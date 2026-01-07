न्यूमेरेलॉजी: इन 4 तlरीखों पर जन्मे लोग खूब खाते हैं धोखा, जिंदगी संवार देंगे ये 2 मंत्र

संक्षेप: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में एक ऐसे मूलांक का जिक्र किया गया है जो अक्सर धोखा खा जाते हैं। इस मूलांक के जातक काफी इमोशनल होते हैं और कई बार यही इनकी कमजोरी बन जाती है। नीचे विस्तार से जानें इस मूलांक के बारे में…

Numerology: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र की दुनिया अपने आप में बेहद ही खास है। जहां ज्योतिष शास्त्र ग्रहों की बदलती चाल से लोगों के जीवन में आने वाली चीजों को आंकलन करती है। वैसे ही अंकशास्त्र में लोगों के मूलांक के आधार पर सब तय होता है। काम सबका एक ही है लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। अंकशास्त्र में सब कुछ नंबर के इर्द-गिर्द होता है। दरअसल 1 से लेकर 9 मूलांक के बीच ही सारा ताना-बाना बुना हुआ है। किसी भी व्यक्ति के जन्मतिथि के योग को मूलांक कहा जाता है और आज बात करेंगे उस मूलांक के लोगों की जो जाने-अनजाने ही सही लेकिन हमेशा धोखा खा जाते हैंं। नीचे विस्तार से जानें इन लोगों के बारे में...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

धोखा खाते हैं इस मूलांक के लोग न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले जातक स्वभाव से काफी इमोशनल होते हैं। बाहर से भले ही ये टफ दिखे लेकिन अंदर ही अंदर ये बच्चे जैसे सौम्य होते हैं और हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इस वजह से कई लोग इनके सीधे होने का फायदा उठाते हैं और इन्हें धोखा देने से भी नहीं कतराते हैं। बता दें कि किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्मे लोगों को मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है और इसी वजह से ये लोग चंद्रमा की तरह ही चंचल और सौम्य होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों को खूब अट्रैक्ट भी करते हैं।

मूलांक 2 वालों के लिए खास मंत्र मूलांक 2 वालों को हमेशा 2 मंत्रों का जाप नियमित रूप से करना चाहिए। पहला मंत्र है ॐ सों सोमाय नमः। इस मंत्र को काफी शक्तिशाली माना जाता है। इससे ना सिर्फ मानसिक शांति मिलती है बल्कि इमोशनल तौर पर भी स्थिरता आती है। साथ ही जिंदगी से धीरे-धीरे नेगेटिविटी दूर जाने लगती है और लाइफ में बैलेंस आता है। दूसरा मंत्र शिवजी का है- ॐ नम: शिवाय। इस मंत्र से मन को शक्ति मिलती है और अंदर से एक मजबूत होने का भाव आता है। मूलांक 2 वालों को हमेशा इन दोनों मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए।