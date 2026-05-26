Aaj Ka Ank Jyotish 26 May 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

आज का अंक ज्योतिष 26 मई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 8 और भाग्यांक 5 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज 26 मई का दिन कैसा रहेगा?

Numerology Horoscope Today: आज 26 मई 2026, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह के स्वामित्व में है। वहीं तारीख का मूलांक 8 शनि ग्रह से प्रभावित है। ऐसे में आज मंगल और शनि दोनों का मिला-जुला प्रभाव रहेगा। 8 अंक अनुशासन, मेहनत और स्थिरता का प्रतीक है, जबकि दिन का कुल जोड़ 5 बदलाव और नए अवसरों का संकेत देता है। यह दिन मेहनत करने वालों को अच्छा फल देगा। सूझबूझ और धैर्य रखने वाले लोगों के लिए आज का दिन खास रहेगा। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग) आज आप नौकरी या अपने काम में मजबूत स्थिति में नजर आएंगे। 8 अंक आपको ऊर्जा और 5 अंक नए रास्ते देगा। कोई नया काम या जिम्मेदारी अचानक सामने आ सकती है। अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। काम की थकान से बचने के लिए बीच-बीच में छोटा ब्रेक जरूर लें। घर में दूसरों पर हावी होने की कोशिश ना करें। अपनी बात शांति से रखें और परिवार वालों की भी सुनें। आज का दिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग) आज काम में कुछ बड़े बदलाव या जरूरी फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो शुरू में भारी लगें, लेकिन आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगी। मन में कई विचार चल सकते हैं, इसलिए ज्यादा पानी पिएं और फालतू की बातों में ऊर्जा बर्बाद ना करें। रिश्तों में थोड़े भावुक रह सकते हैं, लेकिन अपनी बात साफ-साफ कहें। सामने वाले से उम्मीद ना करें कि वे बिना बताए आपकी बात समझ जाएंगे। शांति से बात करने से रास्ता निकलेगा।

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग) आपके लिए आज का दिन कामकाज में फलदायी रहेगा। बातचीत, नए लोगों से जुड़ना और नई आइडिया पर काम करने के लिए समय अच्छा है। 8 अंक आपकी क्रिएटिविटी को पैसों और तरक्की में बदलने का मौका देगा। ऑफिस या काम में पहचान बनाने का अच्छा समय है। काम के जोश में खान-पान और नींद को नजरअंदाज ना करें। आपका स्वभाव लोगों को आकर्षित करेगा, लेकिन फालतू गपशप से दूर रहें। रिश्तों में सम्मान रखें और किए वादे निभाएं।

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग) आज पैसों और करियर की प्लानिंग को नया रूप देने का दिन है। काम में बदलाव और नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, इसलिए खुद को तैयार रखें। ठंडे दिमाग से फैसले लें। काम के बोझ में अपनी सेहत का ध्यान रखें। पीठ दर्द या थकान महसूस हो सकती है, आराम को नजरअंदाज न करें। आप काम में इतने व्यस्त रह सकते हैं कि पार्टनर को अनदेखा महसूस हो, इसलिए उन्हें भी समय दें।

मूलांक 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन आपके लिए फुर्तीला और भाग्यशाली रहेगा। 5 अंक की ऊर्जा आपकी अपनी ऊर्जा से मेल खाएगी, जिससे काम में नई गति आएगी। बिजनेस में नए ऑफर या अचानक यात्रा हो सकती है। तरक्की की रफ्तार तेज रहेगी। ऊर्जा ज्यादा होने से मन चंचल रह सकता है, इसलिए ज्यादा काम का बोझ ना लें। रिश्तों में मूड में बदलाव आ सकता है, इसलिए बोलचाल पर ध्यान दें। हंसी-खुशी और प्यार से बात करें तो रिश्ते मजबूत होंगे।

मूलांक 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग) आज आर्थिक प्लानिंग और करियर की जिम्मेदारियों के लिए अच्छा दिन है। पैसों से जुड़े मामले और भविष्य की तैयारी पर ध्यान दें। अचानक नए काम सामने आ सकते हैं, जिनसे कमाई बढ़ सकती है। काम की जिम्मेदारी से मन में दबाव हो सकता है, इसलिए शांत गाने सुनकर खुद को हल्का करें। रिश्तों में आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। पार्टनर को आपके ध्यान और प्यार भरे शब्दों की जरूरत होगी। सिर्फ काम की बात ना करें।

मूलांक 7 (7, 16, 26 तारीख को जन्मे लोग) आपके करियर में बड़ी कामयाबी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अचानक कोई मीटिंग, फोन या मौका आपके काम को नई दिशा दे सकता है। बिजनेस प्लानिंग, लेखन या पैसों के फैसले के लिए उत्तम समय है। मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर में थकान हो सकती है, आराम जरूर करें। निजी रिश्तों में आप अकेले समय बिताना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी चुप्पी पार्टनर को गलतफहमी ना दे। अपनी दूरी की वजह साफ बताएं।

मूलांक 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन आपके लिए महीने के सबसे मजबूत दिनों में से एक है। 8 अंक की ऊर्जा आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खा रही है। बिजनेस सौदे, निवेश, जिम्मेदारी संभालने और करियर में पहचान बनाने के लिए शानदार समय है। जिम्मेदारियों के कारण तनाव हो सकता है, गुस्से और फालतू सोच पर काबू रखें। बड़ी इच्छाएं आपको अपनों से दूर न करें। छोटी-छोटी बातों में प्यार जताएं और कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नम्रता आज आपको सफलता दिलाएगी।

मूलांक 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग) आज कामकाज में प्रगति और उपलब्धि का दिन है। 8 अंक के प्रभाव से आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं और आपको अच्छी पहचान मिलेगी। करियर में आगे बढ़ने और भविष्य की योजनाओं के लिए अच्छा समय है। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन फालतू तनाव से बचें। बेकार की बातों और विवादों से दूर रहें। रिश्तों में भावनाएं ज्यादा उभर सकती हैं। किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले ध्यान से सुनें। छोटी गलतफहमी को बढ़ने ना दें।