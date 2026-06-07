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Aaj Ka Ank Jyotish 7 June 2026: आज 7 जून का दिन मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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आज का अंक ज्योतिष 7 जून 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 7 और भाग्यांक 5 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। 7 जून का दिन केतु और सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित रहेगा । जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज 7 जून का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Ank Jyotish 7 June 2026: आज 7 जून का दिन मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

आज 7 जून 2026, रविवार का दिन बहुत खास ऊर्जा लेकर आया है। अंक ज्योतिष में 7 का स्वामी केतु और रविवार का स्वामी सूर्य है। इन दोनों ग्रहों का मेल आज आपको आत्म-चिंतन, अंतर्ज्ञान और गहरी समझ की ओर ले जाएगा। वहीं, आज की कुल ऊर्जा अंक 5 की है, जो बदलाव, आजादी और नई बातचीत का प्रतीक है।

इस दिन पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने, खुद को समझने और रिश्तों में संतुलन बनाने का अच्छा मौका है। जल्दबाजी ना करें, शांति से सोचें और अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनें।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए थोड़ा ठहराव वाला रहेगा। आप तुरंत काम करने की बजाय चीजों को ध्यान से देखना और समझना पसंद करेंगे। ऑफिस या टीम में कोई पुरानी गलतफहमी हो तो आज उसे प्यार से सुलझा लें। मानसिक तनाव को हावी ना होने दें, थोड़ा आराम जरूर करें। रिश्तों में अपनी बात कोमलता से रखें और सामने वाले को ध्यान से सुनें। अहंकार छोड़कर समझदारी से काम लें तो दिन अच्छा रहेगा।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत तेज रहेगी। लोगों से मिलते समय या फैसले लेते समय अपने मन की आवाज पर भरोसा रखें। मिलजुलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। भावनात्मक रूप से आप थोड़े संवेदनशील महसूस कर सकते हैं, इसलिए ध्यान या प्रकृति के साथ समय बिताएं। रिश्तों में आज पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। दिल की बात खुलकर साझा करें, दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा रहेगा।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज रचनात्मकता और बातचीत का दिन है। लेखन, नई परियोजना या कला से जुड़े कामों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। मात्रा की बजाय काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। दिनचर्या से थोड़ा ब्रेक लेकर मन को तरोताजा रखें। आपका खुशमिजाज स्वभाव आज और ज्यादा लोगों को आपकी ओर खींचेगा। रिश्तों में आज अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें, दूरियां अपने आप कम हो जाएंगी।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको थोड़ा लचीला बनना पड़ सकता है। आप एक तरीके से काम करने के आदी हैं, लेकिन आज नए तरीके आजमाने का दिन है। खुद पर या दूसरों पर सख्त उम्मीदें ना रखें, इससे तनाव बढ़ सकता है। रिश्तों में आपके साथी को आज ज्यादा समझ और समय की जरूरत है। व्यावहारिक सोच के साथ भावनाओं का भी ध्यान रखें, दिन संतुलित रहेगा।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए बहुत शक्तिशाली है। आज की कुल ऊर्जा आपके स्वभाव से मेल खाती है, इसलिए बातचीत, नेटवर्किंग और नई चीजें सीखने में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन उसे सही दिशा में लगाएं। नई मुलाकातें और चर्चाएं भविष्य के लिए अच्छे मौके ला सकती हैं। रिश्तों में आज खुलकर बात करें, दिन रोमांचक और सकारात्मक रहेगा।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज जिम्मेदारियों और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना बहुत फायदेमंद रहेगा। काम में मेलजोल और समझदारी से तरक्की होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। घर-परिवार के मामलों में दिन अच्छा है। छोटी-छोटी मदद और दया के काम रिश्तों में खुशी और शांति लेकर आएंगे। आज रोमांस और पारिवारिक सुख दोनों का दिन है।

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन पूरी तरह आपका है। आपकी समझदारी, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक सोच आज सबसे ज्यादा काम आएगी। शोध, पढ़ाई, योजना बनाने और खुद को बेहतर बनाने वाले कामों में अच्छी सफलता मिलेगी। थोड़ा समय एकांत में बिताएं, इससे ऊर्जा फिर से भर जाएगी। रिश्तों में आज मन की बात साझा करें, जुड़ाव मजबूत होगा।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज आर्थिक मामलों और लंबी योजनाओं के लिए दिन अच्छा है। हर फैसला धैर्य और सोच-समझकर लें। काम के तनाव को घर तक ना ले जाएं। आज आपको व्यावहारिक सोच के साथ भावनात्मक जुड़ाव पर भी ध्यान देना होगा। याद रखें, अपनों का प्यार और साथ काम से कहीं ज्यादा कीमती है।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके साहस और पक्के इरादे का है। लेकिन जोर-जबरदस्ती की बजाय सोच-समझकर कदम उठाएं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले थोड़ा विचार कर लें, बेहतर नतीजे मिलेंगे। भावनात्मक मामलों में धैर्य रखें और दूसरों को ध्यान से सुनें। बिना सोचे प्रतिक्रिया देने से बचें। पुरानी पीड़ा को छोड़ने का अच्छा समय है।

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7 जून 2026 का दिन आत्म-चिंतन और संतुलन का दिन है। अपनी अंतरात्मा की सुनें, जल्दबाजी ना करें और रिश्तों में नरमी बरतें। आज छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढें। सही समय पर सही फैसला लेने वाले लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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