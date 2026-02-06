Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: एक जगह नहीं टिकते हैं इस मूलांक के जातक, प्रतिभा के होते हैं धनी!

अंक ज्योतिष: एक जगह नहीं टिकते हैं इस मूलांक के जातक, प्रतिभा के होते हैं धनी!

संक्षेप:

इस मूलांक के लोगों का स्वभाव काफी खुशमिजाज होता है कि जहां भी जाते हैं, वहां का माहौल खुशियों भरा रहता है। बुद्धिमान और चालाकी के कारण ये अपने कार्य को ठीक तरह से निकाल लेते है। इसलिए आपके अन्दर के गहराई को कोई माप नहीं सकता है।

Feb 06, 2026 05:30 pm IST
अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 5,14,23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 होगा। इस मूलांक के स्वामी ग्रह बुध हैं, जिन्हें ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन लोगों पर बुध की खास कृपा रहती है। ऐसे में इनका बुद्धिमान होना स्वभाविक है। बुध दोहरे स्वभाव वाले ग्रह होते है, इनका गति तेज होता है। इसी वजह से ये लोग काफी तेज होते हैं। इन्हें व्यापार में काफी सफलता हासिल होती है। चलिए जानते हैं कि मूलांक 5 के लोग कैसे होते हैं।

मूलांक 5 के लोग साहसी और कर्मशील होते हैं। इस मूलांक के लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे लड़कर विजय भी प्राप्त करते हैं। इनके हर कार्य को सराहा जाता है। इनके मन में अक्सर नए नए विचार आते रहता है। आप कोई भी कार्य का आरंभ करते है सोच विचार कर करते है। इसके अलावा ये प्लानिंग में काफी माहिर होते हैं। लेकिन यह लोग जीवन में कभी एक जगह टिककर नहीं रह पाते हैं। क्योंकि इन्हें नई-नई चीजें करने, नए लोगों से मिलना काफी पसंद है।

स्वभाव
मूलांक 5 के लोगों का स्वभाव काफी खुशमिजाज होता है कि जहां भी जाते हैं, वहां का माहौल खुशियों भरा रहता है। बुद्धिमान और चालाकी के कारण ये अपने कार्य को ठीक तरह से निकाल लेते है। इसलिए आपके अन्दर के गहराई को कोई माप नहीं सकता है। आप साहस, शौर्य तथा हिम्मत के धनी होते है।चुनौती का सामना करना इन लोगों को ठीक लगता है। इसी वजह से आपका व्यक्तित्व अलग से पहचाना जाता है। इनका स्वभाव मिलनसार होता है, इसलिए ये जहां भी जाते हैं वहां लोगों से जल्दी घुलमिल जाते हैं।

प्रतिभा के काफी धनी होते हैं
मूलांक 4 के लोग प्रतिभा के काफी धनी होते हैं। ये बेहद गुणवान होते हैं जिन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है। ये बातों में निपुण होते हैं। ये किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और किसी भी परिस्थिति में तुरंत निर्णय ले लेते हैं। मेहनत के साथ-साथ ये लोग अपनी समझदारी से भी सफलता हासिल करते हैं।

कैसी होती है शिक्षा
शिक्षा की बात करें, तो मूलांक 5 के लोग उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होता है। यदि किसी कारण वश इनकी विद्या कम भी रह जाती है तो भी ये चतुर और बुद्धिमान ही कहलाते हैं। धार्मिक ग्रंथों और गुप्त विद्याओं का भी अध्ययन करते हैं।

रिलेशनशिप
रिलेशनशिप की बात करें, तो यह प्रेम संबंधों में बहुत अनलकी होते हैं। इस मूलांक के लोगों के प्रेम संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं या तो इन्हें पार्टनर से धोखा मिलता है या फिर छोटी-छोटी बातों पर इनका मनमुटाव होता रहता हैष इसकी वजह से इनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता है। मान्यता है कि मूलांक 5 के लोगों को सच्चे प्रेम के लिए कभी-कभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। यहां तक कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं रहता है।

सलाह
मूलांक 5 के लोग गाय को पालक खिलाया करें। इसके अलावा हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनें। भगवान गणेश की पूजा करें एवं बुधबार के दिन श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। मूलांक 3, 5 या 9 वाले इनके लिए शुभ माने जाते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

