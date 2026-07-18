आज का मूलांक 1 राशिफल: नियमों में लापरवाही पड़ सकती है भारी, सोच-समझकर लें फैसले
मूलांक 1 वालों के लिए 18 जुलाई 2026 का दिन जिम्मेदारियों और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का है। करियर और पैसों से जुड़े मामलों में नियमों का पालन करना और सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा। रिश्तों में अहंकार से बचकर बातचीत करने की सलाह है। सेहत के लिए तनाव कम रखें और दिनचर्या का ध्यान दें।
Numerology Horoscope Today: थोड़ी सावधानी जरूरी है। किसी नियम, कागज या जिम्मेदारी को हल्के में लिया है तो उसका असर अब सामने आ सकता है। अंक 1 पर सूर्य का प्रभाव आपको आगे बढ़ने, बोलने और फैसला लेने की ताकत देता है, लेकिन इसी ऊर्जा में कभी अपनी बात को अंतिम मान लेने की आदत भी बढ़ जाती है। ऐसे में किसी अधिकारी, संस्था या औपचारिक प्रक्रिया से उलझन बनने की संभावना है। 18 जुलाई 2026 का मूलांक 9 भीतर की गर्मी और त्वरित प्रतिक्रिया बढ़ा सकता है, जबकि भाग्यांक 8 आपको अनुशासन और हिसाब मांगने वाली स्थितियों में रखेगा। दोस्त से बातचीत में भी बहस जीतने से ज्यादा बात साफ रखना बेहतर रहेगा। जो अधूरा है, उसे पूरा करें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका प्रभाव मजबूत रहेगा, पर टोन थोड़ी नरम रखनी होगी। सूर्य का स्वभाव नेतृत्व देता है, इसलिए आप सामने वाले को दिशा देना चाहेंगे, लेकिन हर बात समझाना जरूरी नहीं होता। प्रेम संबंध में पुरानी किसी बात पर जवाबतलब हो सकता है। अगर आपने हाल में जरूरत से ज्यादा सख्ती या अनदेखी की है, तो उसका असर दिख सकता है। दोस्त से बातचीत में भी शब्द चुनकर बोलें। परिवार में सम्मान बना रहेगा, बस अपनी बात थोपने की जगह सुनने का हिस्सा बढ़ाएं। इससे अनावश्यक दूरी कम होगी।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर नियम, प्रक्रिया और जवाबदेही सबसे अहम रहेंगे। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में जो भी काम रिकॉर्ड, दस्तावेज, समय सीमा या अनुमति से जुड़ा है, उसे प्राथमिकता दें। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, इसलिए लोग आपकी तरफ देख सकते हैं, लेकिन इस समय केवल आत्मविश्वास काफी नहीं होगा। ठोस तैयारी भी चाहिए। मूलांक 9 की तेज ऊर्जा आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने पर उकसा सकती है, जबकि भाग्यांक 8 साफ कहता है कि सिस्टम के भीतर रहकर चलना ही समझदारी है। किसी सीनियर, एडमिन या औपचारिक संस्था से बात हो तो तथ्य पूरे रखें। स्टूडेंट्स लिखित काम और सबमिशन दोबारा जांच लें।
मूलांक 1 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। किसी बिल, फीस, टैक्स, जुर्माना या कागजी भुगतान को टालना ठीक नहीं रहेगा। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं अगर पहले से कोई ढील रही हो। उधार देते समय केवल भरोसे पर न चलें। लिखित स्पष्टता बेहतर रहेगी। सूर्य का स्वभाव बड़ा सोचने का है, पर इस समय बजट को जमीन पर रखकर देखना जरूरी है। दिखावे या प्रतिष्ठा में आकर खर्च बढ़ाने से बचें।
मूलांक 1 का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा सिर और नसों पर दबाव महसूस हो सकता है। चिड़चिड़ापन, गर्मी या रक्तचाप जैसी हल्की परेशानी बढ़ सकती है अगर मन में दबा तनाव है। सुबह की धूप में थोड़ी देर बैठना और पानी की मात्रा ठीक रखना फायदेमंद रहेगा। किसी जरूरी बात पर बार बार सोचने के बजाय उसे लिख लें। इससे दिमाग हल्का होगा और प्रतिक्रिया संतुलित रहेगी।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: नियमों को हल्का न लें। अधिकारी से बात में तर्क से ज्यादा तथ्य रखें। दोस्ती में अहंकार घुसा तो बात बिगड़ सकती है।
आज की सलाह: कागज, शब्द और व्यवहार तीनों में साफ रहिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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