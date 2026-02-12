Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology Mulank 3 People with this number are very romantic and loyal in love know their qualities
अंक ज्योतिष: इस मूलांक के जातक प्यार में होते हैं बेहद रोमांटिक और वफादार, जानें खूबियां

अंक ज्योतिष: इस मूलांक के जातक प्यार में होते हैं बेहद रोमांटिक और वफादार, जानें खूबियां

संक्षेप:

मूलांक 3 वाले जातक स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने में विश्वास रखते हैं। भले ही ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मनपसंद समूह होने पर उसमें भी मजे करते हैं। ये सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करते हैं।

Feb 12, 2026 05:43 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक जन्मतिथि पर आधारित होता है। अंक ज्योतिष के मुताबिक कुछ मूलांक के लोग रिश्ते ​बनाने और निभाने के मामले में काफी समझदार होते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने परिवार और पार्टनर की हर खुशी का ध्यान रखते हैं। चलिए जानते हैं कि किस मूलांक के जातक प्यार में बेहद रोमांटिक और वफादार होते हैं।

जन्म तारीख
हम जिस मूलांक की बात कर रहे हैं, वो अंक 3 है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिनका जन्म किसी भी माह की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 3 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह गुरु है। जिसे ज्ञान, बुद्धिमत्ता, भरोसे और खुशहाली का कारक माना गया है। इसलिए मूलांक 3 वाले लोगों में यह सभी गुण मिलते हैं।़

बेहद भरोसेमंद होते हैं
मूलांक 3 वाले लोग काफी भरोसेमंद होते हैं। ये कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। इस मूलांक के लोग भरोसेमंद दोस्त और पार्टनर बनते हैं। ये लोग दिल से हर रिश्ता निभाते हैं और हर कदम पर दोस्त पार्टनर का साथ देते हैं। इस मूलांक के लोग अपने सिद्धांतों के पक्के होते हैं। वहीं, अपने बुर्जुगों या पूर्वजों के बनाएं नियमों का बहुत सम्मान करते हैं।

मेहनती और महत्वकाक्षी
मूलांक 3 वाले जातक स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने में विश्वास रखते हैं। भले ही ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मनपसंद समूह होने पर उसमें भी मजे करते हैं। ये सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करते हैं। साथ ही ये काफी महत्वकांक्षी होते हैं। इन्हें किसी के आगे झुकना पसंद नहीं होता है।अपने परिश्रम के बल पर ये लग्जरी लाइफ जीते हैं। ये लोग आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन इन्हें तार्किक लोगों का साथ पसंद होता है।

क्रिएटिव लोग होते हैं
गुरु ग्रह का प्रभाव इनपर रहता है, जिसकी वजह से ये काफी क्रिएटिव लोग होते हैं। इनमें कला, संगीत, लेखन जुड़ी प्रतिभाएं होती हैं और ये गुण इन्हें दूसरों से अलग करता है। अपनी रचनात्मकता के बल पर ये जो चाह लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ये लोग किसी भी विषय को बहुत अच्छे से सीखते हैं। यानी किसी एक विषय में ये ज्ञाता होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे श्रोता भी होते हैं जिससे इनकी सीखने की क्षमता अद्भुत होती है। इनमें शिक्षक वाला स्वभाव कूट-कूट के भरा होता है।

ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: 10 तारीख को जन्मे लोगों की क्या खासियत होती है? जानिए इनके बारे में
ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: अपनी मर्जी के मालिक होते हैं इस मूलांक जातक, किस्मत देती है साथ!
ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग होते हैं गुस्सैल, पर बनते हैं अच्छे

आर्थिक स्थिति
आर्थिक स्थिति के बात करें, तो मूलांक 3 के लोग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। उनकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहता है। कई बार उन्हें घर से ही पैसा मांगना पड़ता है। लेकिन उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। बाद में वो खूब धन कमाते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Numerology Mulank 3
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;