Mulank 3 Horoscope 28 June: अटके काम पकड़ेंगे रफ्तार, पढ़ें मूलांक 3 का राशिफल
Ank Jyotish 28 june 2026: मूलांक 3 वालों पर रविवार के दिन गुरु यानी जूपिटर मेहरबान होंगे। नए आइडिया पर काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। पढ़ें आज का राशिफल।
Mulank 3 Aaj Ka Rashifal 28 June 2026: सुबह तैयार होते समय अगर आपका मन एक ही काम में अटकने के बजाय जल्दी जल्दी कई बातों की तरफ जाए, तो इसे हल्के में न लें। अंक 3 के लोग ठहराव से जल्दी ऊबते हैं और बृहस्पति का स्वभाव उन्हें खुला सोचने, आगे बढ़ने और अपनी राह बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए दिन भर आपके भीतर कुछ नया करने या किसी बंधी हुई स्थिति से बाहर निकलने की चाह बनी रह सकती है। बस हर कदम बिना दिशा का न हो। 28 जून 2026 का मूलांक 1 पहल और साहस को बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 8 कहता है कि आजादी भी नियम के सहारे टिकती है। जहां बात अटकी हो, वहां साफ बात और सीधा फैसला राहत दे सकता है।
मूलांक 3 रिलेशनशिप
रिश्तों में आपको अपनी जगह और सांस लेने की गुंजाइश चाहिए होगी। अगर कोई बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा है या बहुत पकड़ बना रहा है, तो मन चिड़चिड़ा हो सकता है। बृहस्पति आपको सिखाता है कि बात को ऊंचा रखें, छोटा न करें। इसलिए जवाब काटकर देने के बजाय अपनी जरूरत साफ शब्दों में रखें। प्रेम संबंध में थोड़ी दूरी की मांग गलत नहीं है, बस उसका तरीका नरम होना चाहिए। परिवार में भी अपनी बात समझाने से पहले सामने वाले की चिंता समझ लेना बेहतर रहेगा। तब तालमेल ज्यादा सहज बनेगा।
मूलांक 3 करियर
कामकाज में जहां फाइल, प्लान या प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही हो, वहां आप रुकना नहीं चाहेंगे। यही बेचैनी कई बार सही सुधार की वजह भी बनती है। बृहस्पति ज्ञान, सलाह और व्यवस्था का ग्रह है, इसलिए केवल बदलाव की मांग करने से बेहतर होगा कि उसके साथ ठोस तरीका भी रखें। ऑफिस में किसी पुराने तरीके को आसान बनाने का विचार सामने आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए रटे हुए ढर्रे से हटकर पढ़ने का तरीका लाभकारी रह सकता है, जैसे किसी टॉपिक को खुद समझाकर पढ़ना। दिन की ऊर्जा में मूलांक 1 पहल कराता है और भाग्यांक 8 काम को नतीजे तक ले जाने की मांग करता है। इसलिए उत्साह को ढांचे में डालें।
मूलांक 3 फाइनेंस
पैसों के मामले में खुलापन अच्छा है, लेकिन बिना सोचे हुए छोटे छोटे खर्च बाद में खटक सकते हैं। मन कुछ नया लेने या तुरंत सुविधा खरीदने की तरफ जा सकता है। अगर खर्च का कारण सिर्फ ऊब तो नहीं, यह एक बार देख लें। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए रकम छोटी हो तब भी सोच बड़ी हो सकती है। कमाई से जुड़ी किसी बात में साफ नियम रखने से राहत मिलेगी। किसी साझा लेनदेन में अपनी शर्तें और सीमा पहले तय करना बेहतर रहेगा।
मूलांक 3 हेल्थ
शरीर से ज्यादा मन को खुली जगह की जरूरत महसूस हो सकती है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने पर भारीपन बढ़ेगा। बीच बीच में उठकर दो तीन मिनट चल लें। सुबह नहाने या चाय से पहले दिन के तीन जरूरी काम कागज पर लिखना आपके लिए खास उपयोगी रहेगा। इससे बिखरी ऊर्जा एक दिशा पकड़ेगी और अनावश्यक बेचैनी कम होगी।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अटकी हुई बात से ऊबकर वादा बीच में न छोड़ें। आधी तैयारी के साथ बड़ा कदम उलझन दे सकता है। अपनी आजादी समझाते समय रिश्ते की गरिमा न टूटने दें।
आज की सलाह: खुलकर सोचें, पर हर कदम का कारण साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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