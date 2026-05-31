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Aaj Ka Ank Jyotish 31 May 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा ? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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आज का अंक ज्योतिष 31 मई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 4 और भाग्यांक 1 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज 19 मई का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Ank Jyotish 31 May 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा ? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Numerology Horoscope Today: आज 31 मई 2026 है, मई का आखिरी दिन। इस तारीख का मूलांक 4 है। अंक ज्योतिष के अनुसार, 4 का स्वामी राहु है और आज रविवार होने से सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। इसलिए आज सभी मूलांक वालों पर सूर्य और राहु की मिली-जुली ऊर्जा काम कर रही है।

यह दिन सिर्फ महीने का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत की तैयारी का भी दिन है। 4 नंबर जमीन पर टिककर काम करने, चीजों को व्यवस्थित करने और जिम्मेदारी लेने की बात करता है, जबकि रविवार की ऊर्जा नई शुरुआत और साहस देती है। आज भावनाओं में बहने की बजाय प्रैक्टिकल सोच के साथ फैसले लेने का समय है। जो लोग पुरानी बातों का बोझ छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन खास है।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपमें नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ी हुई दिखेगी। ऑफिस या काम की जगह पर आपकी बातों का असर साफ नजर आएगा। कोई नया काम शुरू करने या जरूरी मीटिंग के लिए आज का दिन अच्छा है। आपकी ऊर्जा तेज है, इसलिए बड़े फैसले लेने में संकोच ना करें। हालांकि काम के चक्कर में अपनी सेहत का ध्यान रखें। रिश्तों में आज आप थोड़े व्यावहारिक नजर आ सकते हैं, इसलिए अपनों को छोटे-छोटे तरीके से प्यार जरूर दिखाते रहें, ताकि भावनात्मक जुड़ाव बना रहे।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज टीम वर्क और दूसरों के साथ मिलकर काम करने का दिन है। अगर कोई फैसला लंबे समय से अटका हुआ है, तो आज उसे सुलझाने की कोशिश करें। थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम दें और अनावश्यक चिंता ना करें। रिश्तों में अपनी सीमाएं साफ रखें। आज की खुली बातचीत पुरानी गलतफहमियों को दूर करने में मदद करेगी।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज भविष्य की अच्छी प्लानिंग का दिन है। अनुशासन में रहना थोड़ा बोझ लग सकता है, लेकिन यही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। लिखने, पढ़ने या नई योजनाएं बनाने में मन लगेगा। सेहत का खास ध्यान रखें और बाहर का खाना आज अवॉइड करें। रिश्तों में अपनी बात स्पष्ट और सीधे तरीके से रखें, घुमा-फिराकर बोलने से गलतफहमी बढ़ सकती है।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज की ऊर्जा सीधे आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए दिन काफी मजबूत रहेगा। बिजनेस प्लानिंग, प्रॉपर्टी या पैसों के हिसाब-किताब से जुड़े काम निपटाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, तो सेहत भी अच्छी रहेगी। रिश्तों में आज आप थोड़े गंभीर रह सकते हैं, इसलिए शब्दों में नरमी लाएं और अपनों के छोटे प्रयासों की सराहना करें।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन मिला-जुला लेकिन तरक्की वाला है। आप नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। नेटवर्किंग, यात्रा या करियर में बदलाव के लिए समय अच्छा है। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें, ताकि मानसिक थकान ना हो। रिश्तों में आजादी की चाह रहेगी, लेकिन बातचीत साफ और ईमानदार रखें।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज रचनात्मक कामों और पैसों के संतुलन का दिन है। टीचिंग, ब्यूटी, काउंसलिंग या सलाह देने जैसे क्षेत्रों में आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर मन में कोई परेशानी है, तो उसे सोकर मत बिगाड़ें। रिश्तों में उम्मीदें बढ़ सकती हैं, अपनी जरूरतों को शांति से परिवार के सामने रखें।

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज गहरी सोच और आत्म-चिंतन का दिन है। शोध, लेखन या खुद को समझने के कामों में समय अच्छा रहेगा। शोर-शराबे से दूर थोड़ा अकेला समय बिताएं, इससे मानसिक थकान कम होगी। रिश्तों में आज थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई बात हो तो ईमानदारी से कह दें, ताकि गलतफहमी ना बढ़े।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज पैसों, नेतृत्व और लंबी प्लानिंग के लिए मजबूत दिन है। अनुशासन और प्रैक्टिकल सोच आपको सफलता दिलाएगी। निवेश या काम बढ़ाने के फैसले आज ले सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें और सेहत का ध्यान रखें। काम के दबाव में अपनों से दूरी ना बनाएं, उन्हें आज आपकी जरूरत है।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज पुरानी कड़वाहट छोड़कर नई शुरुआत करने का दिन है। काम निपटाने और आगे बढ़ने के लिए समय शानदार है। सेहत में सुधार महसूस होगा, बस खूब पानी पिएं। रिश्तों में पुरानी बातों को पीछे छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। बातचीत में परिपक्वता बनाए रखें।

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31 मई 2026 का दिन मूलांक 4 की स्थिर ऊर्जा और रविवार की सकारात्मकता का मिश्रण है। यह पुरानी चीजों को व्यवस्थित करने और नई नींव रखने का दिन है। अपनी जिम्मेदारी समझकर और प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ें, तो यह दिन आपके लिए फलदायी साबित होगा।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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