वाले लोग कम बोलकर भी बहुत कुछ समझ लेते हैं। इसलिए अपने मूड को पहचानें और देखें कि आप सच में आराम चाहते हैं या बस जरूरी बातों को टाल रहे हैं। थोड़ी मस्ती ठीक है, लेकिन दिन को बिखरने न दें।
मूलांक 7 लव लाइफ
रिश्तों में आपका शांत स्वभाव सुकून देगा, लेकिन सामने वाले को यह न लगे कि आप बात से बच रहे हैं। अगर मन हल्का है तो अपनों के साथ समय सहज बीतेगा। प्रेम संबंध में ज्यादा वादे करने से बेहतर है साफ शब्दों में अपनी उपलब्धता बताएं। केतु का असर आपको भीतर खींचता है, इसलिए कभी कभी आप हंसते हुए भी दूर दिख सकते हैं। परिवार में कोई छोटी जिम्मेदारी टालने पर बात बन सकती है। नरमी रखें और जो काम आपके हिस्से का है, उसे मान लें। इससे अनावश्यक खिंचाव नहीं बढ़ेगा।
मूलांक 7 का करियर
कामकाज के मामले में यही वह जगह है जहां ढील महंगी पड़ सकती है। ऑफिस की मीटिंग, जवाब देने वाला मैसेज, या किसी फाइल की छोटी अपडेट को हल्का समझना ठीक नहीं रहेगा। मूलांक 9 आपको एक साथ कई काम शुरू करने का उत्साह देगा, पर भाग्यांक 7 कहता है कि आधे मन से किया गया काम दोबारा लौट सकता है। स्टूडेंट्स भी केवल मूड के भरोसे न चलें। पढ़ाई में जो विषय उबाऊ लग रहा है, वही ज्यादा ध्यान मांग सकता है। बिजनेस में क्लाइंट या टीम को इंतजार कराने से छवि पर असर पड़ सकता है। केतु की जांच पड़ताल वाली शक्ति का सही उपयोग करें। पहले जरूरी काम निपटाएं, फिर आराम करें।
मूलांक 7 का फाइनेंस
पैसों का मामला इस दिन सीधा है। लापरवाही से नुकसान बड़ा नहीं भी हो, तब भी फालतू ढील ठीक नहीं। किसी पेमेंट, फीस, बिल या छोटे लेनदेन को बाद के लिए छोड़ने पर उलझन बढ़ सकती है। मन अच्छा होने पर लोग अक्सर सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे। अंक 7 वालों के लिए यही चूक बन सकती है। कमाई से ज्यादा ध्यान पैसों की टाइमिंग पर रखें। जो देना है या जो लेना है, उसे नोट करके चलना बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 का स्वास्थ्य
मूड अच्छा रहेगा, पर शरीर की लय बिगड़ने न दें। जब मन जिम्मेदारियों से हटना चाहता है तब पानी कम पीना, लंबे समय तक बैठे रहना या अनियमित ब्रेक जैसी छोटी बातें असर करती हैं। केतु का स्वभाव भीतर खींचता है, इसलिए दस मिनट अकेले बैठकर सांस पर ध्यान देना राहत दे सकता है। अगर सिर भारी लगे तो काम की सूची साफ करें। मन अपने आप हल्का होगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: केवल अच्छे मूड में जरूरी कॉल या मीटिंग न टालें। आधा पढ़कर या आधा सुनकर जवाब देना उलझन बढ़ा सकता है। छोटे ऑफिशियल काम जमा होकर दबाव बना सकते हैं।
आज की सलाह: पहले जरूरी काम पूरा करें, फिर खुलकर मन हल्का करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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