Numerology: बर्थ डेट से जानें अपना लकी मंत्र, जाप करने से मिलेंगे कई लाभ
Lucky Mantra Numerology: मूलांक के आधार पर जानें कि आपके लिए लकी मंत्र कौन सा है? साथ ही जानें कि मूलांक वाले मंत्र का जाप करने से आपको क्या लाभ मिल सकता है?
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक के आधार पर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, पसंद-नापसंद से लेकर भविष्य तक का आंकलन किया जा सकता है। हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह के साथ होता है जिसका असर उस पर सबसे ज्यादा होता है। अगर आप अपने जन्मतिथि के अंकों को योग निकालेंगे तो वो आपको मूलांक होगा। आज जानेंगे कि मूलांक के हिसाब से आपके लिए सबसे लकी मंत्र कौन सा है जो जिंदगी को आसान बना सकता है।
मूलांक 1
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 वाली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है। सूर्य ग्रह से संबंधित इस मूलांक के लोगों को ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
मूलांक 2
मूलांक 2 वालों के लिए ॐ सोमाय नमः मंत्र का जाप करना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे मन शांत रहता है। मूलांक 2 चंद्रमा से जुड़ा हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने
मूलांक 3
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होता है। इन लोगों के लिए ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है।
मूलांक 4
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों को ॐ राहवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि इस मंत्र की मदद से जिंदगी में आने वाली उलझनें कम हो जाती हैं।
मूलांक 5
बुध की एनर्जी मूलांक 5 वालों के साथ जुड़ी होती है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को होता है उनका मूलांक 5 होता है। इन लोगों को ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है।
मूलांक 6
6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का कनेक्शन शुक्र से होता है। इन लोगों को ॐ शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे रिश्तों में सही बैलेंस आता है।
मूलांक 7
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को जन्मे लोगों को मूलांक 7 होता है। इन लोगों के लिए ॐ केतवे नमः मंत्र का जाप अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे मन एकाग्र रहता है।
मूलांक 8
मूलांक 8 वालों के लिए लकी मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप शुभ माना जाता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 8 होता है। मान्यता है कि इससे धैर्य बढ़ता है।
मूलांक 9
जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 9 होता है। इस मूलांक का संबंध मंगल ग्रह से है और इन्हें ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे कॉन्फिडेंस और साहस बढ़ता है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र