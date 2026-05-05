Aaj Ka Ank Jyotish 5 May 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

5 मई 2026 का आज का अंक ज्योतिष: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। आज मूलांक 5 और भाग्यांक 2 का मेल दिन को खास बना रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

Numerology Horoscope Today: आज 5 मई 2026 का दिन बदलाव, नए मौकों और जोश से भरा हुआ है। आज की ऊर्जा बहुत तेज है, जो आपको बंधनों से निकलकर कुछ नया करने की प्रेरणा देगी। अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं या लोगों से मेल-जोल बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। अचानक मिलने वाले अवसर आपकी तरक्की के नए रास्ते खोल सकते हैं।

आज का मूलांक '5' बदलाव, आजादी और तरक्की का प्रतीक है, जबकि भाग्यांक '2' मन की कोमलता और आपसी जुड़ाव को दर्शाता है। इन दोनों अंकों का मेल दिन को खास बना रहा है। आज आपको दोस्तों या जान-पहचान वालों के जरिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे जातक)

आज आप हर काम अपने तरीके से करना चाहेंगे। अपनी धुन में रहना अच्छी बात है, लेकिन किसी की काम की सलाह को सिर्फ इसलिए ना ठुकराएं कि वह किसी और ने दी है। ऑफिस में आज एक छोटी सी सुधार की कोशिश आपको बड़ी गलती दोहराने से बचा लेगी। निजी रिश्तों में तुरंत जवाब देने की बजाय पहले बात को अच्छे से समझें। अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखेंगे तो पूरा दिन बेहतर गुजरेगा। आज आपकी नेतृत्व क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन इसे दिखाने के चक्कर में किसी को नीचा ना दिखाएं।

शुभ रंग: ईंट जैसा लाल (Brick Red)

शुभ अंक: 16

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक)

आज दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। अगर मूड अच्छा नहीं है तो खुद पर खुश दिखने का दबाव ना डालें। जरूरी काम पहले निपटाएं और बाकी दिन को अपनी रफ्तार से बीतने दें। परिवार में कोई कुछ कह दे तो दिल पर ना लें। आज फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करेंगे तो मन ज्यादा शांत रहेगा। छोटी-छोटी बातों में उलझने की बजाय शांति बनाए रखें, यही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 21

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक)

आज बातचीत के जरिए कोई नई राह खुल सकती है, बशर्ते आप सामने वाले को ध्यान से सुनें। सिर्फ अपनी बारी का इंतजार ना करें, बल्कि समझने की कोशिश करें। ऑफिस में किसी आईडिया पर सिर्फ बातें करने के बजाय उसे हकीकत में उतारने की कोशिश करें। लिखने-पढ़ने वाले और छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। निजी जीवन में ध्यान रखें कि जहां सामने वाला गंभीर बात कर रहा हो, वहां मजाक करने से बचें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 5

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक)

आज समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। आपको लग सकता है कि आपके पास काफी वक्त है, लेकिन छोटे-छोटे काम उम्मीद से ज्यादा समय ले सकते हैं। काम, सफर और घर की जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा गैप रखें। कोई व्यावहारिक फैसला लेना पड़ सकता है, लेकिन उसे लेकर ज्यादा चिंता ना करें। दूसरों की मदद जरूर करें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह अपने सिर पर ना लें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 24

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातक)

आज आप खुद को कई दिशाओं में खिंचता हुआ महसूस कर सकते हैं। कोई आपसे मदद मांगेगा तो अचानक कोई नया काम सामने आ जाएगा, जिससे आपके अपने प्लान पीछे छूट सकते हैं। कोशिश करें कि दिन के अंत में कोई भी काम आधा-अधूरा ना रहे। जो सबसे जरूरी है, उसे पहले निपटाएं। कहीं बाहर जाना या जगह बदलना आपके मूड को तरोताजा कर देगा। जल्दबाजी में बोलते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें।

शुभ रंग: गहरा नीला (Indigo)

शुभ अंक: 12

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातक)

आज आपका ध्यान घर, परिवार और सुख-सुविधाओं की चीजों पर रहेगा। आप चाहेंगे कि आपके आसपास सब कुछ सुंदर और शांत हो। अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें, लेकिन यह उम्मीद ना रखें कि हर कोई आपके हर छोटे प्रयास की तारीफ करेगा। प्यार के मामले में उम्मीदें साधारण रखें। कोई आपकी परवाह कर सकता है, भले ही वह इसे जताने का तरीका वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं।

शुभ रंग: गुलाबी (Rose Pink)

शुभ अंक: 27

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक)

आज आप किसी स्थिति को ज्यादा व्यावहारिक नजरिए से देख पाएंगे। शायद आप किसी इशारे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जवाब आपके सामने ही है। हकीकत से मुंह ना मोड़ें। अगर आप अपने रोज के रूटीन पर टिके रहेंगे तो काम में सुधार दिखेगा। अपनी योजनाएं उन लोगों के साथ शेयर ना करें जो हमेशा आपका हौसला तोड़ते हैं।

शुभ रंग: सलेटी (Grey)

शुभ अंक: 8

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातक)

आज किसी महत्वपूर्ण मामले को मजबूती से संभालने का दिन है। चाहे वह ऑफिस का काम हो, पैसों का लेनदेन या परिवार की कोई जिम्मेदारी - कम बोलें लेकिन साफ बोलें। जब आप अपनी बात बार-बार नहीं दोहराते, तो लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आखिरी मिनट पर कोई बड़ा फैसला ना लें, खासकर जहां पैसा या वादा जुड़ा हो। आज की गई एक छोटी सी सुधार कल की बड़ी समस्या को टाल देगी।

शुभ रंग: सरसों जैसा पीला (Mustard)

शुभ अंक: 28

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातक)

आज मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, जैसे आपको हर चीज का जवाब या नतीजा तुरंत चाहिए। थोड़ा धीमा हो जाइए। हर चीज सिर्फ जोर लगाने से नहीं खुलती। ऑफिस में अपनी ऊर्जा काम करने में लगाएं, चिढ़ने में नहीं। निजी जिंदगी में पुरानी बातों को नई बातचीत में ना घसीटें। आज के दिन को जितना सरल और साफ रखेंगे, उतना ही सुकून महसूस करेंगे।

शुभ रंग: बैंगनी (Purple)

शुभ अंक: 19

5 मई 2026 का दिन बदलाव और संतुलन का है। मूलांक 5 की तेजी और भाग्यांक 2 की कोमलता का यह मेल आपको नई दिशा दे सकता है। आज छोटे-छोटे कामों को पूरा करें, अपनी आदतों पर नजर रखें और धैर्य बनाए रखें। सही दिशा में किए गए प्रयास आज आपको भविष्य में अच्छा फल देंगे।