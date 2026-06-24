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मूलांक 2 अंक ज्योतिष 24 जून: आज पुरानी यादें करेंगी परेशान, बढ़ेगी गलतफहमी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 2 Horoscope Today: आज मूलांक 2 वाले लोग काफी भावुक हो सकते हैं। पुरानी यादें काफी परेशान करेंगी। ऐसे में गलतफहमियों के बढ़ने से चीजें उलझ सकती हैं।

मूलांक 2 अंक ज्योतिष 24 जून: आज पुरानी यादें करेंगी परेशान, बढ़ेगी गलतफहमी

Mulank 2 Horoscope 24 June 2026: सुबह के काम निपटाते समय या किसी छोटी बात पर आपका मन अचानक पुराने दिनों में जा सकता है। अंक 2 के लोग चंद्र के असर से भीतर की बात जल्दी महसूस करते हैं, इसलिए पुरानी याद, माता पिता से जुड़ी चिंता या बच्चों को लेकर सोच थोड़ी गहरी हो सकती है। दबे हुए भाव ऊपर आएं तो उन्हें दबाने के बजाय समझना बेहतर रहेगा। 24 जून 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 6 रिश्तों को सामने ला रहा है, वहीं भाग्यांक 4 आपको प्रैक्टिकल ढंग से चीजें सुलझाने का संकेत दे रहा है। मन नरम रहेगा, पर काम भी रुकना नहीं चाहिए। किसी बात का जवाब तुरंत देने से पहले खुद से पूछें कि यह वर्तमान की बात है या पुराने मन का असर।

प्रेम और रिश्ते

दिल की बात इस समय जल्दी लग सकती है। अगर पार्टनर ने कोई साधारण बात कही हो, तो उसे पुरानी शिकायत से जोड़कर न देखें। चंद्र का स्वभाव आपको संवेदनशील बनाता है, इसलिए शब्दों से ज्यादा लहजा असर करेगा। घर में माता पिता या बच्चों से जुड़ी कोई बात मन पर टिक सकती है। मूलांक 6 का असर रिश्तों में अपनापन बढ़ाता है, इसलिए चुप रहने के बजाय शांत ढंग से बात करना बेहतर रहेगा। किसी अपने की बात बीच में काटने के बजाय पूरा सुन लें। इससे गलतफहमी हल्की पड़ सकती है।

शिक्षा और करियर

ऑफिस की मीटिंग में आप माहौल को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, लेकिन हर बात दिल पर लेने से काम मुश्किल हो सकता है। किसी सीनियर या टीममेट का टोन आपको ठंडा लगे, फिर भी जवाब संतुलित रखें। चंद्र की ऊर्जा रचनात्मक सोच देती है, इसलिए प्रेजेंटेशन, राइटिंग, डिजाइन, प्लानिंग या लोगों से जुड़े काम में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। बीच दिन में मूलांक 6 सहयोग की जरूरत बढ़ाएगा और भाग्यांक 4 साफ स्ट्रक्चर मांगेगा। इसलिए आइडिया अच्छा हो तो उसे प्वाइंट्स में रखें। छात्रों के लिए भी यही बात लागू है। पढ़ाई में मन भटके तो पुराने नोट्स समेटकर एक छोटा टारगेट पूरा करना बेहतर

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धन और वित्त

पैसों के मामले में भावुकता और सुविधा दोनों साथ चल सकती हैं। किसी पुराने रिश्ते, घर की जरूरत या परिवार के कंफर्ट पर खर्च का मन बने तो पहले रकम साफ देख लें। भाग्यांक 4 बता रहा है कि कागजी या डिजिटल डिटेल ध्यान से देखना जरूरी रहेगा। मूलांक 6 के कारण घर और साज सज्जा से जुड़े खर्च बढ़ाने का मन हो सकता है। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन छोटी छोटी पेमेंट मिलकर बजट खींच सकती हैं। उधार की बात हो तो साफ शब्दों में समय और तरीका तय करें।

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स्वास्थ्य और कल्याण

मन का बोझ शरीर पर भी दिख सकता है। छाती में भारीपन, बेचैनी या नींद में टूटन जैसी हल्की दिक्कत महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें। चंद्र प्रधान लोगों को इमोशनल ओवरलोड जल्दी थका देता है। शाम तक अपने लिए थोड़ा शांत समय निकालें। हल्का संगीत, थोड़ी देर खुली हवा में चलना या गुनगुना पानी आपके लिए सही रहेगा।

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शुभ अंक: 9

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: पुरानी बात को मौजूदा रिश्ते पर मत चढ़ाइए। ऑफिस की मीटिंग में पर्सनल टोन पकड़ने से बचें। फैमिली कंसर्न में खर्च तय करते समय रकम दोबारा देखें।

आज की सलाह: मन भारी हो तो बात साफ करें, कहानी मत बनाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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