दिसंबर 2026 में राहु और शनि की चाल मूलांक 4 और मूलांक 8 वालों के बजट को कैसे प्रभावित करेगी। पढ़ें खर्चों पर नियंत्रण रखने के टिप्स, दिसंबर की शुभ तारीखें और आर्थिक स्थिरता के आसान उपाय।

दिसंबर 2026 का महीना मूलांक 4 और 8 वालों के लिए पैसों के मामले में थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। अंक ज्योतिष में मूलांक 4 का संबंध राहु और मूलांक 8 का संबंध शनि से माना जाता है। दोनों ही अंकों को अनुशासन, धैर्य और सोच-समझकर फैसले लेने से जोड़कर देखा जाता है। दिसंबर का कुल योग भी 4 बन रहा है। ऐसे में मूलांक 4 वालों पर इस अंक का प्रभाव विशेष माना जा रहा है, जबकि मूलांक 8 वालों को खर्च और आर्थिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। महीने में राहु का राशि परिवर्तन और शनि की चाल भी ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। आइए जानते हैं इन दोनों मूलांक वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

दिसंबर 2026 का मूलांक 4, राहु से जुड़ा है महीने का प्रभाव अंक ज्योतिष के अनुसार, दिसंबर 2026 का कुल योग 4 है। इसकी गणना 1 + 2 + 2 + 0 + 2 + 6 = 13 और फिर 1 + 3 = 4 के आधार पर होती है। मूलांक 4 का संबंध राहु से माना जाता है। इस वजह से इस महीने को मूलांक 4 वालों के लिए खास माना जा रहा है। राहु को भ्रम, अचानक बदलाव और अप्रत्याशित घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में बिना जांच-पड़ताल के कोई आर्थिक फैसला लेना परेशानी बढ़ा सकता है। साल के अंत में मिलने वाले आकर्षक ऑफर, ऑनलाइन सेल और जल्दी मुनाफा देने वाली योजनाओं को लेकर सावधानी जरूरी होगी।

दिसंबर 2026 का कुल योग 4 है, जिसका संबंध राहु से माना जाता है, वहीं मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं। इस महीने राहु और शनि की चाल में बदलाव के कारण मूलांक 4 और 8 वालों को आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी। किसी का बजट अचानक बढ़ते खर्चों से बिगड़ सकता है, तो किसी का पैसा अटकने और नई जिम्मेदारियों के कारण परेशानी बढ़ सकती है। अपनी जन्मतिथि के अनुसार राहु-शनि का प्रभाव, धन लाभ के योग और आर्थिक परेशानियों से बचने के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 4: अचानक खर्च और लुभावने ऑफर बिगाड़ सकते हैं बजट किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। दिसंबर में इन लोगों को खरीदारी और निवेश के मामले में खास सतर्कता रखनी चाहिए। साल के अंत में ऑनलाइन सेल और डिस्काउंट देखकर जरूरत से ज्यादा खर्च करने का मन बन सकता है। वहीं, किसी परिचित या सोशल मीडिया के जरिए मिलने वाली निवेश की सलाह भी आकर्षित कर सकती है। बिना पूरी जानकारी के ऐसी किसी योजना में पैसा ना लगाएं। महीने की शुरुआत में ही खर्च की सीमा तय कर लें। इस महीने डिजिटल भुगतान में भी सावधानी रखनी चाहिए। अनजान लिंक पर क्लिक करने और फोन पर बैंक संबंधी जानकारी साझा करने से बचें।

मूलांक 8: रुका हुआ पैसा और बढ़ती जिम्मेदारियां कर सकती हैं परेशान किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इसका स्वामी शनि माना जाता है। शनि को कर्म, अनुशासन और धैर्य का कारक माना जाता है। दिसंबर में इन जातकों को वेतन वृद्धि में देरी, क्लाइंट से भुगतान अटकने या रिफंड मिलने में समय लगने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पैसों की कमी पूरी करने के लिए नया कर्ज लेने से बचें। इस महीने परिवार या रिश्तेदारों के लिए खर्च करने का दबाव रह सकता है। साथ ही इस माह प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने से पहले बजट और दस्तावेज अच्छी तरह जांचने चाहिए।

राहु-शनि के राशि परिवर्तन से भी जुड़ा है दिसंबर का महीना दिसंबर में राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी महत्वपूर्ण रहेगा। अंक ज्योतिष में राहु को मूलांक 4 और शनि को मूलांक 8 से जोड़ा जाता है। इस वजह से इन दोनों मूलांक वालों के लिए दिसंबर को आर्थिक अनुशासन और फैसलों की समीक्षा का समय माना जा रहा है।

दिसंबर में इन तारीखों पर आर्थिक फैसले लेना रहेगा अनुकूल अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार, मूलांक 4 और 8 वालों के लिए दिसंबर की 5, 6, 14, 15, 23 और 24 तारीखें आर्थिक योजना बनाने के लिहाज से अनुकूल मानी गई हैं। इन दिनों बचत की नई योजना शुरू करने, पुराने कर्ज की किस्त चुकाने या आने वाले साल का बजट तैयार करने जैसे काम किए जा सकते हैं। हालांकि, किसी भी निवेश का फैसला केवल तारीख देखकर ना लें।

आर्थिक परेशानी से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय मूलांक 4 वालों के लिए शनिवार को जरूरतमंदों को कंबल या गर्म कपड़े दान करना शुभ माना जाता है। अपने पर्स और जरूरी कागजात को व्यवस्थित रखें। वहीं, मूलांक 8 वालों को शनिवार की शाम सरसों के तेल का दीपक जलाने और जरूरतमंदों की सहायता करने की सलाह दी जाती है। कौवों या काले कुत्ते को भोजन कराना भी शनि से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं में शामिल है। इन उपायों को श्रद्धा के साथ कर सकते हैं।