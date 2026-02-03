अंक ज्योतिष: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे बच्चे कैसे होते हैं? जानिए करियर, आर्थिक स्थिति

संक्षेप: अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन बच्चों का जन्म किसी भी माह की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है उनका मूलांक 3 होगा। मूलांक 3 के लोगों की शुरुआती जीवन में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है। लेकिन एक उम्र के बाद इनकी वित्तीय स्थिति सुधरने लगती है। ये लग्जरी लाइफ लाइफ जीते हैं।

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन बच्चों का जन्म किसी भी माह की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है उनका मूलांक 3 होगा। इस मूलांक के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसे गुरु भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान व संपन्नता का कारक माना गया है। ऐसे में जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह बलवान स्थिति में होते हैं, वह व्यक्ति ज्ञानवान और सद्गुण सम्पन्न होता है। वहीं, इस तारीख को जन्मे लोगों की बात करें, तो इन्हें अपनी स्वतंत्रता बेहद ही पसंद होती है। जानिए मूलांक 3 वालों का करियर और आर्थिक स्थिति कैसी रहती है।

स्वभाव

मूलांक 3 वाले बच्चे स्वभाव से स्वाभिमानी होते हैं। हालांकि कई बार इन्हें घमंडी मान लिया जाता है। क्योंकि इनके ज्ञान का लेवल, सामान्य लोगों से बहुत ऊंचा ये हर बात तर्क के आधार पर करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। इस मूलांक के लोग किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते है। साथ ही ये किसी का एहसान भी नहीं लेते हैं। मूलांक 3 वाले साहसी, वीर, संघर्षशील और शक्तिशाली होते हैं।

शिक्षा

शिक्षा की बात करें, तो ये उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। पढ़ाई में ये काफी सफल होते हैं। साथ ही इनकी विज्ञान और साहित्य में इनकी विशेष रुचि होती है। इतना ही नहीं गुरु ग्रह के प्रभाव से इस मूलांक 3 के बच्चे काफी क्रिएटिव होते हैं।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति की बात करें, तो मूलांक 3 के लोगों की शुरुआती जीवन में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है। लेकिन एक उम्र के बाद इनकी वित्तीय स्थिति सुधरने लगती है। ये जीवन में लग्जरी लाइफ लाइफ जीते हैं। इन्हें एक से अधिक साधनों से धन प्राप्त होता है। मूलांक 3 वाले लोग अपनी बुद्धि और चतुराई से एक्टिव से अधिक पैसिव आय कमाते हैं।

करियर व वैवाहिक जीवन

करियर की बात करें, तो इनमें कला, संगीत, लेखन जुड़ी प्रतिभाएं होती हैं और ये गुण इन्हें दूसरों से अलग करता है। अपनी क्रिएटिविटी के दम पर कुछ भी हासिल करते हैं। ये सेना, पुलिस, अधिकारी, सचिव, लेखक, टीचर, सेल्समेन और धार्मिक नेता आदि बन सकते हैं। ये लोग अपने कार्य में निपुण होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। हालांकि इन्हें अपनी बड़ी संतान से कष्ट मिलने के आसार रहते हैं।

शुभ दिन व रंग

इनके लिए मूलांक 3, 6, 9 वाली तारीख शुभ है। गुरुवार का दिन इनके लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा शुक्रवार व मंगलवार भी इनके लिए अच्छे दिन है। इनके लिए बैंगनी, नीला, लाल, गुलाबी रंग अनुकूल है।