मूलांक 4 अंक ज्योतिष 22 जून 2026: भ्रम और शॉर्टकट से बचें, फोकस के साथ सही प्लानिंग से मिलेगी सफलता
Aaj Ka Ank Jyotish 22 June 2026 Mulank 4 Rashifal Prediction: आज भ्रम, शॉर्टकट और आधी जानकारी से बचें। फोकस और सही प्लानिंग के साथ काम करें तो करियर, रिश्ते और स्वास्थ्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जानिए राहु के प्रभाव और दिन का पूरा राशिफल।
Numerology Horoscope Today: आज 22 जून 2026 का दिन मूलांक 4 वालों के लिए विचारशील और थोड़ा उलझन भरा रह सकता है। मन बार-बार अपनी ही दुनिया में चला जाता है। कल्पना तेज है, लेकिन यही कल्पना कभी-कभी वास्तविकता से दूरी भी बना देती है। राहु का प्रभाव अलग सोच देता है, लेकिन कभी-कभी सामने की बात को पूरा सच मान लेने की गलती भी करा देता है। इसलिए आज भ्रम और शॉर्टकट दोनों से बचें। तीन जरूरी काम लिखकर उसी क्रम में निपटाएं, तो दिन बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल 22 जून 2026
रिश्तों में आज आप सुन तो रहे होंगे, लेकिन मन कहीं और भटक सकता है। इससे सामने वाले को लग सकता है कि आप दूरी बना रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है। अगर पार्टनर कुछ टाल रहा है या कम बात कर रहा है, तो मन में कहानी ना बुनें। सीधे और शांत तरीके से पूछ लें। परिवार में भी किसी बात को आधा सुनकर प्रतिक्रिया देने से बचें। आज की ऊर्जा आपको दूसरे की भावना समझने में मदद करेगी, इसलिए खुलकर और साफ-साफ बात करें। छोटा सहयोग और ध्यान आज रिश्तों को मजबूत बना सकता है।
मूलांक 4 का करियर राशिफल 22 जून 2026
करियर में आज अच्छे आइडिया आ सकते हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के लिए ठोस योजना जरूरी है। मूलांक 4 की ताकत यहीं काम आती है। राहु नया तरीका और शॉर्टकट दिखाता है, लेकिन हर शॉर्टकट सही नहीं होता है। ऑफिस में कोई रिपोर्ट, मेल या प्रेजेंटेशन भेजने से पहले दोबारा जांच लें। स्टूडेंट्स नोट्स और डेटा को व्यवस्थित रखें। बिजनेस वालों को स्टॉक, डिस्प्ले और ग्राहक की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आज तेजी के साथ-साथ सावधानी भी रखें तो काम में प्रगति होगी।
मूलांक 4 का मनी राशिफल 22 जून 2026
पैसों के मामले में आज मन चमकीले ऑप्शन की तरफ जा सकता है। कोई आकर्षक ऑफर देखकर तुरंत फैसला ना लें। पहले पूरी जानकारी और शर्तें जांच लें। छोटे-छोटे खर्च पर भी नजर रखें, क्योंकि ये मिलकर बड़ा अंतर बना सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं, तो छोटी रकम से शुरू करें और अच्छे से सोच-समझकर करें। आज की ऊर्जा कहती है कि रिकॉर्ड जितना साफ होगा, उतनी राहत मिलेगी। जल्दबाजी में कोई वित्तीय फैसला लेने से बचें।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल 22 जून 2026
आज मन की उड़ान शरीर को थका सकती है। सिर भारी लगना, आंखों में बोझ या सुस्ती महसूस हो सकती है। राहत के लिए दिन में दो बार कुछ मिनट खुली हवा में खड़े हों और गहरी सांस लें। ज्यादा देर स्क्रीन पर ना रहें। पानी थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहें। हल्का भोजन करें और शाम को थोड़ा आराम जरूर लें। अगर मन बार-बार भटक रहा है, तो छोटा-मोटा काम हाथ से करें, जैसे चीजें व्यवस्थित करना। इससे मन केंद्र में आएगा और शरीर भी तरोताजा रहेगा।
22 जून 2026 मूलांक 4 वालों के लिए संतुलन और सावधानी का दिन है। भ्रम और शॉर्टकट से बचें, फोकस बनाए रखें और छोटे-छोटे कामों को क्रम से पूरा करें। सही प्लानिंग और धैर्य से आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
आज की सलाह: कल्पना को कागज पर उतारें, फिर एक काम पूरा करें।
एलर्ट्स: आधी जानकारी पर मन में कहानी न बनाएं। चमकदार ऑफर को सच मानने से पहले जांच लें। बातचीत में खोए हुए जवाब गलत मतलब दे सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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