Aaj Ka Ank Jyotish 7 July 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल
आज का अंक ज्योतिष 7 जुलाई 2026: मूलांक 1 से 9 के रिश्तों, काम, पैसों और स्वास्थ्य पर आज कैसा असर पड़ेगा। शुभ टिप्स और सलाह के साथ पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल।
7 जुलाई 2026 का दिन ठहरकर खुद को समझने और रिश्तों को प्यार से संवारने का दिन है। आज का अंक 7 हमें भीड़-भाड़ से दूर थोड़ा समय अकेले बिताने की सलाह दे रहा है, ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। वहीं अंक 6 परिवार और अपनों के साथ जुड़ाव का संदेश दे रहा है। आज बुद्धि और दिल का अच्छा तालमेल बनेगा। जो काम आप समझदारी से करेंगे, वे आसानी से आगे बढ़ेंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, वह आपको सही राह दिखाएगी।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका मन किसी भी बात को गहराई से समझने के लिए तैयार रहेगा। काम की जगह पर अपनी योजनाएं सोच-समझकर बनाएं, तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें और थोड़ा समय प्रकृति के बीच बिताएं। रिश्तों में धैर्य रखें, आपकी विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। आपकी स्पष्ट सोच आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। आज का दिन आपकी लीडरशिप और धैर्य दोनों की परीक्षा लेगा। शांत रहकर निर्णय लेंगे तो कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। आज खुद पर भरोसा बनाए रखें, आपकी मेहनत का फल जल्द दिखेगा।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी भावनाएं आपकी ताकत बन सकती हैं। अगर कोई बात मन में खटक रही है तो अपनों से खुलकर बात करें, इससे मन हल्का हो जाएगा। काम में जल्दबाजी ना करें, सब्र रखें। परिवार के साथ आज का समय बहुत प्यारा और सुकून भरा रहेगा। पैसों से जुड़ा फैसला सोच-समझकर लें। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें, वह आपको सही रास्ता दिखाएगी। आज किसी की मदद करना या अपनी बात साझा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनों का साथ आपको नई ऊर्जा देगा और मन का बोझ हल्का करेगा। धैर्य से काम लेने की आज सबसे बड़ी सीख है।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या लिखने-पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी बातों का जादू लोगों पर गहरा असर करेगा। दोस्तों और परिवार के साथ हंसी-मजाक का माहौल रहेगा। पैसों को लेकर कोई नया अच्छा विचार आ सकता है। कोई काम अधूरा ना छोड़ें। आपकी प्रतिभा आज अनुशासन के साथ मिलकर आपको आगे ले जाएगी। अपनी भावनाओं को किसी कला के जरिए व्यक्त करना आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। सकारात्मक रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आपकी खुशमिजाजी आज आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी मेहनत और पक्की योजना आपको सफलता की राह पर ले जाएगी। काम में आने वाली छोटी अड़चनों से घबराएं नहीं, शांत रहकर हल निकालें। परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा। भविष्य के लिए छोटी-छोटी बचत करना फायदेमंद रहेगा। नई चीजें सीखने में संकोच ना करें। आपकी निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। आज का दिन पूरी तरह मेहनत और लगन का है। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें आज कोई अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। लक्ष्यों पर ध्यान दें और व्यवस्थित दिनचर्या अपनाएं। आपकी अनुशासित सोच आपको भीड़ में अलग बनाएगी।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज लोगों से मिलना-जुलना आपके लिए नए मौके ला सकता है। आपकी बातों में स्पष्टता रहेगी, जिससे लोग आपकी बात आसानी से समझ पाएंगे। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना दिन भर ऊर्जा बनाए रखेगा। दोस्तों के साथ बाहर जाने का मौका मिल सकता है, जो आपको बहुत खुश करेगा। खरीदारी में सोच-समझकर खर्च करें। योजनाओं में बड़ा बदलाव करने से बचें। हर बातचीत से कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज की सकारात्मकता आपके व्यक्तित्व में नई चमक लाएगी। खुले मन से अवसरों का स्वागत करें। आपकी बुद्धि आज आपकी सबसे अच्छी मददगार बनेगी।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन परिवार और प्यार के नाम है। आपकी देखभाल करने की आदत सबको बहुत पसंद आएगी। ऑफिस में टीम के साथ मिलकर काम करने से सम्मान मिलेगा। घर में प्यार और खुशी का माहौल रहेगा। छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना रिश्तों को गहरा बनाएगा। पैसों को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करें। आज का दिन शांति और सुकून का है। अपनों के साथ आप बहुत खुश रहेंगे। रिश्तों में मिठास भरें और छोटी खुशियों का जश्न मनाएं। परिवार का सहयोग आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
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मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी गहरी सोच उन मौकों को दिखाएगी जो दूसरे नहीं देख पा रहे। रिसर्च और प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। थोड़ा अकेले में समय बिताएं, स्पष्टता मिलेगी। अपनों से खुलकर बात करें, भरोसा बढ़ेगा। बड़ा फैसला लेने से पहले हर पहलू देखें। शांत रहकर किए गए काम बेहतर नतीजे देंगे। आपकी बुद्धि आज आपको बड़ी जीत दिला सकती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। शांत चित्त से काम करने से सफलता मिलेगी।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज काम का बोझ रहेगा, लेकिन आपकी लगन आपको सम्मान दिलाएगी। धैर्य से काम करें तो सफलता जरूर मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें। परिवार के लिए समय निकालें। पैसों की योजना अच्छी रहेगी। काम के चक्कर में रिश्तों को नजरअंदाज ना करें। आज आपकी ईमानदारी रंग लाएगी। जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं। आपकी मेहनत एक दिन जरूर फल देगी। संतुलन बनाए रखें।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी करुणा और मदद करने का भाव लोगों को प्रभावित करेगा। समस्याओं को रचनात्मक तरीके से सुलझाएं। मन की बात कहने से हल्कापन मिलेगा। पुरानी शिकायतें छोड़कर रिश्तों को नई शुरुआत दें। भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दें। पुरानी निराशाएं पीछे छोड़ें। आज का दिन दूसरों को प्रेरणा देने का है। आपका शांत व्यवहार सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरों की मदद करना आपको आत्मसंतोष देगा।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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