मूलांक 2 अंक ज्योतिष 23 जून 2026: मन की बेचैनी पर रखें काबू, ठंडे दिमाग से लिए फैसले दिलाएंगे लाभ
Aaj Ka Ank Jyotish 23 June 2026 Mulank 2 Rashifal Prediction: चंद्र की संवेदनशील ऊर्जा को सही दिशा दें। मन की बेचैनी पर काबू रखें, ठंडे दिमाग से फैसले लेने पर जरूर लाभ मिलेगा। जानिए आज प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या असर रहेगा।
Numerology Horoscope Today: आज 23 जून 2026 का दिन मूलांक 2 वालों के लिए भावनाओं और संतुलन का दिन है। चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को जल्दी प्रभावित करता है, इसलिए छोटी-छोटी बातें भी गहरी लग सकती हैं। मूलांक 5 की तेजी और भाग्यांक 3 की खुली बातचीत के कारण दिन में उलझन और बदलाव आ सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि मन की बेचैनी पर काबू रखें और फैसले ठंडे दिमाग से लें।
मूलांक 2 का लव राशिफल 23 जून 2026
रिश्तों में आज शब्दों से ज्यादा लहजे का असर रहेगा। अगर जीवनसाथी या परिवार का कोई सदस्य कुछ कह रहा है, तो उसे बीच में रोककर या अपनी बात थोपने की कोशिश ना करें। चुपचाप सुनना और बाद में शांत स्वर में जवाब देना बेहतर रहेगा। पुरानी बातों को बीच में ना लाएं, इससे गलतफहमी बढ़ सकती है। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति से अच्छी बातचीत कर सकते हैं। परिवार में छोटे मुद्दों को बड़ा न बनाएं। आज नरमी और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे।
मूलांक 2 का करियर राशिफल 23 जून 2026
करियर और पढ़ाई के मोर्चे पर आज थोड़ी व्यस्तता रहेगी। ऑफिस में मीटिंग, क्लाइंट बातचीत या टीम वर्क में आपकी समझदारी काम आएगी। लेकिन एक साथ कई काम ना उठा लें, इससे उलझन बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए छोटे-छोटे टारगेट बनाने चाहिए। अगर कोई सहकर्मी या क्लाइंट अड़ा हुआ दिखे, तो बहस करने की बजाय बात को सुलझाने की कोशिश करें। आज की तेज ऊर्जा नई बातें शुरू करने का मौका देगी, लेकिन अधीरता से बचें। सही समय पर सही कदम उठाने से सफलता मिलेगी।
मूलांक 2 का मनी राशिफल 23 जून 2026
पैसों के मामले में आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर घरेलू सामान या बाहर मिलने-जुलने में। कोई आकर्षक ऑफर देखकर तुरंत फैसला ना लें। उधार-लेनदार या कोई भी वित्तीय बात लिखित रूप में तय करें। अगर निवेश की सोच रहे हैं, तो पहले अपनी स्थिति अच्छे से जांच लें। अनावश्यक खर्च से बचें तो दिन आर्थिक रूप से संतुलित रहेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल 23 जून 2026
मन की बेचैनी आज शरीर पर असर डाल सकती है। सिर भारी लगना, थकान या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ज्यादा चाय, मीठा या बाहर का खाना कम करें। दिन में दो-तीन बार थोड़ी देर शांत बैठकर गहरी सांस लें। हल्की सैर या घर के आसपास टहलना फायदेमंद रहेगा। नींद पूरी लें और स्क्रीन टाइम कम रखें। अगर मन बार-बार भटके तो थोड़ा अकेला समय जरूर निकालें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस मानसिक तनाव पर काबू रखें।
23 जून 2026 मूलांक 2 वालों के लिए संतुलन और समझदारी का दिन है। मन की बेचैनी को काबू में रखें, रिश्तों में नरमी बरतें, करियर में फोकस रखें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ठंडे दिमाग से लिए गए फैसले आज आपको लाभ देंगे। सकारात्मक रहें और धैर्य बनाए रखें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
आज की सलाह: नरमी से कही बात आपकी कई उलझनें आसान कर सकती है।
एलर्ट्स: घर की चर्चा को जिद की बहस में ना बदलें। अधीर होकर आधी बात सुनकर जवाब ना दें। मन के उतार चढ़ाव में अनावश्यक खरीदारी से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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