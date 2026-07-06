Numerology Horoscope 6 July: मूलांक 5 वालों को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका, नई स्किल से खुल सकते हैं सफलता के रास्ते
Numerology Horoscope 6 July 2026: 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन नई चीजें सीखने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा रहेगा। करियर में नई स्किल और सही सलाह आगे बढ़ने में मदद करेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और रिश्तों में बातचीत के दौरान धैर्य बनाए रखें।
Numerology Horoscope Today, 6 July 2026: मन अगर इन दिनों कुछ नया सीखने और आगे की तस्वीर साफ करने में लगा है, तो यह सोच बेकार नहीं जाएगी। अंक 5 के स्वामी बुध आपको बात, समझ, हिसाब और सही समय पर सही निर्णय की ताकत देते हैं। इसलिए जो काम केवल भागदौड़ से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ते हैं, उनमें पकड़ बन सकती है। 6 जुलाई 2026 का मूलांक 6 सहयोग और संतुलन जोड़ रहा है, जबकि भाग्यांक 5 आपकी स्वाभाविक फुर्ती को और तेज करता है। ऐसे में फोन पर बातचीत, जानकारी लेना, शर्त समझना और आगे का प्लान तय करना उपयोगी रहेगा। लंबे समय के लिए कोई ठोस दिशा चुनने का विचार भी मजबूत हो सकता है।
मूलांक 5 का लव राशिफल
दिल में बहुत कुछ हो, फिर भी बात को आसान रखना इस समय ज्यादा काम देगा। बुध का असर आपको शब्द देता है, लेकिन रिश्तों में हर बात तर्क से नहीं चलती। पार्टनर या किसी करीबी से फोन पर बातचीत के दौरान केवल जवाब देने के बजाय उनकी बात पूरी सुनें। इससे अनकही बात भी समझ आएगी। परिवार में किसी जरूरी फैसले पर आपकी राय ली जाए तो नर्म भाषा में व्यावहारिक बात रखें। मूलांक 6 अपनापन बढ़ाता है, इसलिए थोड़ी गर्मजोशी आपके शब्दों को और असरदार बना सकती है।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में आगे बढ़ने का रास्ता इस बार नई स्किल, सही ट्रेनिंग या काम की बारीकियां सीखने से खुल सकता है। बुध का संबंध सीखने, कागज, व्यापार और निर्णय से है, इसलिए जो लोग स्टडी, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, डेटा, अकाउंट्स या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें खास लाभ मिल सकता है। ऑफिस में किसी सीनियर या क्लाइंट से हुई फोन पर बातचीत आगे का दरवाजा खोल सकती है, बशर्ते आप बात नोट करके चलें। बिजनेस वालों के लिए भी प्रगति के संकेत हैं। छोटी जानकारी को हल्का न लें। 6 का सहयोग और 5 की गति मिलकर प्रोफेशनल बढ़त के मौके बना सकते हैं।
मूलांक 5 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में नजर केवल तुरंत लाभ पर नहीं, आगे की उपयोगिता पर रखें। कोई लंबी अवधि की योजना, बचत का ढांचा या काम से जुड़ा खर्च सोच समझकर किया जाए तो फायदे का आधार बन सकता है। बुध गणना का ग्रह है, इसलिए रकम, अवधि और शर्तें साफ समझना जरूरी रहेगा। किसी भी आर्थिक चर्चा को फोन पर तय करें तो बाद में उसका छोटा रिकॉर्ड अपने पास रखना बेहतर रहेगा। उपयोगी स्किल पर किया गया खर्च आगे चलकर आय बढ़ाने में मदद कर सकता है।
मूलांक 5 का स्वास्थ्य राशिफल
दिमाग लगातार सक्रिय रहे तो बेचैनी शरीर से ज्यादा मन में महसूस होती है। एक साथ कई कॉल, कई जवाब और कई फैसलों के बीच सांस छोटी होने लगती है। बीच बीच में दो मिनट धीमी गहरी सांस लें और आंखें बंद करके बैठें। मीठी या ठंडी चीजों से तुरंत राहत खोजने के बजाय सादा पानी और हल्का फल बेहतर रहेगा। गर्दन को दाएं बाएं धीरे घुमाना भी आराम दे सकता है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: फोन पर हुई बात को याददाश्त के भरोसे न छोड़ें। केवल नाम सुनकर किसी स्कीम पर भरोसा न करें। आधी ट्रेनिंग लेकर खुद को पूरा तैयार न मानें।
आज की सलाह: सीखने वाली बात को तुरंत काम में उतारें, असर दिखेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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