मूलांक 7 अंक ज्योतिष 23 जून 2026: आज काम के साथ खुद को भी दें थोड़ा समय, जल्दबाजी से बचें और शांत रहें
Aaj Ka Ank Jyotish 23 June 2026 Mulank 7 Rashifal Prediction: जल्दबाजी से बचें, शांत मन और सही प्लानिंग से मिलेगी सफलता। जानिए आज प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहेगा। अंक 7 वालों के लिए खास सावधानियां और उपाय।
Numerology Horoscope Today: रोज की एक ही चाल से काम निकालना इस समय थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आपका अंक 7 और केतु का स्वभाव भीतर की पकड़ देता है, इसलिए हर बात का जवाब सीधे नियमों में नहीं मिलेगा। जहां बाकी लोग सिर्फ ऊपर से देखेंगे, वहां आप छोटी बात के पीछे छिपा कारण समझ सकते हैं। 23 जून 2026 का मूलांक 5 दिन को तेज और बदलता हुआ बना रहा है। भाग्यांक 3 लोगों, बातचीत और नए तरीके से जुड़ने का संकेत दे रहा है। इसलिए जिद छोड़कर तरीका बदलना आपके लिए बेहतर रहेगा। जो बात कागज पर सीधी दिखे, वह जमीन पर वैसी ना हो। अपनी अंदर की आवाज को जगह दें, पर हर कदम चुपचाप परखते भी चलें।
लव राशिफल मूलांक 7
रिश्तों में इस समय कम बोलकर सब समझ लेने की आदत उलझन बढ़ा सकती है। केतु आपको भीतर से बहुत कुछ महसूस कराता है, लेकिन सामने वाला हमेशा संकेत नहीं पकड़ता। फोन पर बातचीत में खास ध्यान रखें। छोटा जवाब, लंबी चुप्पी या सिर्फ काम की बात अपनापन कम दिखा सकती है। अगर किसी अपने का व्यवहार अलग लगे, तो मन में कहानी बनाने के बजाय सीधा पूछना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में भावनाएं गहरी रह सकती हैं, पर उन्हें जताने का तरीका थोड़ा साफ रखें। परिवार में भी सलाह देने से पहले पूरा पक्ष सुन लें।
करियर राशिफल मूलांक 7
कामकाज में पुराना तय तरीका हर जगह फिट नहीं बैठेगा। यही दिन की असली सीख है। मूलांक 5 के कारण अचानक बदलाव, नई सूचना या जल्दी प्रतिक्रिया की मांग बढ़ सकती है। भाग्यांक 3 आपको लोगों से जोड़कर रास्ता निकालने में मदद देगा, पर अंक 7 होने के कारण आपकी असली ताकत जांच पड़ताल और सही बिंदु पकड़ना रहेगी। ऑफिस में किसी फाइल, मेल या फोन पर मिली सूचना को सतह पर देखकर आगे न बढ़ें। पढ़ाई करने वालों के लिए भी रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में ग्राहक क्या कह रहा है, उससे ज्यादा क्या नहीं कह रहा, यह समझना फायदेमंद हो सकता है।
मनी राशिफल मूलांक 7
पैसों के मामले में बहुत सीधी गणना के साथ साथ स्थिति की समझ भी जरूरी रहेगी। कोई खर्च कागज पर ठीक लगे, फिर भी उसका सही समय अलग हो सकता है। केतु आपको छिपी बात पकड़ने की क्षमता देता है, इसलिए किसी ऑफर, फीस या शर्त को ध्यान से देखें। छोटी रकम के लेन देन में भी बात अधूरी न छोड़ें। मूलांक 5 की तेज चाल में लोग बात जल्दी निपटाना चाहेंगे, लेकिन आपको साफ समझ के बाद ही सहमति देना बेहतर रहेगा।
हेल्थ राशिफल मूलांक 7
शरीर से ज्यादा सिर और नसों पर दबाव महसूस हो सकता है। बहुत शोर, लगातार फोन कॉल या बार बार बदलती योजना थका सकती है। कुछ देर अकेले बैठकर सांस की चाल सामान्य करना राहत देगा। केतु का असर भीतर की खिंचाव बढ़ाता है, इसलिए हल्का टहलना और कुछ समय बिना किसी चर्चा के रहना आपके लिए उपयोगी रहेगा। पानी कम ना होने दें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी फोन बातचीत के भरोसे निष्कर्ष ना बनाएं। सिर्फ पुरानी आदत से काम पकड़कर ना बैठें। किसी कागजी शर्त को सुने सुनाए अंदाज में ना मानें।
आज की सलाह: तरीका बदलें, पर अपनी भीतर की समझ को नजरअंदाज ना करें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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