मूलांक 7 अंक ज्योतिष: काम के दबाव से आज बढ़ सकता है तनाव, पढ़ें पूरा अंक राशिफल
Numerology Horoscope Today, 29 june 2026: मूलांक 7 के लोगों को काम के दबाव से बढ़ सकता है तनाव। सावधानी बरतें और छोटे-छोटे विराम लेकर दिन को संभालें। जानिए अंक 7 वालों का आज प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य कैसा रहेगा।
Numerology Horoscope Today: आज का दिन मूलांक 7 वालों के लिए काम और जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। 29 जून 2026 का दिन आपको शांत दिखने के बावजूद अंदर से थका हुआ महसूस करा सकता है। इसलिए आज अपने लिए छोटे-छोटे विराम जरूर रखें।
आज काम और घर, दोनों तरफ से जिम्मेदारियां एक साथ आएंगी। मूलांक 7 की गहराई आपको हर बात को समझने में मदद करेगी, लेकिन यही गहराई थकान भी बढ़ा सकती है। बाजार या दुकान से जुड़ा छोटा काम भी उम्मीद से ज्यादा समय ले सकता है। दिन भर खिंचाव बना रहेगा। शाम तक थकान गहरी महसूस हो सकती है। इसलिए बीच-बीच में कुछ पल शांत बैठना और गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी ना करें, काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर निपटाएं।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में आज कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन कई छोटी-छोटी बातें एक साथ जमा हो सकती हैं। केतु का प्रभाव आपको थोड़ा अलग रहकर सोचने पर मजबूर कर सकता है। अगर पार्टनर कुछ टाल रहा है या कम बात कर रहा है, तो मन में कहानी ना बुनें। सीधे और शांत तरीके से पूछ लें। परिवार में कोई व्यक्ति बार-बार कुछ पूछे तो उसे टालने की बजाय साफ जवाब दें। प्रेम संबंध में आधा ध्यान देकर बात करना गलतफहमी बढ़ा सकता है। नरमी रखें, लेकिन हर किसी का भावनात्मक बोझ अपने ऊपर ना लें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
करियर या पढ़ाई में आज कई काम एक साथ खुल सकते हैं। फाइल, मेल, मीटिंग या छोटे-छोटे टास्क आपके फोकस को बार-बार तोड़ सकते हैं। अंक 7 वाले लोग जांच-पड़ताल में माहिर होते हैं, इसलिए इस गुण का सही इस्तेमाल करें। जो काम पहले से अटका है, उसे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। स्टूडेंट्स को भी एक चैप्टर से दूसरे पर उछलने की बजाय कम चीजें चुनकर गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज तेजी के साथ-साथ सावधानी भी जरूरी है।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज उलझन खर्च से ज्यादा बिखराव की हो सकती है। कहीं छोटा भुगतान, कहीं बाकी रकम, कहीं किसी सामान का रेट मिलाना पड़ सकता है। मूलांक 2 के कारण दूसरों की बात मानने का मन होगा, लेकिन भाग्यांक 9 कहता है कि पुराना हिसाब बंद करना ज्यादा जरूरी है। दुकान या बाजार में खरीदारी करते समय मात्रा, दाम और बिल को खुद अच्छे से जांच लें। कोई रकम अटकने से बड़ी परेशानी नहीं बनेगी, लेकिन छोटी लापरवाही झुंझलाहट जरूर देगी।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
दिन का दबाव शरीर से ज्यादा नसों और दिमाग पर बैठेगा। शाम तक मन खाली करने की इच्छा होगी, लेकिन काम अभी बाकी रहेंगे। केतु के प्रभाव में लोग अक्सर चुपचाप थक जाते हैं। इसलिए घर पहुंचकर तुरंत नई चर्चा में ना कूदें। चेहरा धोकर, कपड़े बदलकर और दस मिनट बिना किसी बातचीत के बैठना आपको राहत देगा। पानी कम ना होने दें और हल्का गुनगुना पेय लें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस थोड़ी सावधानी और आराम जरूरी है।
29 जून 2026 मूलांक 7 वालों के लिए व्यस्त लेकिन समझदारी वाला दिन है। काम के दबाव को बढ़ने ना दें। रिश्तों में स्पष्टता रखें, करियर में सावधानी बरतें और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। आज थोड़ा धीमा चलकर भी आप अच्छा दिन बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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