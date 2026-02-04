अंक ज्योतिष: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्में लोग होते हैं बेहद लकी, कम उम्र में बनते हैं धनवान

संक्षेप: अगर आपका जन्म किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 4 होगा। मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य, करियर, लव लाइफ के बारे में पता लगाया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि मूलांक 4 के लोग कैसे होते हैं?

अंक ज्योतिष में हर एक जातक के लिए 1 से लेकर 9 अंक तक निर्धारित किए गए हैं। जिन्हें मूलांक कहते हैं। मूलांक की गणना जन्मतिथि के आधार पर की जाती है। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 4 होगा। मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य, करियर, लव लाइफ के बारे में पता लगाया जा सकता है। चलिए आज मूलांक 4 के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बेहद लकी होते हैं। साथ ही बेहद कम उम्र में धनवान बन जाते हैं।

मूलांक 4 की खूबियां

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 4 के लोगों का स्वामी ग्रह राहु होता है। इस ग्रह को कूटनीति, बुद्धि, आधुनिक तकनीक आदि का कारक माना गया है। ऐसे में मूलांक 4 के लोगों पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। अंक 4 के लोग स्वभाव से बहुत बिंदास और दिल के बिल्कुल साफ होते हैं। मूलांक 4 वाले जातक थोड़े जिद्दे स्वभाव के होते हैं। जिस वजह से ये कई बार गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। राहु के प्रभाव की वजह से मूलांक 4 के लोग क्रांतिकारी, वैज्ञानिक या राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। लेकिन ये लोग घमंडी, जिद्दी, उपद्रवी और अहंकारी भी होते हैं। ये साहसी, व्यवहार कुशल और चौंकाने वाले कामों को पूरा करने में माहिर होते हैं।

मूलांक 4 वालों की शिक्षा

मूलांक 4 वाले लोगों की शिक्षा अच्छी होती है। इनकी रूचि शोध, बिजली के काम और विचित्र, गुप्त विद्या में होती है। हालांकि इनकी गंभीरता की कमी की वजह से शिक्षा में व्यवझान आता रहता है। हालांकि मूलांक 4 वाले जातक सभी काम बहुत ही योजनाएं बनाकर करते हैं। इसलिए कई बार राहु इन्हें बहुत सारा पैसा भी दिलाता है।

आर्थिक स्थिति

मूलांक 4 वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। राहु की प्रभाव से ये कई बार कम उम्र में ही धनवान बन जाते हैं। लग्जरी लाइफ जीते हैं। इस मूलांक वाले भले ही कितनी समस्याओं से जूझें, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। व्यवहारिक रूप से काम इन्हें लाभ दिलाता है। हालांकि अक्सर ये फिजूलखर्च करते देखे जाते हैं।

लव लाइफ

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4 वालों का मूलांक 1, मूलांक 2 और मूलांक 7 वालों से खूब बनता है। वहीं मूलांक 8 वाले विपरीत जेंडर के मित्रों की ओर ये अक्सर आकर्षित होते हैं। इन्हीं के साथ इनका टकराव भी अधिक होती है। इससे इन्हीं मूलांक वालों के कारण हानि उठाना पड़ता है। इनके प्रेम संबंध अधिक चलते नहीं।

करियर

मूलांक 4 वाले मेहनती होते हैं और जीवन में सफलता पाने के लिए पूरी मेहनत और धैर्य दिखाते हैं। मूलांक 4 वाले व्यापार, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, इंजीनियरिंग, उद्योग, चिकित्सा, वकालत, शिक्षा, डिजाइनिंग आदि क्षेत्रों में सफल होते हैं। हालांकि नौकरी में कई बार इन्हें हानि भी होती है।