Aaj Ka Ank Jyotish 6 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें अंक राशिफल

आज 6 अप्रैल 2026 का अंक राशिफल। मूलांक 6 की प्यारी ऊर्जा और भाग्यांक 2 के प्रभाव से आज का दिन शांति, समझदारी और रिश्तों को मजबूत बनाने वाला रहेगा। जानिए मूलांक 1 से 9 तक के लिए क्या कह रहा है आज का अंक ज्योतिष और कैसे बनाएं दिन को बेहतर।

आज 6 अप्रैल 2026 का दिन मूलांक 6 की प्यारी और कोमल ऊर्जा से सराबोर है। अंक ज्योतिष में संख्या 6 को परिवार, प्रेम, सद्भाव और आपसी तालमेल का प्रतीक माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सारी कामयाबी एक तरफ, लेकिन अपनों के साथ बिताया समय और मन की शांति ही असली सुख है। आज का भाग्यांक 2 (6+4+2+0+2+6=20 - 2+0=2) आपके स्वभाव में कोमलता, समझदारी और धैर्य भर देगा। मूलांक 6 आपको घर-परिवार की जिम्मेदारियों से जोड़ेगा, जबकि भाग्यांक 2 मुश्किल वक्त में भी संयम बनाए रखने की शक्ति देगा।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन आपसे थोड़ा ठहराव और संतुलन बनाने की मांग कर रहा है। आप तेज रफ्तार पसंद करते हैं, लेकिन आज अकेले आगे बढ़ने की बजाय दूसरों के साथ मिलकर चलना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 2 की वजह से आपसी सहयोग और समझ बढ़ेगी। कामकाज में किसी पर अपनी मर्जी न थोपें। परिवार और दोस्तों से सलाह लेकर फैसले लें तो नतीजे ज्यादा अच्छे आएंगे। आज रिश्तों को मजबूत बनाने का दिन है, अकेलेपन से बचें।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक)

आज आपका दिन बहुत ही प्यारा और सकारात्मक रहेगा। मूलांक 6 और भाग्यांक 2 की दोहरी ऊर्जा आपकी संवेदनशीलता और समझदारी को निखारेगी। आज आपकी बातों में मिठास होगी, जो लोगों को आपकी ओर खींचेगी। घर-परिवार के साथ समय बिताएं, पुरानी बातों को भूलकर रिश्तों में ताजगी लाएं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। आपकी विनम्रता और कोमल स्वभाव आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक)

आज आपको थोड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी दिखानी होगी। मूलांक 6 रचनात्मक कामों में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 2 आपकी वाणी में मिठास और संयम लाएगा। लोग आज आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। बोलते समय जल्दबाजी न करें। अपनी मीठी और सकारात्मक बातों से किसी पुराने दर्द को भुलाने की कोशिश करें। आज रचनात्मकता और संवाद दोनों का अच्छा संयोग है।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक)

आज काम में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति होगी। मूलांक 6 आपको परिवार और अपनों की फिक्र करने की याद दिलाएगा। भाग्यांक 2 की वजह से आप दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बना पाएंगे। आज स्वभाव में कड़वाहट न लाएं। कड़ी मेहनत के साथ थोड़ी नरमी और समझदारी बरतें तो रिश्ते और काम दोनों संभल जाएंगे। आज दूसरों की मदद करने का भी अच्छा मौका है।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातक)

कल की भाग-दौड़ के बाद आज का दिन थोड़ा शांत और स्थिर रहेगा। मूलांक 6 आपको जिम्मेदारियों को समझने और भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद करेगा। परिवार के साथ बिताया समय आपको नई ऊर्जा देगा। आज अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें। चंचलता को नियंत्रित रखें और अपनों को दिए वादे निभाने की कोशिश करें। इससे मन को गहरा सुकून मिलेगा।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन पूरी तरह आपका है। मूलांक 6 की अपनी ऊर्जा आपको प्रभावशाली और मददगार बनाएगी। भाग्यांक 2 आपकी बातों में नरमी और आकर्षण लाएगा। आज अपनों से भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा। दूसरों की मदद करते समय अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज न करें। आज परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता दें। प्यार और जिम्मेदारी का सुंदर संतुलन आज आपको खुशी देगा।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन थोड़ा भावुक और संवेदनशील रहेगा। मूलांक 6 आपको लोगों से जुड़ने की प्रेरणा देगा, जबकि भाग्यांक 2 आपकी संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। आज दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है। अपनी बात मन में न रखें, वरना गलतफहमी हो सकती है। आपकी मौजूदगी अपनों के लिए बड़ा सहारा है, इसे छिपाकर न रखें।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातक)

आज आपको अपने काम के तरीके में थोड़ी कोमलता लानी होगी। मूलांक 6 और भाग्यांक 2 याद दिला रहे हैं कि लक्ष्य के साथ रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। कामकाज में नरमी से बात करें, इससे बेहतर नतीजे मिलेंगे। आज परिवार और सेहत को दांव पर न लगाएं। सफलता का असली आनंद तभी मिलता है जब मन शांत और खुश हो।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन सेवा और जिम्मेदारी का है। मूलांक 6 दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देगा, जबकि भाग्यांक 2 रिश्तों में सुधार लाएगा। पुरानी टीस को भुलाकर नई शुरुआत करें। दूसरों की मदद से आपको दिली खुशी मिलेगी। दयालु रहें लेकिन अपनी सीमाओं को भी समझें। आज सेवा भाव रखने से मन को शांति मिलेगी।

आज का दिन मूलांक 6 और भाग्यांक 2 की सुंदर ऊर्जा से भरा है। रिश्तों को प्राथमिकता दें, कोमलता बनाए रखें और सकारात्मक रहें। यही आज का सबसे बड़ा संदेश है।