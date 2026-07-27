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Numerology Today: मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानें लव, करियर और धन का हाल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आज मूलांक 5 वालों के लिए धैर्य और सोच-समझकर फैसले लेने का दिन है। करियर में बारीकियों पर ध्यान देने से लाभ मिल सकता है और अधूरे कामों को सुधारने का अच्छा मौका रहेगा। रिश्तों में साफ और शांत बातचीत गलतफहमियों से बचाएगी। 

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Numerology Horoscope Today 27 July 2026: बुध आपके स्वभाव में तेज समझ, तुरंत पकड़ और बात की गांठ खोलने की क्षमता देता है, लेकिन 27 जुलाई 2026 को यही गुण थोड़ा उलटा भी चल सकता है। आपको दूसरों की योजना में कमी जल्दी दिखेगी और मन बार बार यही कहेगा कि बात ठीक नहीं बैठ रही। मूलांक 9 की दिन ऊर्जा भीतर अधीरता बढ़ा सकती है, जबकि भाग्यांक 8 कहेगा कि हर बात को ठोस आधार पर परखो। इसलिए हर कमी पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय दो जरूरी बातों पर ही बोलें। लोगों की ग्रहण करने की क्षमता थोड़ी कम रह सकती है। ऐसे में कम शब्द, साफ बात और सही समय चुनना बेहतर रहेगा। घर के छोटे खर्च को लेकर भी मन खिंचा हुआ रह सकता है। हिसाब देखकर बात करें, तकरार करके नहीं।

मूलांक 5 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, पर कहने का अंदाज थोड़ा सूखा पड़ सकता है। सामने वाला यह मान सकता है कि आप केवल कमी निकाल रहे हैं। बुध संवाद का ग्रह है, इसलिए यहां जीत उसी की होगी जो बात को हल्का और साफ रखे। मन में जो खटक रहा है, उसे एक साथ सब न कहें। प्रेम संबंध में सलाह देने से पहले यह भी पूछ लें कि सामने वाला सुनने की स्थिति में है या नहीं। घर में किसी बात पर मतभेद हो तो फैसला सुनाने की जगह विकल्प रखिए। इससे बात अटकने के बजाय आगे बढ़ेगी।

मूलांक 5 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी पकड़ बारीकियों पर मजबूत रह सकती है। यही वजह है कि किसी प्लान, ड्राफ्ट, कागज या मीटिंग नोट में छूटी बात आप जल्दी पकड़ लेंगे। बुध व्यापार, गणना और निर्णय का स्वामी है, इसलिए यह दिन सुधार करने के लिए ठीक है, पर सबको गलत साबित करने के लिए नहीं। मूलांक 9 तेज प्रतिक्रिया दिला सकता है, जबकि भाग्यांक 8 पूछेगा कि आपकी बात से नतीजा कितना निकलेगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में टॉपिक की कमजोरी साफ दिखेगी। इसे निराशा न बनने दें। जहां दिक्कत है, वहीं से दोबारा शुरू करें। ऑफिस या बिजनेस में लिखित बात, आंकड़े और समयसीमा स्पष्ट रखना फायदेमंद रहेगा।

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मूलांक 5 का आर्थिक राशिफल

पैसे के मामले में छोटी छोटी बातों पर नजर रखना जरूरी होगा। घर का छोटा खर्च, जैसे किराने की अतिरिक्त चीजें, रिपेयर या रोजमर्रा के भुगतान, मन को जरूरत से ज्यादा भारी लग सकते हैं। भाग्यांक 8 संकेत देता है कि हिसाब साफ रखने से दबाव कम होगा। बुध का असर बताता है कि लिखकर देखने पर तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होगी। किसी लेनदेन में केवल अंदाज पर न चलें। रकम, तारीख और शर्त एक बार फिर देख लें। बचत का बड़ा फैसला जरूरी नहीं, पर बिखरा खर्च रोकना ठीक रहेगा।

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मूलांक 5 का स्वास्थ्य राशिफल

मन का बोझ शरीर में चिडचिडाहट, बेचैनी या पेट की गड़बड़ी के रूप में दिख सकता है। जब बात मनमाफिक न चले तो बुध प्रधान लोग भीतर ही भीतर ज्यादा सोचते हैं। बीच में थोड़ी खुली हवा लें और लगातार बोलने या समझाने के बाद खुद को भी विराम दें। मीठी चाय, काफी या बार बार कुछ खाते रहना कम करें। सादा पानी और हल्का खाना राहत देगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: हर कमी पर तुरंत टिप्पणी न करें। आधी सुनी बात पर निष्कर्ष न बनाएं। घर के छोटे खर्च को नजरअंदाज करना बाद में खलेगा।

आज की सलाह: कम बोलें, साफ बोलें और पहले तथ्य जांच लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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