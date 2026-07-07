मूलांक 6 राशिफल 7 जुलाई 2026: बातों से आज करियर और रिश्ते की बदलेगी दिशा, पढ़ें विस्तृत राशिफल
7 जुलाई 2026 मूलांक 6 राशिफल: आज बातों से करियर और रिश्ते की दिशा बदलेगी। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें।
7 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 6 वालों के लिए संतुलन और बातचीत का दिन है। शुक्र की ऊर्जा और मूलांक 7 की गहराई आज आपको लोगों से जुड़ने और अपनी बात सलीके से रखने की ताकत देगी। मन नरम रहेगा और अपनों के साथ अपनापन महसूस होगा। छोटी-छोटी बातों में सहयोग बढ़ेगा, जो बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। आज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपकी मीठी और साफ बातचीत कई उलझनों को आसानी से सुलझा देगी।
मूलांक 6 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपकी बातों का असर बहुत अच्छा रहेगा। आपका कोमल स्वभाव पार्टनर या परिवार के सदस्यों को आपके करीब लाएगा। शुक्र संबंधों में मिठास भरता है, इसलिए छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें। अगर कोई पुरानी गलतफहमी है, तो उसे सुलझाने का अच्छा मौका बन सकता है। लंबे वादे करने की बजाय सहज और साफ शब्दों में अपनी भावना जताएं। घर में किसी की पसंद का ख्याल रखना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। आज का दिन प्यार और समझदारी से भरा रहेगा।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
करियर के मामले में आज आपका संतुलित और मिलजुलकर काम करने वाला तरीका आपको अलग पहचान दिला सकता है। मीटिंग, क्लाइंट बातचीत या टीम वर्क में आपकी विनम्रता और साफ तरीके से बात रखने की क्षमता काम आएगी। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और सराहेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट या काम अटका हुआ है, तो आज उसे आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। छात्रों के लिए यह दिन पढ़ी हुई बात को अच्छे ढंग से समझाने और प्रस्तुत करने का है। आपकी मेहनत के साथ आपका व्यवहार भी आज चमकेगा। ऑफिस में छोटा सहयोग या सही सलाह देना आपको अच्छा असर दिखाएगा। आज की बातचीत आपकी करियर दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकती है।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
आज सुविधा और अच्छी चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है। शुक्र की वजह से आप अच्छी चीजें चुनने की समझ रखेंगे, लेकिन जरूरत और चाहत के बीच फर्क जरूर रखें। बैंक, पेमेंट या किसी भी आर्थिक काम को करते समय डिटेल अच्छे से जांच लें। बिना कन्फर्म किए किसी भरोसे पर पूरा मानकर ना चलें। छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब रखने से बजट संभल जाएगा। आज कोई नई खरीदारी या निवेश सोच-समझकर करें। अगर कोई पुराना बकाया या पेमेंट लंबित है, तो उसे निपटाने का प्रयास करें। सावधानी और स्पष्टता से काम करने पर आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
मूलांक 6 का स्वास्थ्य राशिफल
आज भावनाओं का संतुलन बनाए रखने से शरीर भी अच्छा महसूस करेगा। मीठा, रिच या क्रीमी खाना ज्यादा ना लें, इससे पाचन पर असर पड़ सकता है। गर्दन, कंधे या कमर में जकड़न महसूस हो तो हल्का स्ट्रेचिंग या आराम करें। साफ-सुथरा माहौल, अच्छी खुशबू और आरामदायक कपड़े आपके मूड को स्थिर रखेंगे। ज्यादा सोचने या दूसरों की बातों को मन पर लेने से बचें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और शाम को थोड़ा अकेला समय बिताना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। आज मन शांत रखने से पूरा दिन ऊर्जावान बना रहेगा।
कुल मिलाकर आज का दिन बातों से दिशा बदलने वाला है। मीठे शब्दों के साथ साफ बात रखें तो रिश्ते और करियर दोनों में अच्छा बदलाव दिखेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: पेमेंट कन्फर्म हुए बिना बात पूरी मानकर न चलें। केवल अच्छा लगने पर खरीदारी न बढ़ाएं। किसी अपने की चुप्पी को गलत मतलब न दें।
आज की सलाह: मीठे शब्दों के साथ साफ बात भी जरूर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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