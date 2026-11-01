इन 3 मूलांक के लोग जल्दी किसी पर नहीं करते भरोसा, सोच-समझकर उठाते हैं अपना हर कदम

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4, 7 और 8 के लोग बेहद सतर्क और व्यावहारिक होते हैं। ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते और हर कदम सोच-समझकर उठाते हैं। जानें इनके खास गुण।

अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ मूलांक वाले लोगों के स्वभाव में यह खासियत देखने को मिलती है। ये लोग किसी की बातों में जल्दी नहीं आते और ना ही बिना सोचे-समझे किसी पर विश्वास करते हैं। इनके लिए अपने अनुभव और परिस्थितियों को समझना बहुत मायने रखता है।

किसी पर भरोसा करना आसान है, लेकिन एक बार धोखा मिलने के बाद दोबारा किसी के करीब आने में वक्त लगता है। कुछ लोग अपने पुराने अनुभवों को हमेशा याद रखते हैं और भविष्य में कोई भी फैसला लेने से पहले हर पहलू पर विचार करते हैं। ऐसी ही खासियत कुछ विशेष मूलांक के जातकों में होती है। आइए जानते हैं किन 3 मूलांक के लोग हर कदम काफी सोच-समझकर उठाते हैं।

मूलांक 4: हर बात को परखने के बाद करते हैं भरोसा किसी भी व्यक्ति पर जल्दी विश्वास करना मूलांक 4 वालों के स्वभाव में नहीं होता है। अंक ज्योतिष में इस मूलांक के लोगों को व्यावहारिक और अलग नजरिए से सोचने वाला माना जाता है। ये किसी भी परिस्थिति को समझे बिना प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करते हैं। किसी की बातों से प्रभावित होने के बजाय उसके व्यवहार पर ध्यान देते हैं।

मूलांक 4 वाले लोग अपनी गलतियों और दूसरों से मिले अनुभवों को गंभीरता से लेते हैं। अगर कभी किसी के भरोसे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा हो, तो वे आगे वैसी स्थिति से बचने की कोशिश करते हैं। ये लोग एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते। यही वजह है कि किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले उसके व्यवहार और इरादों को समझने में समय लगाते हैं।

मूलांक 7: गहराई से सोचने के बाद लेते हैं फैसला मूलांक 7 वाले लोगों का स्वभाव चिंतनशील माना जाता है। ये किसी भी बात को केवल ऊपर से देखकर फैसला नहीं करते, बल्कि उसके पीछे की वजह समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें अकेले बैठकर सोचना और अपने अनुभवों का विश्लेषण करना पसंद होता है। किसी नए रिश्ते या काम की शुरुआत करने से पहले भी ये कई पहलुओं पर विचार करते हैं।

इस मूलांक के लोग दूसरों की सलाह जरूर सुनते हैं, लेकिन अंतिम फैसला अपनी समझ से लेना पसंद करते हैं। पहले किसी रिश्ते में बुरा अनुभव रहा हो, तो ये अगली बार आसानी से किसी के करीब नहीं आते। इनके इस व्यवहार को कुछ लोग डर या झिझक समझ लेते हैं, जबकि असल में ये किसी भी स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त समय लेना चाहते हैं।

मूलांक 8: जिम्मेदारी समझकर उठाते हैं कदम अंक ज्योतिष में मूलांक 8 को अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जाता है। इस मूलांक के लोग जीवन में किसी भी काम को जल्दबाजी में करना पसंद नहीं करते। खासकर करियर, धन और भविष्य से जुड़े फैसलों में ये काफी गंभीर रहते हैं। इनके लिए केवल किसी काम की शुरुआत करना जरूरी नहीं, बल्कि उसके परिणामों को समझना भी उतना ही अहम होता है।

मूलांक 8 वाले लोग किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं। ये सामने वाले के व्यवहार और काम करने के तरीके को ध्यान से देखते हैं। अगर किसी ने पहले इनका विश्वास तोड़ा हो, तो दोबारा उस व्यक्ति को मौका देना इनके लिए आसान नहीं होता। ये अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं और किसी भी फैसले से पहले उसके फायदे-नुकसान पर विचार करते हैं।

सफलता के लिए रखते हैं धैर्य मूलांक 8 वाले लोगों के बारे में माना जाता है कि इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है। हालांकि, ये धैर्य के साथ मेहनत जारी रखते हैं। इन्हें जल्दबाजी में मिली सफलता से ज्यादा स्थिर परिणाम पसंद आते हैं। यही वजह है कि किसी नए अवसर को स्वीकार करने से पहले ये उसकी पूरी जानकारी जुटाते हैं और फिर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं।

सोच-समझकर आगे बढ़ना है इनकी खासियत मूलांक 4, 7 और 8 वाले लोगों की एक खास बात यह मानी जाती है कि ये अनुभवों से सीख लेते हैं। किसी पर भरोसा करने से पहले उसके व्यवहार को समझते हैं और बिना सोचे-समझे कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। इनके लिए रिश्ते हों या करियर, हर मामले में सावधानी जरूरी होती है। हालांकि, जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय सही समय पर फैसला लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंक ज्योतिष में ये बातें मूलांक से जुड़े सामान्य स्वभाव के आधार पर बताई जाती हैं।