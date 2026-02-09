Hindustan Hindi News
numerology horoscope today 9 february mulank rashifal according birth date
Aaj Ka Ank Jyotish 9 February: मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए विस्तृत अंक राशिफल

संक्षेप:

आज की ऊर्जा नई शुरुआत, नेतृत्व और आत्मविश्वास का संकेत दे रही है। इस दिन कुछ मूलांकों के लिए निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, कुछ के लिए भावनात्मक स्थिरता जरूरी होगी और कुछ के लिए मेहनत का फल दिखाई देगा।

Feb 09, 2026 08:11 am IST
9 फरवरी 2026 का दिन अंक ऊर्जा के स्तर पर काफी संतुलित और परिवर्तनकारी रहेगा। आज की ऊर्जा नई शुरुआत, नेतृत्व और आत्मविश्वास का संकेत दे रही है। इस दिन कुछ मूलांकों के लिए निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, कुछ के लिए भावनात्मक स्थिरता जरूरी होगी और कुछ के लिए मेहनत का फल दिखाई देगा। आइए मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन विस्तार से देखते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

मूलांक 1: नेतृत्व और आत्मविश्वास का दिन

1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 1 वाले जातक आज अपने फैसलों में मजबूती महसूस करेंगे। ऑफिस या बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या लीडरशिप का मौका बन सकता है। आपकी बातों का वजन बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह पर भरोसा करेंगे। किसी पुराने प्रोजेक्ट में प्रगति या नई शुरुआत के योग हैं। लेकिन अहंकार या जल्दबाजी से बचें। खर्चों में संयम रखें। सेहत पर थोड़ा ध्यान दें, खासकर सिर और आंखों का। आज कोई पुराना लक्ष्य फिर से शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

मूलांक 2: भावनात्मक संतुलन और सहयोग का दिन

मूलांक 2 वाले यानी 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग आज भावनाओं से थोड़े ज्यादा जुड़े रहेंगे। किसी करीबी या पार्टनर से बातचीत मन को हल्का करेगी। काम में सहयोग मिलेगा, लेकिन मन थोड़ा भटक सकता है। किसी भी छोटी बात को दिल पर न लें। दूसरों की बात सुनें और सहयोग का भाव रखें। खान-पान हल्का रखें और थोड़ा आराम जरूर करें। शाम तक माहौल बेहतर हो जाएगा। रिश्तों में समझदारी बनाए रखें।

मूलांक 3: भाग्य और सकारात्मकता का दिन

3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन काफी पॉजिटिव और भाग्यशाली है। भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में कोई नई संभावना या अच्छा ऑफर आ सकता है। सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा और नए आइडिया सफल होंगे। धन से जुड़े मामलों में भी सुधार के योग हैं। परिवार में खुशियां रहेंगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छा फोकस मिलेगा। आज कोई पुराना काम पूरा करने या नया लक्ष्य बनाने का दिन उत्तम है।

मूलांक 4: मेहनत और धैर्य की परीक्षा

4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 4 वाले आज मेहनत और धैर्य की परीक्षा दे सकते हैं। काम में थोड़ी रुकावट या अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है। कोई प्लान में बदलाव हो सकता है। जिद छोड़कर लचीलेपन से काम लें। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शाम तक स्थिति संभलने लगेगी। तनाव से बचें और छोटी बातों को नजरअंदाज करें। हल्का भोजन और थोड़ी सैर फायदेमंद रहेगी।

मूलांक 5: गतिशीलता और नए कनेक्शन का दिन

मूलांक 5 वाले यानी 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग आज बहुत एक्टिव और उत्साही रहेंगे। नई बातचीत, मीटिंग या संपर्क से अच्छा परिणाम मिलेगा। कोई नया मौका या प्रोजेक्ट मिल सकता है। यात्रा या कम्युनिकेशन से फायदा होगा। पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। खर्चों पर नजर रखें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। दिन तेज गति और फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 6: रिश्तों में स्थिरता और खुशी का दिन

6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 6 वाले जातक आज रिश्तों में स्थिरता और मिठास महसूस करेंगे। परिवार या पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। काम में संतुलन बना रहेगा और जिम्मेदारियां आसानी से निभाई जा सकेंगी। धन से जुड़े मामलों में भी सुधार दिखेगा। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा न बढ़ाएं। सेहत सामान्य रहेगी। दिन शांत और सकारात्मक रहेगा।

मूलांक 7: अंतर्मुखी और गहन सोच का दिन

मूलांक 7 वाले यानी 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग आज खुद के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। गहराई से सोचने और खुद को समझने का अच्छा समय है। रिसर्च, पढ़ाई या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। शाम को थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है। समय पर सोने की कोशिश करें। कोई गहरा निर्णय लेने के लिए दिन उत्तम है। दिन शांत और विचारपूर्ण रहेगा।

मूलांक 8: जिम्मेदारी और मेहनत का दिन

8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 8 वालों की आज जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। काम में मेहनत ज्यादा लगेगी और परिणाम धीरे-धीरे दिखेंगे। वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें। धैर्य रखें, मेहनत जरूर रंग लाएगी। सुबह मेडिटेशन या प्राणायाम फायदेमंद रहेगा। दिन मेहनत और स्थिरता का रहेगा। शाम तक स्थिति सुधर जाएगी।

मूलांक 9: ऊर्जा और प्रगति का दिन

मूलांक 9 यानी 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग आज बहुत ऊर्जावान और तेज रहेंगे। पुराना कोई मुद्दा सुलझ सकता है। मेहनत तुरंत असर दिखाएगी। फील्डवर्क, फिटनेस या स्पोर्ट्स से जुड़े लोग खास प्रगति कर सकते हैं। धन और करियर में फायदा मिलेगा। गुस्से पर कंट्रोल रखें। चिड़चिड़ापन हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। दिन तेज और सफल रहेगा।

आज का दिन हर मूलांक के लिए अलग संदेश लेकर आया है। अपने मूलांक के अनुसार दिन को सही दिशा दें। अंक ज्योतिष मार्गदर्शन है, कर्म और सकारात्मक प्रयास ही असली शक्ति हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

