न्यूमेरेलॉजी: मूलांक 2 वालों को नहीं करनी चाहिए ये तीन गलतियां, चंद्रमा के इस उपाय से बदलेगी जिंदगी
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2 वाले लोग अगर कुछ गलतियां ना करें तो उनकी जिंदगी स्मूद चल सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर ये गलतियां कौन सी है। साथ ही जानेंगे कुछ उपाय भी।
अंक ज्योतिष में व्यक्ति के जन्म की तिथि के आधार पर सारी चीजों का मूलांक होता है। अगर किसी व्यक्ति का मूलांक आपको पता है तो आप उसकी जिंदगी से जुड़ी ज्यादातर चीजें जान जाएंगे। अंक ज्योतिष में कुल 1 से लेकर 9 मूलांक के बारे में जिक्र किया जाता है। हर एक मूलांक एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। सारे मूलांक के व्यक्तियों की पर्सनैलिटी से लेकर स्वभाव सब कुछ काफी अलग होता है। आज जानेंगे मूलांक 2 के बारे में। इस मूलांक के लोग स्वभाव से काफी शांत होते हैं। साथ ही इस मूलांक के लोग इमोशनल भी खूब होते हैं।
हालांकि अपनी समझदारी से मूलांक 2 वाले कई चीजें सलीके से कर ले जाते हैं लेकिन अपनी कुछ गलतियों के चलते ये बना-बनाया खेल बिगाड़ लेते हैं। आज इनकी गलतियों को जानेंगे। अगर इन गलतियों पर काम कर लिया जाए तो मूलांक 2 वालों की जिंदगी स्मूद हो सकती है। इसके अलावा मूलांक 2 वालों के लिए एक छोटा सा आसान उपाय भी जानेंगे।
दिल पर हर बात लेना
मूलांक 2 वालों की ये सबसे बड़ी कमी है कि ये काफी इमोशनल होते हैं। कई बार छोटी से छोटी बात भी इन्हें अंदर तक परेशान कर देती है। अब ऐसे क्या होता है कि इंसान का मन जल्दी दुखी हो जाता है और हर काम में धीरे-धीरे फोकस भी बिगड़ने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि मूलांक 2 वाले लोग ओवरथिंकिंग कम करें। हर चीज को तो नहीं लेकिन जो चीज जरूरत की नहीं है उसे दिल पर लगाना छोड़ने से मूलांक 2 वालों की राह आसान बनाएगा।
बार-बार मूड स्विंग्स होना
मूलांक 2 वालों का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। ऐसे में चंद्रमा की एनर्जी की वजह इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। बार-बार मूड बदलने की वजह से इनका गुस्सा भी चरम पर होता है। इसके अलावा ये लोग कभी अचानक ही अच्छा महसूस करने लगते हैं तो वहीं कुछ समय बाद ही इनका मन उदास हो जाएगा। इस तरह के मूड स्विंग्स का असर कई बार रिश्तों पर पड़ता है जोकि सही नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि मूलांक 2 वाले लोग हर चीज का बैलेंस बनाकर चलें।
दूसरों की राय लेकर आगे बढ़ना
अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 2 वाले लोग कई बार अपना फैसला दूसरों से राय लेकर ही बनाते हैं। ऐसे में धीरे-धीरे ये लोग दूसरों पर ही निर्भर होने लगते हैं। अंक शास्त्र के हिसाब से हर बात पर लोगों की सलाह लेते रहने से अपना कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। मूलांक 2 वालों को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। दूसरों की राय भले ले लें लेकिन आखिर फैसला इनका खुद का ही हो तो सही है। इससे कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है।
मूलांक 2 वालों के लिए चंद्रमा से जुड़ा उपाय
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2 वालों पर शिवजी की बड़ी कृपा होती है। ऐसे में इन्हें शिवलिंग पर हमेशा जल अर्पित करना चाहिए। वहीं इसके अलावा मूलांक 2 वालों को चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों जैसे सफेद कपड़ा, चावल और दूध का दान समय-समय पर करते रहना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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