मूलांक 1 अंक ज्योतिष 24 जून: आज सूर्य चमकाएगा भाग्य, ऑनलाइन पेमेंट के वक्त रहें सावधान
Mulank 1 Today Horoscope: मूलांक 1 वालों को आज भाग्य का साथ मिलता दिखेगा। हालांकि आज ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त सावधान रहने की जरूरत है।
Mulank 1 Today Rashifal 24 June 2026: एक शांत और सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है। दिमाग में नए आइडिया तेजी से आएंगे और आप किसी काम को बेहतर तरीके से करने की सोच में रहेंगे। 24 जून 2026 का मूलांक 6 रिश्तों, सुविधा और संतुलन पर जोर देता है, जबकि भाग्यांक 4 आपको व्यवस्था और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। सूर्य के प्रभाव से आपकी पहचान और नेतृत्व क्षमता उभरती है, लेकिन यही ऊर्जा कभी कभी आपको यह मानने पर मजबूर कर सकती है कि सब अपने आप संभल जाएगा। वहीं थोड़ी ढिलाई परेशानी दे सकती है। जो काम आपके जिम्मे हैं, उन्हें साफ सूची में रखें। रचनात्मक सोच अच्छी है, पर पूरा फोकस न रहे तो छोटी गलती भी बड़ा झंझट बना सकती है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका आत्मविश्वास आकर्षण बढ़ाएगा, पर बात केवल अपनी तरफ से रखने के बजाय सामने वाले की जरूरत भी समझनी होगी। मूलांक 6 की दिन ऊर्जा आपको नजदीकी रिश्तों में नरमी रखने का संकेत दे रही है। अगर मन में कोई नई योजना है, जैसे साथ में कोई प्लान या घर की जिम्मेदारी बांटना, तो उसे साफ शब्दों में रखें। सूर्य स्वभाव आपको आगे रखता है, लेकिन हर बातचीत में आखिरी बात आपकी ही हो, यह जरूरी नहीं। परिवार में किसी छोटे मुद्दे को इगो का मामला न बनने दें।
शिक्षा और करियर
कामकाज के मोर्चे पर यह दिन आइडिया देने, प्रेजेंटेशन सुधारने और नई दिशा सोचने के लिए अच्छा रह सकता है। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आप अलग नजर आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव नेतृत्व और पहचान दिलाने वाला है। फिर भी भाग्यांक 4 बता रहा है कि केवल सोच काफी नहीं उसे करना भी उतना ही जरूरी है। कोई जरूरी मेल, फाइल, असाइनमेंट या मीटिंग डिटेल दोबारा चेक करें। रचनात्मकता के साथ अनुशासन जोड़ेंगे तो फायदा होगा। जो छात्र कई चीजें एक साथ शुरू करते हैं, उन्हें एक समय में एक काम पूरा करने की आदत रखनी चाहिए। इससे प्रदर्शन स्थिर रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में छोटी लापरवाही से बचना जरूरी है। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय राशि, नाम और ट्रांजैक्शन डिटेल ठीक से देख लें। मूलांक 6 सुविधा की तरफ खींच सकता है, इसलिए जल्दी निपटाने के चक्कर में गलती हो सकती है। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन अनदेखे छोटे खर्च जुड़ सकते हैं। अगर किसी खरीद का मन हो तो पहले देखें कि वह जरूरत है या सिर्फ उत्साह का असर। जिम्मेदारी वाले खर्च पहले रखें, बाकी बाद में।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर में ऊर्जा रहेगी, इसलिए आप खुद को ज्यादा पुश कर सकते हैं। नाच, खेलकूद या वर्कआउट में जोश अच्छा है, पर जरूरत से ज्यादा जोर डालने पर खिंचाव या थकान हो सकती है। सूर्य प्रधान लोग अक्सर दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा न करें। बीच बीच में पानी लें और एक्टिविटी के बाद थोड़ी रीकवरी जरूर दें। अगर शरीर भारी लगे तो रफ्तार कम रखना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: जिम्मेदारी वाले काम अधूरे न छोड़ें। ऑनलाइन पेमेंट में जल्दबाजी गलती करा सकती है। खेलकूद में जोश से ज्यादा संतुलन रखें।
आज की सलाह: अच्छे आइडिया को लिखें और पहले जरूरी काम पूरा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र