मूलांक 7 अंक ज्योतिष 28 जून 2026: जल्दबाजी में लिया आज कोई फैसला, तो बाद में होगा पछतावा
Aaj Ka Ank Jyotish 28 June 2026 Mulank 7 Rashifal Prediction: आज जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। जानिए मूलांक 7 वालों के लिए प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या असर रहेगा। पढ़ें विस्तृत अंक ज्योतिष राशिफल और सावधानी के उपाय।
Numerology Horoscope Today: आज 28 जून 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए सावधानी और सोच-विचार का दिन है। केतु का प्रभाव आपको भीतर से बहुत कुछ महसूस कराता है, लेकिन कभी-कभी यही असर शक और दूरी भी बढ़ा देता है। हर बात को अपनी नजर से सही मानकर आगे बढ़ने की बजाय सामने वाले की राय को भी जगह दें। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। इसलिए आज धैर्य बनाए रखें और पूरी जानकारी के साथ कदम बढ़ाएं।
मूलांक 7 लव राशिफल
रिश्तों में आज आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह सकती है। अगर मन खिंचा हुआ है, तो सामने वाला इसे गलत समझ सकता है। केतु का स्वभाव आपको भीतर ले जाता है, इसलिए हर बात मन में रखने से दूरी बढ़ सकती है। अगर पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की राय आपसे अलग हो, तो उसे चुनौती ना मानें। उन्हें अपनी बात पूरी कहने दें। आप पाएंगे कि कुछ सुझाव आपके काम के भी साबित हो सकते हैं। पुरानी बातों को खोलने के बजाय मौजूदा मुद्दे पर शांतिपूर्वक चर्चा करें। आज नरम व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेगा।
मूलांक 7 करियर राशिफल
कामकाज में आज आपकी जांचने और परखने की आदत काम आएगी। जहां दूसरे सतह पर देखकर आगे बढ़ेंगे, वहां आप छिपी हुई कमियों को पकड़ सकते हैं। लेकिन हर मीटिंग में अपनी ही दिशा थोपने की कोशिश माहौल को सख्त बना सकती है। टीम वर्क में दूसरों के आइडिया सुनने से प्लान और मजबूत होगा। छात्रों के लिए भी यही नियम लागू होता है। किसी उत्तर या प्रोजेक्ट को तुरंत गलत कहने से पहले पूरा सवाल समझें। मूलांक 1 आपको आगे बोलने का हौसला देगा, लेकिन भाग्यांक 8 कहेगा कि परिणाम उसी का अच्छा होगा जो प्रक्रिया और मेहनत का सम्मान करे। बिजनेस में ग्राहक या पार्टनर की राय बीच में ना काटें।
मूलांक 7 मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज छोटी-छोटी बातों पर मन ज्यादा अटक सकता है। घर का कोई छोटा खर्च भी आपको जरूरत से बड़ा लग सकता है। पहले यह देख लें कि खर्च वाकई जरूरी है या सिर्फ आदत से हुआ है। केतु बारीकी दिखाता है, इसलिए हिसाब-किताब देखने में आप सही रहेंगे, लेकिन प्रतिक्रिया नरम रखें। कोई लेन-देन तय करते समय अपनी शर्तें थोपने की बजाय साफ और सरल बात करें। आज का दिन आर्थिक रूप से ठीक रहेगा, अगर आप अधीरता ना दिखाएं।
मूलांक 7 हेल्थ राशिफल
मन भीतर ही भीतर ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए शरीर में हल्की थकान या सिर भारी महसूस हो सकता है। राहत के लिए कुछ देर अकेले बैठकर विचारों को क्रम में लाएं। नल के ठंडे पानी से चेहरा धोना और पांच मिनट शांत बैठना भी फायदा देगा। केतु वाले दिनों में बाहरी शोर से थोड़ा दूर रहना आपको जल्दी संतुलित करता है। आज ज्यादा बोलने या बहस करने से बचें। हल्का भोजन और अच्छी नींद आपकी सेहत को मजबूत बनाएगी।
28 जून 2026 मूलांक 7 वालों के लिए सावधानी और समझदारी का दिन है। जल्दबाजी से बचे, दूसरों की राय को महत्व दें और अपने मन को शांत रखें। सही समय पर सही कदम उठाने से दिन आपके पक्ष में रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: आधी बात सुनकर फैसला न बनाएं। अपनी मर्जी को सलाह का रूप देकर ना थोपें। घर के छोटे खर्च पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया ना दें।
आज की सलाह: पहले पूरी बात समझें, फिर अपनी राय रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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