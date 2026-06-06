Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aaj Ka Ank Jyotish 6 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आज का अंक ज्योतिष 6 जून 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 1 और भाग्यांक 8 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज 6 जून का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Ank Jyotish 6 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

6 जून 2026 का दिन नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। हर दिन हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है और आज का दिन भी उसी जोश के साथ शुरू हो रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज की तारीख 6 है, जो नई शुरुआत, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है। इस दिन की ऊर्जा उन लोगों के लिए खास है जो जिंदगी में सिर्फ दिन गुजारने के बजाय कुछ अलग और बेहतर करना चाहते हैं। आज का दिन आपको अपनी बागडोर खुद संभालने की याद दिलाता है।

आइए जानते हैं, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का दिन आज कैसा रहेगा

मूलांक 1- आज आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी और बिजनेस में आपके फैसले सही साबित होंगे। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी।

मूलांक 2- आज भावनाओं में बहकर कोई फैसला ना लें। धैर्य से काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। रिश्तों सुधरेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शाम के समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

मूलांक 3- आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आ सकता है। करियर से जुड़ा कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। पैसों से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने के संकेत हैं।

मूलांक 4- आज आपको अपने काम की प्लानिंग पर ध्यान देना होगा। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। नौकरी और बिजनेस में मेहनत का फल मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। खर्चों पर कंट्रोल बनाकर रखें।

मूलांक 5- आज का दिन काफी व्यस्त रहेगा लेकिन आखिर में ये फायदेमंद रहेगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर लाभ दे सकती है। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। लव लाइफ में खुशियां बनी रहेंगी। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

मूलांक 6- आज रिश्तों के मामले में दिन शानदार रहेगा। परिवार और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ होगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और मन अपने आप खुश रहेगा।

मूलांक 7- आज आपका मन आध्यात्मिक और सकारात्मक रहेगा। चीजें अब परेशान नहीं करेंगी। भविष्य को लेकर नई प्लानिंग कर सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। लव लाइफ में अब स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 6 जून: आज पार्टनर संग मनमुटाव, चंद्रमा की स्थिति देगी तनाव

मूलांक 8- आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन आप उन्हें अच्छे से संभाल लेंगे। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की संभावना है। पैसों के मामले में लाभ हो सकता है। जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के बनेंगे अटके काम, परिवार से मिलेगी खुशखबरी

मूलांक 9- आज आपका आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहेगा। जो काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। करियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लव लाइफ सही दिशा में आगे जाएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। बस गुस्से और जल्दबाजी से बचें।

ये भी पढ़ें:दिसंबर 2026 तक का समय इन 6 राशियों के लिए रहेगा वरदान समान, हर काम में होंगे सफल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने