Numerology Horoscope 12 July 2026: मूलांक 9 वालों का दिन रहेगा शानदार, काम में मिलेगी राहत और रिश्तों में बढ़ेगी मिठास
मूलांक 9 वालों के लिए आज का दिन संतुलित और सकारात्मक रह सकता है। काम और घर की जिम्मेदारियां आसानी से संभलेंगी। रिश्तों में खुलकर बातचीत करने से नजदीकियां बढ़ेंगी। नौकरी, कारोबार और पढ़ाई में अच्छे मौके मिल सकते हैं। पैसों के मामले में फिजूल खर्च से बचें और जरूरी काम अधूरे न छोड़ें।
Numerology Horoscope 12 July 2026: कामकाज और घर के बीच इस समय एक आसान लय बनती दिख रही है। जिम्मेदारियां रहेंगी, पर उनका दबाव सिर पर चढ़ता नहीं लगेगा। 12 जुलाई 2026 का मूलांक 3 माहौल को हल्का और बातचीत को खुला बना रहा है, जबकि भाग्यांक 2 लोगों के साथ तालमेल बैठाने में मदद देगा। मंगल के कारण आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और मन कुछ नया करने को भी तैयार रहेगा। खास बात यह है कि इस बार तेजी के साथ सहजता भी जुड़ रही है। किसी दोस्त से हुई सीधी और हंसते हुए बातचीत आपका मूड और साफ कर सकती है। जो काम पहले बोझ लग रहा था, वही अब दिलचस्प लग सकता है। बस राहत के इस दौर में छोटी जिम्मेदारियों को पूरी तरह ढीला न छोड़ें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय गर्मजोशी रहेगी, लेकिन मंगल का स्वभाव कभी कभी बात को जरूरत से ज्यादा सीधा बना देता है। अगर मन अच्छा है, तो वही अच्छे शब्दों में भी दिखना चाहिए। पार्टनर से हल्की, खुली और साफ बातचीत सुकून दे सकती है। परिवार में किसी छोटे मसले को मजाक में टालना ठीक है, पर सामने वाले की भावना भी सुन लें। भाग्यांक 2 आपको यह समझ देगा कि किसे सलाह चाहिए और किसे सिर्फ अपनापन। किसी दोस्त की कही बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसका भाव पकड़ना बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
ऑफिस या काम के मोर्चे पर राहत की सांस लेने जैसा समय है। टेंशन कम रहे, तो आपकी असली क्षमता ज्यादा साफ दिखती है। मूलांक 3 के असर से आइडिया रखना, समझाना, लिखना या प्रेजेंट करना आसान पड़ सकता है। मंगल आपको एक्टिव रखेगा, इसलिए आप खाली बैठने वालों में नहीं रहेंगे। जहां काम बिना दबाव के चल रहा हो, वहां अपनी तरफ से एक अच्छा सुधार जोड़ना फायदेमंद रहेगा। छात्रों के लिए पढ़ाई में रुचि लौट सकती है, खासकर उन विषयों में जो पहले सूखे लगते थे। बिजनेस में पुराने संपर्कों से सहज बातचीत आगे का रास्ता खोल सकती है। काम आसान लगे तो भी लापरवाही की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दें।
मूलांक 9 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई रह सकती है। जब मन हल्का होता है, तब लोग छोटी खुशियों पर खर्च करने लगते हैं। यही जगह थोड़ी समझदारी मांगती है। आय और खर्च का संतुलन बना रह सकता है, अगर आप सुविधा और फिजूल के बीच फर्क रखें। मंगल कभी कभी तुरंत खरीद की ओर धकेलता है, जबकि मूलांक 3 मन को उत्साही बनाता है। किसी दोस्त के साथ साझा खर्च हो, तो रकम पहले साफ कर लें। छोटी रकम की स्पष्टता आगे की असहजता बचा सकती है।
मूलांक 9 का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन भीतर की तेज चाल को सही दिशा देना जरूरी है। बहुत देर एक ही रफ्तार में लगे रहने से कंधों और बाजुओं में कसाव महसूस हो सकता है। थोड़ी स्ट्रेचिंग, सीढ़ियां चढ़ना या दस मिनट की तेज चाल राहत दे सकती है। मंगल वाले लोगों को पानी कम पीने की आदत नुकसान देती है, इस पर ध्यान रखें। मन खुश हो तो भी आराम की छोटी खिड़की दिन में रखें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: हल्के माहौल में जरूरी काम अधूरे न छोड़ें। दोस्त की बात का मतलब अपने हिसाब से न निकालें। उत्साह में अनियोजित खरीद से बचें।
आज की सलाह: आसान समय में भी काम की पकड़ ढीली मत पड़ने दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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