Numerology Horoscope 6 July: मूलांक 4 वालों के अधूरे काम बढ़ा सकते हैं तनाव, धैर्य से मिलेगा फायदा
Numerology Horoscope 6 July 2026: 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन धैर्य और योजना के साथ काम करने का है। अधूरे काम, छोटे-छोटे खर्च और मानसिक थकान परेशान कर सकते हैं। रिश्तों में गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बात करें और करियर में पुराने पेंडिंग काम पहले पूरे करें।
Numerology Horoscope Today, 6 July 2026: काफी कोशिश के बाद भी कुछ काम अटके रहें, तो खुद पर नाराज होने से बात नहीं बनती। अंक 4 और राहु का असर आपको एक साथ कई दिशाओं में सोचने पर मजबूर कर सकता है। इसी कारण घर या ऑफिस के पेंडिंग काम पूरे होने के बजाय फैलते हुए लग सकते हैं। 6 जुलाई 2026 का मूलांक 6 माहौल को सहज रखना चाहता है, जबकि भाग्यांक 5 गति और बदलाव बढ़ाता है। ऐसे में मन बार बार नया तरीका खोजेगा, पर नतीजा तभी आएगा जब आप थोड़ा रुककर क्रम तय करेंगे। बीच में छोटा ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। इससे दिमाग रीसेट होगा और उलझन कम लगेगी।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी चुप्पी को लोग दूरी समझ सकते हैं। असल में मन में बहुत सी बातें एक साथ चल रही होंगी। राहु का स्वभाव कभी कभी साफ भावना को भी उलझा देता है। इसलिए अपने करीबियों को छोटा सा संकेत दें कि आप थके हुए हैं, नाराज नहीं। प्रेम संबंध में जवाब देर से देने या बात टालने से गलतफहमी बन सकती है। परिवार में भी किसी घरेलू काम को लेकर तकरार हो तो किसने क्या नहीं किया, इस पर अटकने के बजाय काम बांटना बेहतर रहेगा। नरमी रखेंगे तो बात संभल जाएगी।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
ऑफिस में फाइल, मेल, नोट्स या आधे छूटे टास्क देखकर दबाव महसूस हो सकता है। पढ़ाई करने वालों को भी लगेगा कि पढ़ तो रहे हैं, पर पूरा याद नहीं ठहर रहा। ऐसे समय राहु की अलग सोच मदद भी करती है और भटकाती भी है। इसलिए नया शॉर्टकट खोजने से पहले पुरानी लिस्ट खोलें और सबसे छोटे काम से शुरुआत करें। 6 का असर सहयोग दिला सकता है, जबकि 5 की तेज ऊर्जा बीच बीच में ध्यान हटा सकती है। मीटिंग या टीमवर्क में सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश न करें। जहां जरूरत हो, साफ पूछें। इससे काम आगे बढ़ेगा।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में बड़ी चिंता की जगह छोटे खर्च ज्यादा ध्यान मांगेंगे। घर का कोई साधारण खर्च, जैसे रसोई का सामान, रिपेयर की छोटी चीज या बार बार होने वाला ऑनलाइन ऑर्डर, बजट को थोड़ा खींच सकता है। राहु जल्दी सुविधा चाहता है, इसलिए बिना तुलना किए चीज उठाने का मन बन सकता है। जो जरूरी है, पहले वही लें। कोई पेमेंट दो हिस्सों में करना हो तो हिसाब लिखकर रखें। छोटे अंतर बाद में झुंझलाहट दे सकते हैं।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
दिमाग थका हो तो शरीर भी भारी लगने लगता है। आंखों में बोझ, माथे में दबाव या कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। लंबा ब्रेक न मिले तो भी पांच से दस मिनट का ठहराव लें। चेहरा धो लें, कुर्सी से उठकर थोड़ा चल लें, फिर काम पकड़ें। राहु के असर में लगातार बैठे रहने से बेचैनी बढ़ सकती है। छोटी राहत ही आपके लिए असली रीचार्ज साबित हो सकती है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: आधा काम छोड़कर नया काम शुरू न करें। घर के छोटे खर्च को नजरअंदाज न करें। थकान को जिद से ढकने की कोशिश न करें।
आज की सलाह: थोड़ा रुकिए, काम घटेगा और दिमाग साफ चलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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