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मूलांक 5 अंक ज्योतिष: आज बुध होंगे मेहरबान, शब्दों की ताकत से होगा बड़ा फायदा, लोग सुनेंगे हर बात

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 5 Ank Jyotish Today: आज के दिन 5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्मे लोगों पर बुध पूरी तरह से मेहरबान रहने वाले हैं। जानिए 18 जून का दिन मूलांक 5 वालों के लिए कैसा जाएगा? 

मूलांक 5 अंक ज्योतिष: आज बुध होंगे मेहरबान, शब्दों की ताकत से होगा बड़ा फायदा, लोग सुनेंगे हर बात

Mulank 5 Aaj Ka Ank Rashifal 18 June 2026: कामकाज या घर की बातचीत में आपकी बात को खास ध्यान से सुना जा सकता है। अंक 5 पर बुध का असर शब्दों, तर्क और सही जवाब देने की क्षमता बढ़ाता है, इसलिए किसी चर्चा, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या फोन पर बातचीत में आपको अपनी बात रखने का अच्छा मौका मिल सकता है। लेकिन असर तभी बनेगा जब बात सीधी, साफ और दिल तक पहुंचने वाली हो। ऊपर ऊपर की बातें असर कम करेंगी। 18 जून 2026 का मूलांक 9 आपके शब्दों में जोश और साफ इरादा जोड़ता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर से कहेगा कि कम बोलकर सही बोलना ज्यादा जरूरी है। किसी जरूरी बात को कहने से पहले दो मिनट मन में क्रम बना लें। यही आपके पक्ष में जाएगा।

मूलांक 5 लव लाइफ

रिश्तों में इस समय सुनने की कला आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बुध आपको जवाब जल्दी देने की आदत देता है, पर हर बात का तुरंत हल देना जरूरी नहीं होगा। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य को शायद सलाह से ज्यादा अपनापन चाहिए। फोन पर बातचीत करते हुए भी सिर्फ औपचारिक हालचाल तक न रुकें। एक सीधा सवाल और एक सच्चा जवाब दूरी कम कर सकता है। अगर कोई पुरानी बात बीच में आ जाए तो उसे हल्का बनाकर टालने के बजाय साफ शब्दों में अपनी भावना रखें। इससे भरोसा धीरे धीरे मजबूत होगा।

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मूलांक 5 करियर राशिफल

ऑफिस, बिजनेस और पढ़ाई में आपकी कम्युनिकेशन स्किल सामने आएगी। मीटिंग, क्लाइंट डील, टीचिंग, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या कंटेंट जैसे कामों में खास सक्रियता रह सकती है। बुध का स्वभाव कागज, गणना और निर्णय से जुड़ा है, इसलिए बोलने के साथ लिखित बात भी मजबूत रखें। किसी आइडिया को बहुत चमकदार बनाकर पेश करने के बजाय उसकी असली उपयोगिता बताना बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स को उत्तर लिखते समय भाषा सरल रखने से फायदा हो सकता है। दिन की ऊर्जा में मूलांक 9 तेज रफ्तार देता है, पर भाग्यांक 7 कहता है कि गहराई के बिना बात अधूरी लगेगी। इसलिए कम शब्दों में पक्की बात कहें।

मूलांक 5 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में बातचीत से रास्ता निकल सकता है। किसी पेमेंट, फीस, कमीशन, रेट या छोटे लेनदेन पर स्पष्ट बात करना फायदेमंद रहेगा। बुध की गणना शक्ति साथ देगी, इसलिए हिसाब समझने में दिक्कत नहीं होगी। बस ऐसा न हो कि अच्छी छवि बनाने के चक्कर में आप शर्तें नरम कर दें। कागजी सहमति, मैसेज या रकम का ब्योरा संभालकर रखें। छोटी रकम की अनदेखी बाद में उलझन दे सकती है।

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मूलांक 5 स्वास्थ्य राशिफल

गला, आवाज और नसों की थकान पर ध्यान दें। लगातार बोलने, समझाने या कॉल अटेंड करने से बेचैनी या सूखापन महसूस हो सकता है। बीच बीच में सादा पानी लें और कुछ मिनट बिना बोले रहें। दिमाग बहुत चल रहा हो तो कागज पर तीन जरूरी काम लिख दें। इससे भीतर की भागदौड़ कुछ शांत होगी।

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शुभ अंक: 7

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: आधी जानकारी के भरोसे कोई बात आगे न बढ़ाएं। दिखावटी वादे आपकी छवि कमजोर कर सकते हैं। फोन पर हुई जरूरी बात का छोटा लिखित रिकॉर्ड रखें।

आज की सलाह: बोलने से पहले बात का मकसद साफ कर लें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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