Numerology Monthly Horoscope August 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा?

अगस्त 2026 अंक ज्योतिष: मूलांक 1 से 9 तक का मासिक राशिफल। जानिए करियर, रिश्ते, धन और स्वास्थ्य के मामले में अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। नंबर 8 की ऊर्जा अनुशासन और लंबे समय की सफलता का संकेत दे रही है। पूरा पूर्वानुमान पढ़ें।

अगस्त साल का आठवां महीना है और नंबर 8 की ऊर्जा लेकर आता है। अंक ज्योतिष में यह अंक शनि से जुड़ा है, जो अनुशासन, कर्म, जिम्मेदारी, धैर्य और भौतिक सफलता सिखाता है। अगस्त का महीना तुरंत आगे बढ़ने के बजाय लंबी सोच रखने को कहता है। कहा भी जाता है कि मजबूत नींव पर ही सच्ची सफलता टिकती है। इस माह काम में महत्वाकांक्षा और संगठन बढ़ सकता है। सेहत के लिए दिनचर्या में अनुशासन रखना बहुत जरूरी रहेगा।

मूलांक 1 अगस्त आपके काम में बड़ा बदलाव ला सकता है। आगे बढ़ने का स्वभाव और नंबर 8 की ऊर्जा मिलकर बड़ी जिम्मेदारी लेने को प्रेरित करेगी। दिखावे से ज्यादा लगातार अच्छा काम आपकी पहचान बनाएगा। काम का बोझ बढ़ेगा पर निजी जिंदगी पर असर ना पड़ने दें। परिवार या साथी ज्यादा समय और प्यार मांग सकते हैं। ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए काम और आराम का तालमेल रखें। रोज थोड़ी सैर और पूरी नींद ताकत बनाए रखेगी।

मूलांक 2 इस महीने कामकाज में और समझदारी से चलना होगा। भावनाएं कभी फैसला रोक सकती हैं, लेकिन नंबर 8 मन पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने को कहता है। अपनों से ज्यादा अपनापन और सुरक्षा की उम्मीद रहेगी। बात मन में रखने के बजाय साफ कहने से रिश्ते बेहतर होंगे। बंधे रिश्ते में भविष्य और पैसे की चर्चा हो सकती है। मानसिक तनाव शरीर को कमजोर कर सकता है इसलिए खाने-सोने का समय ठीक रखें। ध्यान और प्रकृति के बीच समय सुकून देगा।

मूलांक 3 बातचीत की कला और हुनर को अनुशासन मिले तो शानदार नतीजे निकलेंगे। पढ़ाई, लेखन, सलाह, मार्केटिंग, मीडिया या कला वाले कामों में अच्छे मौके मिल सकते हैं। नंबर 8 सिर्फ योजना नहीं बल्कि पूरा करके दिखाने को कहता है। हंसमुख स्वभाव घर में खुशी लाएगा लेकिन जरूरी बातों से मुंह ना मोड़ें। घर वाले सलाह के लिए आ सकते हैं। रोज की दिनचर्या ठीक रखें तो काम आसान होगा। रात देर तक जागने से बचें और सेहत का पूरा ख्याल रखें।

मूलांक 4 यह महीना कामकाज की व्यवस्था बेहतर बनाने का है। शांत स्वभाव नंबर 8 के अनुशासन से अच्छा मेल खाता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आगे बड़ा नाम दिलाएंगी। दफ्तर, तकनीक, जमीन-मकान या योजना पर काम फायदेमंद रहेगा। वादों को लेकर गंभीर नजर आएंगे। किसी पर बात जबरन ना थोपें। प्यार से कहेंगे तो घर में प्यार बना रहेगा। काम के चक्कर में सेहत ना भूलें। हल्का व्यायाम और पूरा पानी पीना तरोताजा रखेगा।

मूलांक 5 खुला और मस्तमौला स्वभाव थोड़ा बंधा महसूस कर सकता है क्योंकि नंबर 8 ईमानदारी और नियम से काम करने को कहता है। अच्छे विचारों से समय को फायदेमंद बना सकते हैं। व्यापार, बातचीत, यात्रा या नेटवर्किंग में तरक्की मिल सकती है। आजादी और परिवार की जिम्मेदारी में संतुलन बनाना होगा। बात खुलकर कहने से गलतफहमी नहीं आएगी। एक साथ कई काम लेने से थकान होगी इसलिए एक समय में एक काम करें। खुली हवा में समय मन हल्का करेगा।

मूलांक 6 अगस्त करियर के बड़े सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दे रहा है। सुंदरता, डिजाइन, खान-पान, शिक्षा, डॉक्टर या लोगों से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। अच्छे संबंध बनाने की खूबी काम आएगी। रिश्ते जरूरी रहेंगे और जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी। परिवार के भविष्य या पैसे पर घर में बात हो सकती है। अपनों का साथ मजबूत बनाएगा। दूसरों की मदद में अपनी सेहत ना भूलें। अपना ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।

मूलांक 7 जुलाई के शांत दौर के बाद अगस्त समझ को हकीकत में बदलने का महीना है। पढ़ाई, शोध, लेखन, सलाह या तकनीकी कामों के लिए समय अनुकूल है। पुराने विचारों से अब फायदा मिलना शुरू हो सकता है। रिश्तों में ज्यादा गहराई और अपनापन चाहेंगे। जरूरी लगे तो दिल की बात खुलकर कहें। मन शांत रखना सबसे जरूरी है। ध्यान, डायरी लिखना या शांत प्रकृति में समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा।

मूलांक 8 यह महीना पूरी तरह आपका है। अगस्त की ऊर्जा आपके स्वभाव से मेल खाती है इसलिए करियर, इच्छाओं, जिम्मेदारी और पैसे बढ़ाने पर ध्यान रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और काम की तारीफ भी होगी। पुरानी मेहनत रंग लाएगी। स्वभाव थोड़ा सख्त हो सकता है, लेकिन अपनों को प्यार और समय की जरूरत है। काम का दबाव रह सकता है इसलिए शरीर को आराम दें। हर जिम्मेदारी अकेले ना लादें।

मूलांक 9 काम करने की तीव्र इच्छाशक्ति जब नंबर 8 के अनुशासन से मिले तो सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। संचालन, खेलकूद, सुरक्षा या समाज सेवा में आगे बढ़ेंगे। दूसरे आपकी रफ्तार से ना चलें तो गुस्सा या झल्लाहट से बचें। खेलकूद या शारीरिक मेहनत से फालतू ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। खुद को ज्यादा ना थकाएं। पूरी नींद लें और शांत रहें। तुरंत भड़कने के बजाय पूरी बात सुनें तो रिश्ते अच्छे रहेंगे।