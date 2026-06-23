मूलांक 4 अंक ज्योतिष 23 जून 2026: ऑनलाइन लेनदेन में रहें सावधान, आज समझदारी ही दिलाएगी बड़ी सफलता
Aaj Ka Ank Jyotish 23 June 2026 Mulank 4 Rashifal Prediction: दूसरों के भरोसे ना बैठें, सूझबूझ और सतर्कता से दूर होगी हर उलझन। जानिए आज प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या रहेगा असर। बृहस्पति की ऊर्जा के साथ सावधानी बरतें।
Numerology Horoscope Today: आज 23 जून 2026 का दिन मूलांक 4 वालों के लिए अलग सोच और सावधानी का दिन है। राहु का प्रभाव आपको भीड़ से हटकर सोचने की क्षमता देता है, जिससे साधारण बातें भी नए नजरिए से दिख सकती हैं। दिन में हलचल ज्यादा रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। समझदारी से काम करेंगे तो आज आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
लव राशिफल 23 जून 2026
रिश्तों में आज एक हल्की ताजगी महसूस हो सकती है। आप एक ही पुराने ढर्रे से चलने की बजाय कुछ नया और अलग तरीका अपनाना चाहेंगे। अगर जीवनसाथी या पार्टनर कोई नई बात कहे, तो उसे तुरंत खारिज ना करें। सिंगल लोग किसी पुराने परिचित से मुलाकात कर सकते हैं। परिवार में छोटी-छोटी बातों पर बहस न करें, बल्कि शांत रहकर सुनने की कोशिश करें। आज रिश्तों में नरमी और समझदारी बनाए रखें तो तालमेल अच्छा रहेगा।
करियर राशिफल 23 जून 2026
करियर और पढ़ाई के मामले में आज आपका अलग नजरिया काम आएगा। ऑफिस में कोई पुराना काम नए तरीके से करने की सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स को रट्टा मारने से ऊब हो सकती है, इसलिए चार्ट, वीडियो या चर्चा के जरिए पढ़ाई करें तो बेहतर समझ आएगी। मीटिंग या टीम चर्चा में आपकी बात सुनी जा सकती है। लेकिन एक साथ कई काम ना उठा लें। क्रम बनाकर आगे बढ़ें तो सफलता मिलेगी। आज की समझदारी आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी।
मनी राशिफल 23 जून 2026
पैसों के मामले में आज विशेष सावधानी बरतनी होगी। ऑनलाइन लेनदेन, पेमेंट या कोई नया ऑफर आने पर नाम, राशि और शर्तें दोबारा जरूर जांच लें। छोटी सी गलती बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। कोई चमकदार डील देखकर तुरंत पैसा न लगाएं। निवेश करना चाहते हैं, तो छोटी रकम से शुरू करें और अच्छे से सोच-समझकर करें। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। आज सावधानी से चलेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
हेल्थ राशिफल 23 जून 2026
शरीर की स्थिति आज सामान्य रहेगी, लेकिन दिमाग थोड़ा व्यस्त और थका हुआ महसूस हो सकता है। ज्यादा देर एक जगह बैठे रहने से कंधे, गर्दन या कमर में जकड़न हो सकती है। बीच-बीच में उठकर हल्की चहलकदमी करें। हल्का और सादा भोजन करें, ज्यादा मीठा या बाहर का खाना कम लें। दिन में दो-तीन बार थोड़ी देर शांत बैठकर गहरी सांस लें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस थोड़ी सी सावधानी और अनुशासन बनाए रखें।
23 जून 2026 मूलांक 4 वालों के लिए समझदारी और सावधानी का दिन है। ऑनलाइन लेनदेन में विशेष ध्यान दें, रिश्तों में नरमी रखें, करियर में अलग सोच अपनाएं और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपकी सूझबूझ और सही फैसले आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। सकारात्मक रहें और धैर्य बनाए रखें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
आज की सलाह: नया अपनाएं, पर हर कदम की छोटी जांच जरूर करें।
एलर्ट्स: ऑनलाइन पेमेंट में नाम और राशि बिना देखे आगे ना बढ़ें। चमकदार ऑफर को तुरंत सही ना मानें। एक साथ बहुत से काम पकड़ने से गलती बढ़ सकती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र