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Masik Ank Rashifal June 2026: जून का महीना मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें मासिक अंक राशिफल

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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जून 2026 मासिक अंक राशिफल: मूलांक 1 से 9 वालों के लिए कैसा रहेगा यह महीना? जानिए करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर शुक्र का प्रभाव। पढ़ें मूलांक अनुसार पूरा मासिक अंक राशिफल और उपयोगी सलाह।

Masik Ank Rashifal June 2026: जून का महीना मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें मासिक अंक राशिफल

अंक ज्योतिष में जून के महीने को काफी विशेष माना जा रहा है। यह महीना मूलांक 6 की ऊर्जा से भरा है, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र सुख, सुविधा, प्रेम, वैभव और रिश्तों का कारक माना जाता है। इस महीने में कई मूलांक वालों के जीवन में स्थिरता, परिवारिक खुशी और करियर में अच्छे अवसर आने वाले हैं। पिछले महीनों की भागदौड़ के बाद जून एक संतुलित और सुकून भरा समय लेकर आ रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि जून 2026 मूलांक 1 से 9 वालों के लिए कैसा रहेगा।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

जून का महीना आपके लिए नेतृत्व और नई शुरुआत का रहेगा। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास इस महीने चरम पर रहेगा। ऑफिस या बिजनेस में आपकी बातों का वजन बढ़ेगा और सीनियर्स आपकी तरफ ध्यान देंगे। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो जून सबसे अच्छा समय है। लेकिन फैसले सोच-समझकर लें। आर्थिक रूप से महीना मजबूत रहेगा, पर दिखावे के खर्च से बचें। रिश्तों में थोड़े व्यावहारिक रह सकते हैं, इसलिए अपनों को समय दें और छोटे-छोटे प्यार के संकेत देते रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज्यादा काम के चक्कर में थकान ना होने दें। कुल मिलाकर जून आपकी मेहनत का फल देने वाला महीना साबित होगा।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

जून मूलांक 2 वालों के लिए भावनात्मक और रिश्तों का महीना रहेगा। आपकी संवेदनशीलता इस बार आपके काम आएगी। दफ्तर में टीम के साथ अच्छा तालमेल रहेगा और सहयोग मिलेगा। अगर कोई पुरानी गलतफहमी है, तो जून में उसे बातचीत से सुलझाने का अच्छा मौका है। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। अगर पार्टनर के साथ कुछ दूरी महसूस कर रहे थे, तो इस महीने खुलकर बात करें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, फालतू खर्च ना करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन भावनात्मक थकान से बचें। जून आपको रिश्तों की अहमियत समझाने वाला महीना होगा।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

जून मूलांक 3 वालों के लिए रचनात्मकता और संवाद का महीना है। आपकी बातें लोगों को प्रभावित करेंगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड, टीचिंग, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो इस महीने अच्छे अवसर मिलेंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नई मुलाकातें फायदेमंद साबित होंगी। रिश्तों में हंसी-मजाक के साथ गंभीर बातें भी करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अनियमित खान-पान से बचें। जून आपकी रचनात्मक ऊर्जा को नई ऊंचाई देने वाला महीना रहेगा।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

जून मूलांक 4 वालों के लिए स्थिरता और मेहनत का महीना है। आपकी प्लानिंग और अनुशासन इस बार रंग लाएगा। प्रॉपर्टी, घरेलू काम या लंबे समय से अटके काम पूरे करने के लिए अच्छा समय है। करियर में मेहनत का फल मिलेगा। रिश्तों में भावनाओं को व्यक्त करें, चुप रहने से गलतफहमी हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन जरूरी है। जून आपको मजबूत नींव रखने का मौका देगा।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

जून मूलांक 5 वालों के लिए बदलाव और नई संभावनाओं का महीना है। आपका मन नई चीजें सीखने और एक्सप्लोर करने को करेगा। यात्रा या नेटवर्किंग के अच्छे योग हैं। करियर में नई दिशा मिल सकती है। रिश्तों में आजादी का सम्मान करें, लेकिन पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज ना करें। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है। जून आपको सही दिशा चुनने का मौका देगा।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

जून मूलांक 6 वालों के लिए परिवार, प्रेम और सुख का महीना है। शुक्र की ऊर्जा सीधे आप पर प्रभाव डालेगी। घरेलू सुख बढ़ेगा, रिश्तों में मिठास आएगी। विवाह योग्य लोग अच्छे प्रस्ताव पा सकते हैं। करियर में रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन फालतू खर्च से बचें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जून आपके लिए संतुलन और खुशी का महीना साबित होगा।

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मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

जून मूलांक 7 वालों के लिए आत्म-चिंतन और गहराई का महीना है। शांत समय में आप अच्छे फैसले लेंगे। अध्ययन, शोध या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। रिश्तों में खुलकर बात करें, चुप्पी गलतफहमी बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य के लिए ध्यान और एकांत जरूरी है। जून आपको आंतरिक शक्ति देने वाला महीना रहेगा।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

जून मूलांक 8 वालों के लिए करियर और आर्थिक मजबूती का महीना है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी। बड़े फैसले लेने का समय है। परिवार को समय दें, काम के दबाव में अपनों को ना भूलें। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, तनाव ना बढ़ने दें। जून आपको स्थिरता और उपलब्धि देने वाला महीना होगा।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

जून मूलांक 9 वालों के लिए समापन और नई शुरुआत का महीना है। पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का अच्छा समय है। करियर में सार्थक कामों की ओर रुझान बढ़ेगा। रिश्तों में माफी और समझदारी से सब ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जून आपको नई ऊर्जा और दिशा देने वाला महीना साबित होगा।

जून 2026 शुक्र की ऊर्जा से भरा महीना है। इस महीने परिवार, रिश्ते और आंतरिक संतुलन पर ध्यान दें। मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, तो यह महीना आपके लिए यादगार साबित होगा।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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