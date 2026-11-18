ऑफिस पॉलिटिक्स में ये 4 मूलांक नहीं खाते मात, पहचानते हैं लोगों की असली नीयत
अंकशास्त्र के अनुसार 4 मूलांक ऐसे हैं जोकि सूर्य, राहु-केतु और शनि से गवर्न हैं। ये चारों मूलांक ऑफिस पॉलिटिक्स में कभी भी मात नहीं खाते हैं।
अंकशास्त्र के अनुसार बर्थडेट के जरिए किसी भी व्यक्ति के नेचर और उसके सोचने के तरीके को आसानी से समझा जा सकता है। बात की जाए ऑफिस पॉलिटिक्स की तो कई लोग मुंह पर अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीठे उनके मन में हमारे लिए अच्छी सोच नहीं होती है। हालांकि ऐसे लोगों की पहचान करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग मीठी-मीठी बातें करके आसानी से अपना काम निकलवा लेते हैं और सामने वाले को इसकी भनक भी नहीं लगती है। शास्त्र के अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाली की नीयत को आसानी से भांप लेते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से 4 मूलांक हैं?
ऑफिस पॉलिटिक्स में मात नहीं खाते हैं ये 4 मूलांक-
मूलांक 1
मूलांक 1 वालों का संबंध सूर्य से है। किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इन लोगों में कॉन्फिडेंस तो कूट-कूटकर भरा होता है। अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग किसी के प्रेशर में काम करना पसंद नहीं करते हैं। ऑफिस में अगर कोई अपना काम निकलवाने के लिए इनसे मीठी-मीठी बातें करें तो उसे ये आसानी से भांप लेते हैं। किसी की झूठी तारीफ या फिर चापलूसी इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती है।
मूलांक 4
मूलांक 4 वालों का स्वामी ग्रह राहु है। किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को जन्मे लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। ऑफिस में कोई अगर इन्हें फंसाने की कोशिश करता है या फिर ओवरस्मार्ट बनता है तो मूलांक 4 वाले उसे पहचान लेते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार इस मूलांक के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है।
मूलांक 7
मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है। 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोग वैसे तो काफी कम बोलते हैं लेकिन आसपास हो रही हर एक एक्टिविटी पर इनका ध्यान होता है। ऑफिस में कब कौन क्या कर रहा है और उसकी मंशा सही है या नहीं ये हर चीज आसानी से भांप लेते हैं। सामने वाली नीयत ये जल्दी समझ लेते हैं। हर एक चीज को समझने पर ही ये कोई फैसला लेते हैं।
मूलांक 8
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 8 वालों के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। ऐसे में इस मूलांक के लोग काफी गंभीर और समझदार होते हैं। 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोग जल्दी किसी की मीठी बातों में नहीं आते हैं। लोगों की बातों से ज्यादा इनके लिए उनका काम ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई इनके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करें तो ये चीजें मूलांक 8 वाले आसानी से भांप लेते हैं। हालांकि ये अपने काम से काम रखते हैं लेकिन सही समय आने पर अपनी बात जरूर सामने रखते हैं।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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हस्तरेखा शास्त्र