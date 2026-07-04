अंक ज्योतिष 4 जुलाई: मूलांक 2 वालों को भावनाओं पर रखना होगा नियंत्रण, रिश्तों में भी रखें धैर्य
Numerology Horoscope 4 July 2026: मूलांक 2 वालों के लिए 4 जुलाई का दिन भावनाओं पर नियंत्रण रखने का रहेगा। रिश्तों में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें और बातचीत से गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें। करियर और पढ़ाई में धैर्य के साथ काम करना लाभदायक रहेगा।
Numerology Horoscope Today, 4 July 2026: मन में दबा हुआ भाव अचानक बाहर आ सकता है। खासकर तब, जब आपको लगे कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही या किसी वजह से आप बंधे हुए हैं। चंद्र के असर से अंक 2 वाले लोग बात को भीतर रखते रहते हैं, फिर एक छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। घर के छोटे खर्च को लेकर भी ऐसा हो सकता है। जैसे रसोई, बच्चों की जरूरत या महीने की छोटी खरीदारी पर अनावश्यक तकरार बन जाए। 4 जुलाई 2026 में मूलांक 4 का अनुशासन और भाग्यांक 3 की बोलने वाली ऊर्जा साथ है, इसलिए शब्द जल्दी बाहर आएंगे। बेहतर यही रहेगा कि प्रतिक्रिया देने से पहले मन साफ करें। अपनी बात रखें, पर बहाव में बहकर कुछ ऐसा न कहें जो बाद में खले।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता बहुत तेज रहेगी। सामने वाला साधारण बात कहे, फिर भी आपको उसमें दूरी या रोक महसूस हो सकती है। चंद्र का यही स्वभाव है कि मन पहले असर लेता है, तर्क बाद में आता है। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य आपकी बात तुरंत न माने, तो उसे अनदेखी न मानें। थोड़ा रुककर पूछें कि उसकी चिंता क्या है। इससे बेवजह की खटास कम होगी। पुराने मनमुटाव को उसी वक्त खोलने के बजाय सही समय चुनना ज्यादा ठीक रहेगा।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका मूड प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। ऑफिस, टीम या पढ़ाई के माहौल में अगर नियम ज्यादा लगें, तो भीतर चिढ़ बढ़ सकती है। यही वह जगह है जहां 4 का असर आपको ढांचा समझने को कहता है, जबकि भाग्यांक 3 बोलकर हल निकालने का रास्ता देता है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन या क्लास में बात रखने से पहले बिंदु साफ कर लें। भावुक होकर कही गई बात आपकी योग्यता को हल्का दिखा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी संकेत यही है कि किसी टीचर या साथी की टिप्पणी को व्यक्तिगत चोट न मानें। शांत दिमाग से समझेंगे तो सुधार का मौका दिखेगा।
मूलांक 2 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में भावना और खर्च को अलग रखना जरूरी रहेगा। मन भारी हो तो छोटी खरीदारी करके राहत लेने का मन बन सकता है, लेकिन बाद में वही खल सकता है। घर के रोजमर्रा खर्च में कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी थोड़ी देर रुक सकती है, यह साफ करके चलें। लेनदेन में भी बात आधी छोड़ने के बजाय स्पष्ट रखें। कोई फैसला सिर्फ मन बदलने के लिए लेना ठीक नहीं होगा।
मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल
मन का दबाव शरीर में भी दिख सकता है। छाती में घबराहट, पेट में हल्की गड़बड़ी या बिना वजह बेचैनी महसूस हो सकती है। चंद्र प्रभावित दिनों में पानी ठीक मात्रा में लेना और थोड़ी देर शांत बैठना सच में मदद करता है। अगर मन भरा हुआ हो, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से दो साफ वाक्य बोलना भीतर का भार हल्का कर सकता है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: तकरार में घर के खर्च का मुद्दा हथियार न बनाएं। मन खिन्न हो तो तुरंत मैसेज या जवाब न भेजें। अपनी नाराजगी को सार्वजनिक करने से बाद में संकोच हो सकता है।
आज की सलाह: पहले मन संभालें, फिर ही कोई ठोस प्रतिक्रिया दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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