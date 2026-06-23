मूलांक 3 अंक ज्योतिष 23 जून 2026: दूसरों के भरोसे ना बैठें, आज सूझबूझ से दूर होगी हर उलझन
Aaj Ka Ank Jyotish 23 June 2026 Mulank 3 Rashifal Prediction: दूसरों के भरोसे ना बैठें, सूझबूझ और सतर्कता से दूर होगी हर उलझन। जानिए आज प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या रहेगा असर। बृहस्पति की ऊर्जा के साथ सावधानी बरतें।
Numerology Horoscope Today: आज 23 जून 2026 का दिन मूलांक 3 वालों के लिए जानकारी, बातचीत और समझदारी से भरा रहेगा। बृहस्पति की ऊर्जा आपको नई चीजें सीखने और समझने की प्रेरणा दे रही है। दिन की तेज हलचल और नई बातों के आने से मन व्यस्त रहेगा। लेकिन हर नई सूचना को बिना परखे सही मान लेने से बचें। सूझबूझ और सावधानी आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी।
लव राशिफल 23 जून 2026
रिश्तों में आज बातचीत का दायरा बढ़ेगा। आप या आपका साथी किसी नई सोच, प्लान या अलग नजरिए पर चर्चा कर सकते हैं। अगर कोई पुरानी गलतफहमी है, तो आज उसे साफ-साफ बात करके दूर करने का अच्छा मौका है। परिवार में किसी सदस्य से राय मांगी जा सकती है। लेकिन हर बात को उपदेश का रूप ना दें। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति से अच्छी और सकारात्मक बातचीत कर सकते हैं। आज शब्दों में नरमी रखें तो रिश्ते और मजबूत होंगे।
करियर राशिफल 23 जून 2026
करियर और पढ़ाई के मोर्चे पर दिमाग काफी सक्रिय रहेगा। नई जानकारी मिलना, कोई नया विषय समझना या प्रोजेक्ट शुरू करने के योग बन रहे हैं। ऑफिस में मीटिंग, क्लाइंट बातचीत या टीम चर्चा में आपकी बात का वजन रहेगा। स्टूडेंट्स को नया टॉपिक पहले मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे अच्छी पकड़ बन जाएगी। फाइल, कागजात या जरूरी दस्तावेजों की जांच खुद करें। दूसरों के भरोसे छोड़ने से बाद में उलझन हो सकती है। सूझबूझ से काम करें, तो सफलता मिलेगी।
मनी राशिफल 23 जून 2026
पैसों के मामले में आज जानकारी बढ़ेगी, लेकिन विकल्प भी बढ़ेंगे। कोई नई स्कीम, ऑफर या निवेश का प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन बिना पूरी जांच के कोई फैसला न लें। छोटे-छोटे खर्च पर नजर रखें, खासकर घरेलू सामान या बाहर के खर्च पर। उधार-लेनदार या कोई भी वित्तीय बात लिखित रूप में तय करें। अगर कोई भुगतान या कागजी काम बाकी है तो आज निपटा लें। समझदारी से चलें तो दिन आर्थिक रूप से संतुलित रहेगा।
हेल्थ राशिफल 23 जून 2026
दिन की तेज हलचल से दिमाग पर बोझ पड़ सकता है। सिर भारी लगना, ध्यान बंटना या हल्की थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा जानकारी एक साथ लेने से बचें। बीच-बीच में थोड़ा आराम करें, गहरी सांस लें और पानी ज्यादा पिएं। मीठी या भारी चीजें कम खाएं। हल्का व्यायाम या शाम की सैर आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस मानसिक थकान पर नियंत्रण रखें।
23 जून 2026 मूलांक 3 वालों के लिए सीखने और समझने का दिन है। दूसरों के भरोसे ना बैठें, हर जानकारी को खुद परखें। रिश्तों में नरमी रखें, करियर में फोकस बनाए रखें, पैसे में सावधानी बरतें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सूझबूझ से चलें तो आज हर उलझन आसानी से दूर हो जाएगी।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
आज की सलाह: नई जानकारी लें, पर पहले उसे अपने हिसाब से परखें।
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर राय ना बनाएं। जरूरी कागज बिना पढ़े साइन ना करें। हर नई बात को तुरंत सही मान लेना ठीक नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र