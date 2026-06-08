Aaj Ka Ank Jyotish 8 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Jyotish 8 June 2026: मूलांक 1 से 9 का दैनिक राशिफल। जानें आज करियर, पैसे, प्रेम और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पढ़ें विस्तृत भविष्यफल, शुभ रंग और आज के खास उपाय।

आज 8 जून 2026 का दिन कर्म, अनुशासन और मेहनत का दिन है। आज का मूलांक 8 हमें बताता है कि पिछले समय की मेहनत का फल अब मिलने वाला है और भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करने का समय है। वहीं आज की कुल ऊर्जा का अंक 5 है, जो जीवन में कुछ नया करने और अच्छे बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। दोनों अंकों का यह मेल हमें सिखाता है कि मेहनत के साथ-साथ लचीले भी बने रहें। आज संतुलन बनाए रखने और समझदारी से हर कदम उठाने का दिन है।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है। काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। सबको साथ लेकर चलें और अपनी समझदारी से काम निपटाएं। आज लाल या सुनहरा रंग पहनने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर के बुजुर्गों से बात करें, उनकी पुरानी कहानियां या सलाह आपके किसी बड़े उलझे हुए मामले को आसानी से सुलझा सकती है। खुद को साबित करने की दौड़ में ना पड़ें। धैर्य रखें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) आज आप थोड़ा भावुक महसूस कर सकते हैं, यह पूरी तरह सामान्य है। ऑफिस की बातों को घर की शांति में ना लाएं। सफेद या चांदी जैसे हल्के रंग पहनने से मन शांत रहेगा। किसी पुराने दोस्त को फोन करके बात करें, पुरानी यादें ताजा होने से बहुत अच्छा लगेगा। आज अपनी मन की आवाज सुनें और जो दिल कहे वही करें। खुद को निखारने का दिन है, कुछ ऐसा जरूर करें, जो आपको खुशी दे।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) आज आप अपनी कला, बातचीत और नई सोच के लिए चमकेंगे। मन में कोई नया विचार आए, तो उसे तुरंत नोट कर लें या अमल में लाएं। दोस्तों के साथ हंसी-मजाक का समय बनेगा। पीला रंग आज आपके व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाएगा। सेहत का ध्यान रखें और बाहर के चटपटे खाने से बचें। दिन का पूरा आनंद लें, ऐसी खुशियां रोज-रोज नहीं मिलती हैं। अपनी मुस्कान बनाए रखें।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) आज आप बहुत गंभीर और शांत मूड में रहेंगे। लगेगा कि आज सभी रुके हुए काम खत्म करने का दिन है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम के बीच अपनी सेहत को ना भूलें। हरा या भूरा रंग आज आपके लिए शुभ रहेगा। अपनों को भी थोड़ा समय दें, वरना वे आपको याद करेंगे। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना ही आज आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) आज मन कहीं घूमने या कुछ नया करने का हो सकता है। अगर काम से थोड़ा समय मिले तो अवसर को हाथ से ना जाने दें। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला बहुत सोच-समझकर लें। फिरोजी या हल्का नीला रंग पहनने से मन शांत रहेगा। कोई पुरानी याद आज आपको मुस्कुरा देगी। यह नई उम्मीदों और नई दिशाओं का दिन है, बस खुद पर भरोसा रखें।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन खासतौर पर आपका है। आज सब आपके काम और व्यक्तित्व की तारीफ करेंगे। खुद को थोड़ा प्यार दें — अपनी पसंद के कपड़े पहनें, अच्छा खाना खाएं। परिवार के साथ समय बिताना आज बहुत जरूरी है। गुलाबी या क्रीम रंग आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। जिम्मेदारियों के बीच खुद को ना भूलें, अपनी खुशी का ख्याल रखना भी आपका कर्तव्य है।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन पूरी तरह आपका है। मन एकांत और शांति चाहता है। कोई अच्छी किताब पढ़ें या चुपचाप बैठकर जीवन के बारे में सोचें। जामुनी या चांदी जैसा रंग आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी से बेकार की बहस में ना पड़ें, आज आपकी जीत शांति में है। खुद के साथ समय बिताने से नई ऊर्जा मिलेगी। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) आर्थिक मामलों में आज बहुत संभलकर चलें। बड़े खर्च से बचें। काम जरूरी है, लेकिन शाम को परिवार के साथ हंसना-बोलना असली कमाई है। नीला या भूरा रंग आज आपको स्थिरता देगा। धैर्य रखें, सब काम अपने समय पर पूरे होंगे। खुद को साबित करने के लिए किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। बस अपना काम करते रहें।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी ऊर्जा आसमान छू रही है। रुके हुए काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। बस आवेश में आकर किसी से बहस ना करें, जुबान पर नियंत्रण रखें। लाल या नारंगी रंग आज आपको और ज्यादा ऊर्जावान बनाएगा। यह दिन आपका है। माफ करके आगे बढ़ना आज आपको बहुत दूर ले जाएगा। कड़वाहट को पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा।