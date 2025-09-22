अंकराशि: मूलांक 1-9 वालों का कैसा रहेगा 23 सितंबर का दिन? जन्मतिथि से जानें भविष्यफल

Numerology Horoscope 23 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 23 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 23 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 23 सितंबर का दिन...

मूलांक 1- आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता सबसे बड़ा सहारा बनेगी। ऑफिस या कारोबार में आपके विचारों को महत्व मिलेगा और लोग आपकी बात सुनेंगे। नए काम की शुरुआत, किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने या सीनियर से मुलाकात के लिए समय अनुकूल है। घर-परिवार में भी आपकी राय सुनी जाएगी। दिन के अंत तक उपलब्धि का एहसास रहेगा।

मूलांक 2- आज का दिन भावनात्मक संतुलन और सहयोग लाने वाला रहेगा। परिवार या साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे, पुराने मतभेद सुलझाने का अवसर मिलेगा। सहयोगियों से मदद और समर्थन मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी रचनात्मक या सौंदर्य से जुड़ी योजना पर काम करने का भी सही समय है।

मूलांक 3- आज का दिन आपके लिए प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक रहेगा। पढ़ाई, लेखन, भाषण, शिक्षा या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में सफलता के योग हैं। नए विचार और नई योजनाएं बनेंगी, जिन्हें सही दिशा देने से आगे चलकर लाभ मिलेगा। गुरुजनों या अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अपने विचार साफ और सकारात्मक रखें।

मूलांक 4- आज का दिन अनुशासन और धैर्य मांगता है मगर फल शुभ रहेगा। जिम्मेदारी वाले कामों को बारीकी से जांच-पड़ताल कर पूरा करने का यह सही समय है। कामकाज में स्थिरता आयेगी, किसी पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है। दिन के अंत में राहत और संतोष का अनुभव होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें।

मूलांक 5- आपके लिए यह खास और शुभ दिन रहेगा। यात्राएं, मीटिंग, नये संपर्क और नई जानकारी मिलने के योग हैं। नेटवर्किंग और पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो लाभ होगा। उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी, बस जल्दबाजी से बचें। कुछ नया सीखने या नया प्रयास करने के लिए समय अनुकूल है।

मूलांक 6- आज का दिन रिश्तों और सौंदर्यबोध को निखारने वाला रहेगा। घर-सजावट, कला, संगीत, फैशन या पार्टनर के साथ समय बिताने में खुशी मिलेगी। पुराने विवाद सुलझाने का मौका मिलेगा। किसी की मदद करके मन हल्का होगा और लोगों का सम्मान बढ़ेगा। घर-परिवार में सौहार्द्र और प्रेम का माहौल रहेगा।

मूलांक 7- आज का दिन अंतर्ज्ञान और अंदरूनी शक्ति का है। पढ़ाई, शोध, ध्यान, आध्यात्मिकता या रचनात्मक सोच में मन लगेगा। शांत माहौल में रहना लाभ देगा, अचानक विचारों से नई दिशा मिल सकती है। किसी पुराने काम के बारे में नए नजरिए से सोचेंगे तो हल निकलेगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें।

मूलांक 8- आज का दिन जिम्मेदारी निभाने और स्थिरता लाने वाला रहेगा। धन, करियर, अनुशासन और दीर्घकालीन योजनाओं के मामलों में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। बड़े-बुजुर्गों या बॉस से सहयोग मिलेगा। आप जो बीज आज बोएंगे, उसका फल आगे मिलेगा। अपने काम को ईमानदारी से पूरा करें।

मूलांक 9- आज का दिन ऊर्जा, साहस और उत्साह से भरा रहेगा। सामाजिक या परोपकारी काम में भाग लेने से सम्मान मिलेगा। अपने भीतर के जोश को सही दिशा देंगे तो योजनाओं में बड़ी प्रगति हो सकती है। गुस्से या जल्दबाजी से बचें। किसी नई पहल के लिये समय अनुकूल है, लोगों को प्रेरित करने में आप सफल रहेंगे।