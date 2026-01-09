Numerology: अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, बातों से जीतते हैं दिल

संक्षेप: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में उस मूलांक का जिक्र किया गया है, जो काफी बातें करते हैं और कई बार बातों-बातों में ही अपना काम भी निकलवा लेते हैं। नीचे विस्तार से जानें इस मूलांक के लोगों के बारे में…

Numerology Number: न्यूमेरेलॉजी की दुनिया इतनी दिलचस्प है कि यहां पर तरह का ज्ञान है। इसे हिंदी में अंकशास्त्र कहते हैं। इस शास्त्र के अनुसार अगर आपको किसी व्यक्ति की बर्थडेट मालूम हैं तो आप बिना उसकी कुंडली को देखे ही काफी कुछ जान सकते हैं। इस शास्त्र में मूलांक (बर्थडेट का योग) के आधार पर लोगों को कैटेगरी वाइड डिवाइड किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। ठीक वैसे ही यहां पर भी हर मूलांक का अपना स्वामी ग्रह होता है। आज जानेंगे कि आखिर वो कौन सा मूलांक है जो बातों में माहिर होता है। इस मूलांक के जातक आसानी से दूसरों की मदद लेकर अपना काम निकलवा लेते हैं।

स्मार्ट होते हैं इस मूलांक के लोग अब जानेंगे कि ये मूलांक कौन सा है? न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 5 वाले लोग बातों-बातों में अपना काम निकलवाना आसानी से जानते हैं। बता दें कि जिन लोगों की बर्थडेथ 5, 14 या फिर 23 होती है, उन लोगों का ही मूलांक 5 होता है। इन लोगों का स्वामी ग्रह बुध होता है। इसी वजह से ये लोग काफी स्मार्ट होते हैं और इनमें खूब दिमाग होता है। हालांकि ये मिलनसार भी बहुत होते हैं और यही वजह है कि ये आसानी से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। साथ ही ये लोगों को अपनी बात बड़ी ही आसान तरीके से समझा देते हैं। अपनी हाजिरजवाबी की वजह से ये जल्द ही लोगों का विश्वास भी जीत लेते हैं। स्वामी ग्रह बुध होने की वजह से ही इनकी कम्यूनिकेशन स्किल्स भी कमाल की होती है। यही वजह है कि ये आसानी से अपना काम भी निकलवा ही लेते हैं।

इस गलती से बिगाड़ लेते हैं काम ऐसा नहीं है कि मूलांक 5 वाले लोग हमेशा अपना काम बना ही लेते हैं। कई बार अपनी एक कमी की वजह से ये अपना काम भी बिगाड़ लेते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इस मूलांक के व्यक्ति मूडी होते हैं। कई मौकों पर ये सामने वाले की बात को सुनना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि ये कई बार अपना बनता-बनाया काम बिगाड़ लेते हैं। कभी-कभी तो इनकी इस कमी की वजह से कई रिश्ते इनसे छूट जाते हैं।