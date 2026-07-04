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अंक ज्योतिष 4 जुलाई: मूलांक 1 वालों को मिलेगा बड़ा मौका, निवेश में भूल पड़ सकती है भारी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Numerology Horoscope 4 July 2026: मूलांक 1 वालों के लिए 4 जुलाई का दिन आत्मविश्वास और नई योजनाओं पर काम करने का रहेगा। करियर में नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।

अंक ज्योतिष 4 जुलाई: मूलांक 1 वालों को मिलेगा बड़ा मौका, निवेश में भूल पड़ सकती है भारी

सुबह से ही आपको लगे कि किसी काम को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, खासकर अगर नया प्रोजेक्ट या नई शुरुआत मन में चल रही है। 4 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 4 की सख्ती और भाग्यांक 3 की अभिव्यक्ति साथ चल रही है, इसलिए सिर्फ जोश से नहीं, ढांचे के साथ बढ़ना बेहतर रहेगा। सूर्य के प्रभाव से आप नेतृत्व लेना चाहेंगे और अपनी पहचान मजबूत करने की इच्छा भी रहेगी। लेकिन इस समय हर बात में पैसा डालना जरूरी नहीं है। पहले प्लान, लोगों की भूमिका, टाइमिंग और काम की बारीकियां साफ कर लें। आपका आत्मविश्वास काम आएगा, बस अहं को फैसले पर हावी न होने दें।

मूलांक 1 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी बात का असर रहेगा, इसलिए लहजा बहुत मायने रखेगा। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं, तो सामने वाले से सिर्फ समर्थन की उम्मीद न रखें, उसकी चिंता भी सुनें। सूर्य आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, पर घर और प्रेम में नेतृत्व से ज्यादा साझेदारी काम आती है। किसी अपने को लग सकता है कि आप काम को रिश्तों से ऊपर रख रहे हैं। खुलकर बात करें और यह भी बताएं कि आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, बस सही समय देख रहे हैं। इससे भरोसा बना रहेगा।

मूलांक 1 का करियर राशिफल

ऑफिस की मीटिंग में आपकी बात सुनी जा सकती है, खासकर जब आप किसी नए काम की दिशा तय कर रहे हों। फिर भी केवल बड़ा आइडिया दिखाना काफी नहीं होगा। मूलांक 4 का असर कहता है कि सिस्टम, डेटा, जिम्मेदारी और ग्राउंड लेवल तैयारी पर फोकस रखें। भाग्यांक 3 आपको प्रस्तुति और कम्युनिकेशन में मदद देगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि नए कोर्स, नए टूल या नई किताबों पर तुरंत खर्च करने से पहले सिलेबस, जरूरत और उपयोग साफ करें। करियर में इस समय चमक से ज्यादा संरचना आगे ले जाएगी।

मूलांक 1 का आर्थिक राशिफल

पैसे के मामले में रुककर सोचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट में ज्यादा रकम लगाने का मन बने तो पहले खर्च की सूची दोबारा देखें। फिलहाल रिसर्च, कागजी तैयारी, संपर्क बढ़ाने या काम की बेसिक जरूरतें समझने पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। सूर्य आपको बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है, लेकिन यह दिन बताता है कि सही समय से पहले किया गया खर्च दबाव बढ़ा सकता है। लेन देन में साफ बात रखें और किसी अनुमान पर बजट न बनाएं।

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मूलांक 1 का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन सिर और आंखों पर दबाव महसूस हो सकता है, खासकर जब आप लगातार किसी योजना में उलझे रहें। बीच बीच में पांच मिनट का ठहराव लें और खुली जगह में थोड़ा चलें। अगर मन बहुत तेज चल रहा हो तो कागज पर काम की प्राथमिकता लिखना राहत देगा। इससे भीतर की गर्मी और बेचैनी दोनों कम होंगी।

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शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

एलर्ट्स: सिर्फ उत्साह देखकर पैसा न लगाएं। मीटिंग में अपनी बात साबित करने के चक्कर में दूसरों को हल्का न दिखाएं। अधूरी तैयारी के साथ बड़ा वादा करने से बचें।

आज की सलाह: पहले ढांचा मजबूत करें, फिर पैसे का अगला कदम उठाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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