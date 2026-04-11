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न्यूमेरेलॉजी: मूलांक 1 वाले व्यक्ति इन तीन लोगों को भूलकर भी ना करें नजरअंदाज, साथ मिलते ही शुरु होती है तरक्की

Apr 11, 2026 12:01 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में मूलांक 1 वालों को खास माना गया है और ये भी बताया गया है कि अगर ये लोग अपने साथ तीन लोगों का साथ बनाकर चलें तो सफलता जरूर हाथ लगती है। 

न्यूमेरेलॉजी: मूलांक 1 वाले व्यक्ति इन तीन लोगों को भूलकर भी ना करें नजरअंदाज, साथ मिलते ही शुरु होती है तरक्की

Mulank 1 People: अंकशास्त्र में जन्म की तारीख को बहुत ही महत्व दिया जाता है। जन्म वाली तारीख को जोड़कर मूलांक बनता है। हर किसी व्यक्ति का अलग-अलग मूलांक होता है जो उसके जन्म की तारीख के योग से बनता है। इस मूलांक की मदद से ही किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का अंदाजा लग जाता है और काफी हद तक उसके भविष्य के बारे में भी जाना जा सकता है। बात की जाए मूलांक 1 की तो न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में इसे सबसे कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव मूलांक कहा जाता है।

अंकशास्त्र के आधार पर मूलांक 1 वाले व्यक्ति कई बार जल्दबाजी में फैसला लेते हैं और अपनी ही बात पर टिके होते हैं जोकि अच्छी चीज भी है। हालांकि कई बार इसी आदत के चलते ये अपने आसपास मौजूद कुछ जरूरी लोगों की अहमियत नहीं समझ पाते हैं या फिर दूसरों के प्रति अपनी राय बिना कुछ सोचे-समझे ही बना लेते हैं। अंकशास्त्र के हिसाब से कुछ मूलांक ऐसे हैं जिनका साथ नंबर 1 वाले व्यक्ति को समय रहते मिल जाए तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने में इन्हें जरा भी देरी नहीं लगेगी।

मूलांक 1 वाले ना करें इन तीन लोगों को नजरअंदाज

मूलांक 2

अंकशास्त्र की नजर में मूलांक 1 और 2 का कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक है। मूलांक 1 वाले व्यक्ति को इन लोगों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दरअसल मूलांक 2 वाला व्यक्ति शांत होता है लेकिन अपनी समझदारी से अच्छी प्लानिंग करता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी चंद्रमा है और इन्हें हर एक रिश्ता अच्छी तरह से संभालना आता है। मूलांक 1 वाले लोग जब हड़बड़ी में फैसला लेते हैं तो नंबर 2 वाला व्यक्ति इन्हें अच्छा बैलेंस बनाए रखने की सलाह देगा या फिर खुद सपोर्ट बनेगा। अगप मूलांक 1 वाले लोग नंबर 2 की बात सुनें तो कई परेशानियां खत्म हो सकती हैं।

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मूलांक 5

मूलांक 5 वालों का ग्रह स्वामी बुध है। ऐसे में इनका दिमाग बहुत तेज होता है और इनकी सोच भी बाकी लोगों से काफी अलग होती है। अंकशास्त्र के हिसाब से इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये हर एक परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। मूलांक 1 वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य पर फोकस के साथ काम करता है लेकिन नंबर 5 वाला इन्हें नया रास्ता या आइडिया दे सकता है। ऐसे में मूलांक 1 वालों की सोच का दायरा बढ़ जाएगा और खराब से खराब स्थिति में भी चीजें सही हो सकती हैं।

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मूलांक 9

अंकशास्त्र में मूलांक 9 वालों को सबसे हिम्मती और मेहनती माना गया है। ये ऐसे लोग हैं जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में ना सिर्फ साथ देते हैं बल्कि ढाल बनकर खड़े भी रहते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यही है कि अपनों को पूरा सपोर्ट करते हैं और कई बार तो ये खुद को भी भूल जाते हैं। मूलांक 1 वाला व्यक्ति वैसे तो पहले से अपने फैसलों को लेकर मजबूत होता है लेकिन नंबर 9 के चलते इन्हें इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है जिससे हर मुश्किल चीज भी आसान हो जाती है। मूलांक 1 वाला व्यक्ति कई बार शुरुआत में नंबर 9 वालों को समझने में गलती कर देता है। हालांकि दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो रिजल्ट ऐसा आ सकता है कि सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। ऐसे में मूलांक 1 वालों को अपने साथ इन 3 मूलांकों को जरूर साथ रखना चाहिए।

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डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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