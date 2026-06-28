Mulank 4 Horoscope 28 June: आज राहु देंगे ये लाभ, बस शॉर्टकट से बचें
Ank Jyotish 28 june 2026: मूलांक 4 वालों पर रविवार के दिन राहु मेहरबान रहने वाले हैं। बस आज आपको शॉर्टकट या कोई भी आसान रास्ता ना चुनने की सलाह दी जा रही है। पढ़ें आज का राशिफल।
Mulank 4 Aaj Ka Rashifal 28 June 2026: धीरे धीरे चीजें आपकी पकड़ में आती दिखेंगी और यही बदलाव मन को सुकून देगा। अंक 4 के लोग अक्सर सीधी राह छोड़कर अलग तरीका खोज लेते हैं। राहु का यही स्वभाव आपको भीड़ से हटकर सोचने की ताकत देता है। बस कभी कभी वही सोच उलझन भी बना देती है। इस दिन 28 जून 2026 का मूलांक 1 आपको आगे बढ़कर काम शुरू कराने की ऊर्जा देगा, जबकि भाग्यांक 8 कहेगा कि नतीजा मेहनत और लगातार रफ्तार से निकलेगा। इसलिए जो काम आपने ईमानदारी से पकड़ा है, उसे बीच में ढीला न पड़ने दें। छोटी प्रगति भी इस समय सही संकेत मानी जाएगी।
मूलांक 4 रिलेशनशिप
रिश्तों में आपका तरीका थोड़ा अलग रह सकता है। मन में अपनापन होगा, पर दिखाने का ढंग सीधा नहीं होगा। राहु कई बार सामने वाले की बात को जरूरत से ज्यादा पढ़वा देता है, इसलिए किसी एक संदेश, एक चुप्पी या एक छोटे बदलाव को बड़ा अर्थ न दें। अगर साथी या परिवार का कोई सदस्य आपसे साफ जवाब चाहता है, तो घुमा फिराकर बात करने से दूरी बढ़ सकती है। अपनी बात सामान्य ढंग से रखें। नरमी रखें, लेकिन अस्पष्टता न रखें। इससे भरोसा बना रहेगा और बेवजह की शंका कम होगी।
मूलांक 4 करियर
कामकाज में आपकी मेहनत दिखेगी और लोगों को यह भी समझ आएगा कि आप सिर्फ बात नहीं, काम करके दिखाना चाहते हैं। राहु तकनीक, सिस्टम और नए तरीके से जुड़ा है, इसलिए ऑफिस में कोई प्रक्रिया आसान करने, डेटा ठीक करने या काम का शॉर्टकट ढूंढने का विचार आ सकता है। ध्यान रखें कि शॉर्टकट समझदारी वाला हो, कच्चा नहीं। मूलांक 1 पहल देगा, इसलिए अटके काम को उठाने की इच्छा होगी। भाग्यांक 8 कहता है कि फाइल, नियम, समय सीमा और जिम्मेदारी को मजबूत रखें। स्टूडेंट्स के लिए दोहराव वाली पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिस और टेस्ट हल करना उपयोगी रह सकता है।
मूलांक 4 फाइनेंस
पैसों के मामले में मेहनत का असर धीरे धीरे दिख सकता है। एकदम बड़ा लाभ सोचने के बजाय स्थिर चाल बेहतर रहेगी। बैंक, यूपीआई, कार्ड या किसी पेमेंट से जुड़ा काम करते समय एक बार रकम और नाम जरूर मिलाएं। राहु कभी जल्दी फायदा दिखाकर ध्यान भटका देता है। भाग्यांक 8 साफ हिसाब मांगता है, इसलिए लेनदेन का रिकॉर्ड संभालकर रखें। अगर किसी भुगतान का फॉलो अप करना हो, तो संकोच न करें। विनम्र रहकर याद दिलाना आपके हित में रहेगा।
मूलांक 4 हेल्थ
शरीर से ज्यादा दिमाग थकने की संभावना रहेगी। एक साथ कई चीजें सोचने से सिर भारी लग सकता है। काम के बीच दो मिनट आंखें बंद करके बैठना, पानी धीरे धीरे पीना और अपने अगले दो काम लिख लेना राहत देगा। राहु के असर में नींद से पहले दिमाग तेज चल सकता है, इसलिए सोने से कुछ देर पहले हिसाब किताब या बहस वाली बातों से दूर रहना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरे कागज या गलत एंट्री आगे परेशानी दे सकती है। पेमेंट कन्फर्म किए बिना भरोसा न मानें। जल्दी लाभ का लालच आपकी लय बिगाड़ सकता है।
आज की सलाह: अपनी रफ्तार बनाए रखें, नतीजे खुद साफ दिखने लगेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र