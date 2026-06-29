अंक ज्योतिष: मूलांक 9 वालों को आज मिलेंगे नए मौके, लेकिन इस गलती से रहें बचकर
Numerology Horoscope Today: 29 जून 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और अधूरे काम पूरे करने का अवसर लेकर आ सकता है। करियर में प्रगति के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना बेहतर रहेगा। रिश्तों में संयम और आर्थिक मामलों में सावधानी लाभदायक साबित हो सकती है।
Numerology Horoscope Today: सुबह से भीतर एक साफ सा भरोसा रहेगा कि क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है। यही बात आपके लिए ताकत भी है और परीक्षा भी। मंगल के स्वामी होने से अंक 9 वाले लोग action लेने में पीछे नहीं हटते, लेकिन इसी समय बात मनवाने का जोर जरूरत से ज्यादा न बढ़े, इसका ध्यान रखें। 29 जून 2026 का मूलांक 2 लोगों की भावनाओं को सामने लाता है, इसलिए आपकी तेज शैली किसी को कठोर लग सकती है। बीच में भाग्यांक 9 का असर अधूरे काम निपटाने की बेचैनी भी देगा। ऊर्जा बहुत रहेगी। सही दिशा मिले तो रुका काम आगे बढ़ सकता है। बस अपनी गति के साथ दूसरों की सीमा भी समझें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, पर बोलने का तरीका फर्क डालेगा। मन में जो है, उसे सीधे कहने की इच्छा होगी, मगर हर सच उसी पल बोलना जरूरी नहीं होता। पार्टनर आपकी पहल को पसंद करेगा, लेकिन हुक्म जैसा लहजा दूरी बढ़ा सकता है। घर में भी कोई बात आपके हिसाब से न चले तो चिढ़ हो सकती है। ऐसे में पहले सुन लें, फिर जवाब दें। मूलांक 2 का कोमल पक्ष याद रखिए। सामने वाला आपकी ताकत से नहीं, आपके व्यवहार से जुड़ता है। छोटा सा नरम वाक्य बड़ी बहस रोक सकता है।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी रफ्तार अच्छी रहेगी और कई लोग आपसे दिशा भी चाहेंगे। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में जहां बाकी लोग उलझे दिखें, वहां आप तुरंत कदम उठाना चाहेंगे। यह गुण फायदेमंद है, पर किसी जरूरी कागज की जांच खुद किए बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। मंगल जल्दी action कराता है, जबकि इस दिन का मिश्रण कहता है कि तेजी के साथ पुष्टि भी जरूरी है। किसी फॉर्म, एग्रीमेंट, रिपोर्ट, बिल, पहचान पत्र या सबमिशन में नाम, तारीख, रकम या दस्तावेज की कॉपी एक बार फिर देख लें। स्टूडेंट्स भी सिर्फ आत्मविश्वास पर न चलें। उत्तर लिखते समय सवाल की मांग ठीक से पढ़ना जरूरी रहेगा।
मूलांक 9 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आपका रुख सीधा रहेगा। जो लेना है, साफ बोलेंगे और जो देना है, उसे टालना पसंद नहीं करेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन लेन देन में स्वर थोड़ा सख्त हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। भाग्यांक 9 पुराने भुगतान, बकाया या बंद होने वाले हिसाब पर ध्यान दिला सकता है। किसी रकम को लेकर अपनी बात रखने में हिचकें नहीं, पर कागज या मैसेज की पुष्टि साथ रखें। भावुक होकर किसी की बात मान लेना भी ठीक नहीं, और अपनी बात थोपना भी नहीं। बीच का रास्ता ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
मूलांक 9 का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर में जोश ज्यादा रहेगा, इसलिए बैठे बैठे बेचैनी हो सकती है। इसी कारण छोटे काम भी जल्दी निपटाने की धुन बनेगी। अगर यह ऊर्जा सही जगह न लगी तो सिर भारी लग सकता है या शरीर में गर्मी बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। हल्की चाल, सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ी स्ट्रेचिंग राहत दे सकती है। मसालेदार चीजें कम रखें और पानी थोड़ा थोड़ा लेते रहें। शाम तक खुद को खाली करने के लिए शांत माहौल मदद करेगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। अपनी बात मनवाने में दूसरों की सीमा न भूलें। तेज जवाब से छोटा मामला तना हुआ बन सकता है।
आज की सलाह: ताकत को दिशा दें, दबाव बनाकर बात न मनवाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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