अंक ज्योतिष 4 जुलाई 2026: मूलांक 3 वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, करियर में मिलेगा बड़ा मौका
Numerology Horoscope 4 July 2026: मूलांक 3 वालों के लिए 4 जुलाई का दिन करियर और भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले फायदा दिला सकते हैं।
Numerology Horoscope Today, 4 July 2026: मन में इस समय बातों को साफ समझने की चाह ज्यादा रहेगी। आपको लग सकता है कि अब आधी जानकारी पर नहीं, ठोस दिशा पर चलना चाहिए। अंक 3 के स्वामी बृहस्पति आपको समझ, सलाह और सही फैसले की तरफ ले जाते हैं। इसलिए किसी अहम चर्चा, खासकर करियर या आगे की भूमिका को लेकर, आपका नजरिया काफी परिपक्व रहेगा। फोन पर बातचीत के दौरान भी आप सिर्फ औपचारिक जवाब देकर नहीं निकलेंगे, बल्कि सामने वाले की बात का मतलब पकड़ेंगे। 4 जुलाई 2026 में मूलांक 4 व्यवस्था, नियम और तैयारी को उभार रहा है, जबकि भाग्यांक 3 आपकी बात रखने की ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में सही सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका लहजा समझदारी भरा रहेगा, लेकिन कभी कभी आप सलाह देने के मूड में ज्यादा आ सकते हैं। ध्यान रखें, हर अपने को समाधान नहीं, पहले सुनने वाला चाहिए। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य फोन पर अपनी उलझन बताए, तो बीच में रोककर निष्कर्ष देने के बजाय उसे पूरा बोलने दें। बृहस्पति का गुण भरोसा और मार्गदर्शन है, मगर रिश्तों में यही गुण नरमी के साथ अच्छा लगता है। किसी पुराने मुद्दे पर बात हो तो सही और गलत तय करने से पहले भावनाओं की जगह भी छोड़ें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में कोई महत्वपूर्ण बातचीत, मीटिंग या करियर से जुड़ी सलाह सामने आ सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें सीनियर या अनुभवी व्यक्ति की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आपकी समझ अच्छी रहेगी और फैसला लेने की क्षमता भी मजबूत दिखेगी, लेकिन मूलांक 4 याद दिलाता है कि केवल विजन नहीं, प्रक्रिया भी जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय मार्गदर्शन लेने का है। किसी कोर्स, एग्जाम या दिशा बदलने पर सोच रहे हैं तो पहले सही व्यक्ति से बात करें। बिजनेस में भी संपर्क बढ़ाने से पहले अपनी बात और उद्देश्य साफ रखें। शब्दों में वजन रहेगा, इसलिए तैयारी के साथ बोलें।
मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सोच समझकर किया गया फैसला आपके पक्ष में जा सकता है। किसी प्रोफेशनल सलाह, फीस, ट्रेनिंग या काम से जुड़े खर्च पर विचार हो सकता है। अगर खर्च भविष्य की ग्रोथ से जुड़ा है, तो उसे सिर्फ रकम देखकर न परखें, उपयोग भी देखें। बृहस्पति विस्तार देता है, पर 4 जुलाई का मूलांक 4 कहता है कि हर बढ़त का हिसाब भी साफ होना चाहिए। किसी बातचीत के भरोसे रकम तय करने से पहले शर्तें और समय जरूर समझ लें।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल
दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से शरीर थका हुआ लग सकता है, भले काम बहुत भारी न हो। लंबी बातचीत, लगातार सोच और फैसलों का दबाव गले और कंधों में जकड़न दे सकता है। बीच बीच में बैठने की मुद्रा बदलें। हल्का गुनगुना पानी राहत देगा। अगर मन में बहुत सी बातें चल रही हों, तो उन्हें छोटे नोट में लिख लेना भी भीतर की भीड़ कम कर सकता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: फोन पर हुई बात को अंतिम फैसला न मानें। सलाह लेते समय सिर्फ अपनी पसंद की बात न चुनें। पद या अनुभव देखकर किसी की बात को हल्का न आंकें।
आज की सलाह: सही मार्गदर्शन लेकर ही अगला करियर कदम तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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