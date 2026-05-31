Aaj Ka Ank Jyotish 31 May 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा ? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

आज का अंक ज्योतिष 31 मई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 4 और भाग्यांक 1 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज 19 मई का दिन कैसा रहेगा?

Numerology Horoscope Today: आज 31 मई 2026 है, मई का आखिरी दिन। इस तारीख का मूलांक 4 है। अंक ज्योतिष के अनुसार, 4 का स्वामी राहु है और आज रविवार होने से सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। इसलिए आज सभी मूलांक वालों पर सूर्य और राहु की मिली-जुली ऊर्जा काम कर रही है।

यह दिन सिर्फ महीने का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत की तैयारी का भी दिन है। 4 नंबर जमीन पर टिककर काम करने, चीजों को व्यवस्थित करने और जिम्मेदारी लेने की बात करता है, जबकि रविवार की ऊर्जा नई शुरुआत और साहस देती है। आज भावनाओं में बहने की बजाय प्रैक्टिकल सोच के साथ फैसले लेने का समय है। जो लोग पुरानी बातों का बोझ छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन खास है।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) आज आपमें नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ी हुई दिखेगी। ऑफिस या काम की जगह पर आपकी बातों का असर साफ नजर आएगा। कोई नया काम शुरू करने या जरूरी मीटिंग के लिए आज का दिन अच्छा है। आपकी ऊर्जा तेज है, इसलिए बड़े फैसले लेने में संकोच ना करें। हालांकि काम के चक्कर में अपनी सेहत का ध्यान रखें। रिश्तों में आज आप थोड़े व्यावहारिक नजर आ सकते हैं, इसलिए अपनों को छोटे-छोटे तरीके से प्यार जरूर दिखाते रहें, ताकि भावनात्मक जुड़ाव बना रहे।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) आज टीम वर्क और दूसरों के साथ मिलकर काम करने का दिन है। अगर कोई फैसला लंबे समय से अटका हुआ है, तो आज उसे सुलझाने की कोशिश करें। थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम दें और अनावश्यक चिंता ना करें। रिश्तों में अपनी सीमाएं साफ रखें। आज की खुली बातचीत पुरानी गलतफहमियों को दूर करने में मदद करेगी।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) आज भविष्य की अच्छी प्लानिंग का दिन है। अनुशासन में रहना थोड़ा बोझ लग सकता है, लेकिन यही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। लिखने, पढ़ने या नई योजनाएं बनाने में मन लगेगा। सेहत का खास ध्यान रखें और बाहर का खाना आज अवॉइड करें। रिश्तों में अपनी बात स्पष्ट और सीधे तरीके से रखें, घुमा-फिराकर बोलने से गलतफहमी बढ़ सकती है।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) आज की ऊर्जा सीधे आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए दिन काफी मजबूत रहेगा। बिजनेस प्लानिंग, प्रॉपर्टी या पैसों के हिसाब-किताब से जुड़े काम निपटाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, तो सेहत भी अच्छी रहेगी। रिश्तों में आज आप थोड़े गंभीर रह सकते हैं, इसलिए शब्दों में नरमी लाएं और अपनों के छोटे प्रयासों की सराहना करें।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन मिला-जुला लेकिन तरक्की वाला है। आप नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। नेटवर्किंग, यात्रा या करियर में बदलाव के लिए समय अच्छा है। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें, ताकि मानसिक थकान ना हो। रिश्तों में आजादी की चाह रहेगी, लेकिन बातचीत साफ और ईमानदार रखें।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) आज रचनात्मक कामों और पैसों के संतुलन का दिन है। टीचिंग, ब्यूटी, काउंसलिंग या सलाह देने जैसे क्षेत्रों में आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर मन में कोई परेशानी है, तो उसे सोकर मत बिगाड़ें। रिश्तों में उम्मीदें बढ़ सकती हैं, अपनी जरूरतों को शांति से परिवार के सामने रखें।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) आज गहरी सोच और आत्म-चिंतन का दिन है। शोध, लेखन या खुद को समझने के कामों में समय अच्छा रहेगा। शोर-शराबे से दूर थोड़ा अकेला समय बिताएं, इससे मानसिक थकान कम होगी। रिश्तों में आज थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई बात हो तो ईमानदारी से कह दें, ताकि गलतफहमी ना बढ़े।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) आज पैसों, नेतृत्व और लंबी प्लानिंग के लिए मजबूत दिन है। अनुशासन और प्रैक्टिकल सोच आपको सफलता दिलाएगी। निवेश या काम बढ़ाने के फैसले आज ले सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें और सेहत का ध्यान रखें। काम के दबाव में अपनों से दूरी ना बनाएं, उन्हें आज आपकी जरूरत है।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) आज पुरानी कड़वाहट छोड़कर नई शुरुआत करने का दिन है। काम निपटाने और आगे बढ़ने के लिए समय शानदार है। सेहत में सुधार महसूस होगा, बस खूब पानी पिएं। रिश्तों में पुरानी बातों को पीछे छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। बातचीत में परिपक्वता बनाए रखें।