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अंक ज्योतिष: मूलांक 5 वालों के लिए कौन सा रत्न पहनना होता है शुभ, ना करें ये गलतियां

Apr 05, 2026 04:05 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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यदि आपका जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा। बुध ग्रह का इस मूलांक के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 5 वाले लोग बेहद मिलनसार होते हैं और आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं।

अंक ज्योतिष: मूलांक 5 वालों के लिए कौन सा रत्न पहनना होता है शुभ, ना करें ये गलतियां

अंक ज्योतिष में मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तिव और व्यवहार के बारे में आंकलन किया जा सकता है। हर मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह से संबंधि होता है। ऐसे ही मूलांक 5 का संबंध बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपका जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा। बुध ग्रह का इस मूलांक के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 5 वाले लोग बेहद मिलनसार होते हैं और आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी बात करने की कला होती है। ये स्वभाव से बातूनी जरूर होते हैं, लेकिन इसी गुण के कारण ये लोगों को प्रभावित कर अपने काम भी आसानी से निकलवा लेते हैं। मूलांक 5 वालों को बुध ग्रह के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उचित रत्न पहनना आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि मूलांक 5 वालों के लिए कौन सा रत्न शुभ होता है।

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मूलांक 5 वालों के लिए शुभ रत्न

मूलांक 5 के लिए सबसे शुभ रत्न पन्ना माना जाता है। यह रत्न बुध ग्रह से संबंधित होता है, जो इस मूलांक का स्वामी ग्रह है। पन्ना धारण करने से बुध के सकारात्मक प्रभाव मजबूत होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। यह रत्न विशेष रूप से बुध की ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे संचार में सुधार होता है, गलतफहमियां दूर होती हैं और तनाव कम होता है। साथ ही, यह व्यक्तित्व को निखारने और जीवन में सफलता की संभावनाएं बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है।

पहनने के नियम

पन्ना रत्न को सोने या चांदी की अंगूठी में पहनना शुभ होता है।
इसे मध्यमा (मिडिल फिंगर) में धारण करना सबसे लाभकारी माना गया है।
साथ ही, इसे सूर्योदय से पहले पहनना अधिक शुभ फलदायी माना जाता है।
शुभ दिन और समय का चयन करके बुध ग्रह के मंत्रों से विधिवत अभिमंत्रित और पूजा करने के बाद ही रत्न पहनना अधिक लाभकारी होता है।
इसे धारण करने से पहले किसी जानकार ज्योतिषी की सलाह लेना उचित माना जाता है।
यदि आप मूलांक 5 के हैं, तो पन्ना रत्न पहनने से आप अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी समस्या से बचने और शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें।

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ना पहनें यह रत्न

मूलांक 5 के लोगों को माणिक्य रत्न नहीं बनाना चाहते हैं। माणिक्य रत्न सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है, और मूलांक 5 के लिए यह रत्न शुभ नहीं माना जाता है। मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध है, और सूर्य तथा बुध के बीच विरोधाभासी संबंध होते हैं।

मूलांक 5 की खूबियां

ये लोग चतुर सेल्स मैनेजर होते हैं और अपनी बात या चीजें बेचने में माहिर होते हैं।
किसी भी समस्या का समाधान अपनी बुद्धि और विवेक से निकाल लेते हैं।
परिस्थितियों को संभालने की अच्छी क्षमता रखते हैं।
दोस्ती निभाने में आगे रहते हैं और भरोसेमंद होते हैं।
स्वभाव से मददगार होते हैं।
इनकी सलाह को लोग महत्व देते हैं और सम्मान करते हैं।
मूलांक 5 के जातकों को नए लोगों से मिलना-जुलना और घूमना-फिरना बहुत पसंद होता है।
खास बात यह है कि यात्रा करना इनके लिए लाभदायक भी साबित होता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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